Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen haben am Montag erneut zur Großeinsätzen der Polizei geführt – Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar räumt nun ein: Wegen der hohen Belastung können die Beamten nicht mehr allen Aufgaben nachgehen.

Corona-Demo in Bautzen: Erneut versammelten sich in Sachsen Tausend Gegner der Corona-Maßnahmen. Quelle: Bernd März via imago