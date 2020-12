Sachsen: Corona-Impfungen kommen nur schleppend voran

Leipzig/Dresden

Verzögerungen und fehlender Impfstoff: Die erste Runde der Corona-Schutzimpfungen hat in Sachsen äußerst holprig begonnen. „Es ist zunächst nur begrenzt Impfstoff vorhanden und daher eine Priorisierung bei den zu impfenden Personengruppen notwendig. Wir können nur den Impfstoff verimpfen, der geliefert wurde“, erklärt das Sozialministerium auf LVZ-Nachfrage. Am Mittwoch kamen zwar weitere 34.000 Impfdosen an – mit der nächsten Lieferung ist aber frühestens am 8. Januar 2021 zu rechnen, danach am 18. Januar 2021.

Köpping : Logistik ist eine Mammutaufgabe

Sozialministerin Petra Köpping (SPD) räumt rein, dass der Impfstart vor allem „in den Pflegeheimen nicht in der Größenordnung funktioniert“ habe wie geplant. Schuld seien die hohen Infektionszahlen: „Da man in den Einrichtungen nicht einfach so die Quarantäne-Kette brechen kann, mussten wir gerade in der Anfangszeit bei der Tourenplanung, die wir aufgestellt haben, immer wieder Veränderungen treffen. Das kann uns auch in den nächsten Tagen noch passieren“, erklärt die Ministerin und wirbt um Verständnis: „Impflogistik ist eine Mammutaufgabe. Sehen Sie es uns nach, wenn es nicht gleich überall reibungslos funktioniert.“

Ab Montag sollen alle 13 Impfteams im Einsatz sein

Gut die Hälfte der bisher gelieferten Dosen wurde an Kliniken in Leipzig, Chemnitz und Dresden gegeben, um Personal zu impfen. Daneben sind mobile Impfteams bereits in den Kreisen Zwickau, Bautzen und Görlitz in stationären Pflegeeinrichtungen unterwegs. Ab Silvester kommen weitere vier mobile Einheiten in Dresden, Chemnitz, Leipzig und dem Kreis Meißen hinzu. Ab Montag sollen alle 13 zur Verfügung stehenden mobilen Impfteams zum Einsatz kommen.

Die Hälfte der Impfdosen wird eingelagert

Aufgrund der notwendigen zweiten Wiederholungsimpfung wird nur die Hälfte der jeweils gelieferten Dosen sofort eingesetzt – und die andere Hälfte eingelagert. Deshalb stehen in Sachsen pro Woche real ganze 17.000 der Impfeinheiten zur Verfügung, während die am 11. Januar startenden Impfzentren pro Tag bis zu 13.000 Menschen versorgen könnten. Bundesweit sollen pro Woche 670.000 Impfdosen verteilt werden.

Sachsen erhält Zuweisung nach Bundesschlüssel

Für Unmut sorgt unterdessen die Verteilung des Impfstoffes in Deutschland. So bekamen alle 16 Bundesländer die gleichen Anteile aus der ersten Charge – das Hochrisiko-Gebiet Sachsen wurde vom Bund mit anderen Regionen, die längst nicht so starke Ansteckungswerte haben, gleichgesetzt. Aktuell gilt der sogenannte Königsteiner Schlüssel für die Verteilung: Welches Bundesland wie viele Impfdosen erhält, wird demnach auf Grundlage der Bevölkerungszahl berechnet. Das bedeutet: Sachsen bekommt fünf Prozent der jeweiligen Chargen. „Für die Verteilung ist der Bund zuständig. Generell gilt: Bekäme Sachsen mehr Impfstoff, müssten woanders Dosen weggenommen werden“, erklärt das sächsische Sozialministerium.

Mehrere Bundesländer melden Lieferengpässe

Allerdings häufen sich die Meldungen über Lieferengpässe. Gleich mehrere Bundesländer berichten von Verzögerungen bei den Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer. Sachsen war bislang aber noch nicht darunter. Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci ( SPD) klagt: „Das bringt uns in sehr große Schwierigkeiten, da wir aufbauend auf diese Zusagen unsere Planungen gemacht haben. Ich bin sauer. Die Knappheit des Impfstoffs bleibt ein Problem für den Impfstart in Deutschland.“

