Reisende aus sogenannten Nicht-Risiko-Gebieten haben keinen Anspruch mehr auf einen kostenlosen Corona-Test. Das teilte Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) am Dienstag in Dresden mit. Für Touristen aus Risiko-Gebieten gebe es aber nach wie vor eine Testpflicht, beispielsweise beim Hausarzt oder beim zuständigen Gesundheitsamt, betonte Köpping. Die beiden Corona-Testcenter an den Autobahnen A 4 und A 17 sind jetzt ebenfalls Geschichte.

Kaum noch Flüge ins Ausland

Die Test-Center auf den beiden sächsischen Flughäfen bleiben voraussichtlich bis Ende September weiter geöffnet. Auf dem Airport Leipzig/Halle waren von bisher 13.942 seit dem 1. August getesteten Reisenden 64 positiv. In Dresden wurden zur gleichen Zeit 13.203 Rückkehrer untersucht und 39 Infektionen festgestellt.

Uwe Schuhart, Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG, findet es sinnvoll, auch die Tests an den Airports Ende September einzustellen. Es gebe kaum noch Flüge ins Ausland „Im August lag das Passagieraufkommen rund 80 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats.“ Aktuell werden von Leipzig und Dresden ohnehin nur Flüge in Nicht-Risiko-Gebiete angeboten und von denen gebe es inzwischen nur noch wenige. Zu der aktuellen Situation nach den Ferien sagt er ironisch „Was ist denn jetzt noch Nicht-Risiko-Gebiet, da bliebe ja nur Griechenland.“

Köpping unterstrich: „Die Rückkehrer zu testen, war aus heutiger Sicht die richtige Entscheidung.“ Insgesamt gab es im Freistaat bis Dienstag 6449 Corona-Infektionen, 44 mehr als am Tage zuvor. Der Erzgebirgskreis liegt dabei mit 22 Neuinfektionen vorn. Ein regelrechter Hotspot sei aber auch dort nicht erkennbar, unterstrich die Ministerin. 52 Patienten müssen derzeit stationär behandelt werden, sechs von ihnen auf einer Intensivstation.

