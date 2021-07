Dresden

Die Sächsische Impfkommission (Siko) hat ihren Kurs geändert: Auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahre sollten sich gegen das Corona-Virus impfen lassen. In die neue Richtlinie, die ab 1. August gelten wird, seien nun auch Studien aus den USA und Israel eingeflossen, heißt es in der am Freitag veröffentlichten Begründung. In beiden Ländern wird schon seit Längeren ab zwölf Jahre geimpft. Deshalb kommt die Siko zu dem Schluss: „Hier überwiegt der Nutzen eindeutig das Risiko.“

Impfung ist nicht mehr an Risikofaktoren geknüpft

Bislang konnten sich in Sachsen Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahre zwar nach einer ausführlichen Aufklärung impfen lassen – die Siko hatte allerdings eine allgemeine Empfehlung noch abgelehnt. Nur bei bestimmten Risikofaktoren beziehungsweise chronischen Krankheiten gab es den generellen Rat. Darunter sind zum Beispiel Fettleibigkeit, ein schlecht eingestellter Diabetes, Immunschwächen, bestimmte Herzleiden, chronische Lungenerkrankungen und chronische Niereninsuffizienz, bösartige Tumorerkrankungen und Trisomie 21. Demnach sollten vorerkrankte Kinder und Jugendliche, bei denen mit einem schweren Covid-19-Verlauf zu rechnen ist, zumindest einen Comirnaty-Impfstoff (Biontech/Pfizer) erhalten.

Sachsen weicht von Vorgaben der Bundes-Kommission ab

Die Siko weitet ihre Empfehlung nun aus – und weicht damit auch von der Haltung der Ständigen Impfkommission (Stiko) des Robert-Koch-Instituts ab. Diese favorisiert bislang eine Impfung nur für Zwölf- bis 17-Jährige, die aufgrund von Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf der Covid-19-Erkrankung haben. Sachsen hat als einziges Bundesland eine eigene Impfkommission.

Sozialministerium begrüßt neue Empfehlung

Das sächsische Sozialministerium reagiert positiv auf die Siko-Entscheidung. „Dass die Impfung gegen das Coronavirus von unserer Impfkommission nun für alle Kinder ab zwölf Jahre – auch denjenigen ohne Vorerkrankungen – empfohlen wird, begrüße ich ausdrücklich“, sagt Gesundheitsstaatssekretärin Dagmar Neukirch (SPD). Es sei wichtig, Kindern und Jugendlichen, die sich mit dem Einverständnis ihrer Eltern impfen lassen wollen, ein Angebot zu machen.

Spezielle Angebote für Familien sind in Vorbereitung

Die Impfungen sind bereits in sächsischen Kinder- und Hausarzt-Praxen ab zwölf Jahre möglich, ab 14 Jahre ebenfalls im Impfzentrum. „Ergänzende spezielle Angebote für die Impfung von Familien sind in Vorbereitung“, erklärt Neukirch. Die Gesundheitsstaatssekretärin betonte zudem: „Mit der Empfehlung, die auf der Auswertung neuer Daten beruht, sind auch die impfenden Ärztinnen und Ärzte auf der sicheren Seite.“ Auch in anderen Bundesländern, beispielsweise in Sachsen-Anhalt und Thüringen, können sich Kinder und Jugendliche bereits in Impfzentren immunisieren lassen.

Leipziger Immunologe: Standard-Impfung für sicheren Schulbetrieb

Professor Michael Borte, der Direktor des Immundefektzentrums am Leipziger Klinikum St. Georg und eines von 13 Mitgliedern der Impfkommission, hatte sich bereits vor einer Woche für die Impfung ab zwölf Jahren ausgesprochen: „Die Empfehlung als Standard-Impfung ab diesem Alter wäre auch für einen sichereren Schulbetrieb im Herbst wichtig.“ Die neuen Studien hätten unter anderem den Verdacht von Herzmuskelentzündungen als Nebenwirkung entkräftet.

Auch Moderna für Kinder und Jugendliche möglich

In der vergangenen Woche hatte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) – nach Biontech/Pfizer – auch grünes Licht für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Moderna bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren gegeben. Der zuständige EMA-Ausschuss empfahl eine Erweiterung der Zulassung. Die Sächsische Impfkommission hat sich dieser Sicht angeschlossen: Beide Impfstoffe können im Freistaat verwendet werden. Neukirch appelliert in diesem Zusammenhang nochmals an alle Ungeimpften: „Nehmen Sie das Impfangebot an, wir haben es selbst in der Hand, dass nicht nur der Sommer, sondern auch der Herbst möglichst entspannt verläuft.“

Von Andreas Debski