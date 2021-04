Sachsen-CDU zieht mit Wanderwitz und Quasi-Quote in die Bundestagswahl

Dresden

Nach der Schlappe von 2017 will die sächsische CDU mit neuem Spitzenpersonal in die Bundestagswahl ziehen: Marco Wanderwitz (45) soll die Unions-Kandidaten anführen, dahinter folgt Christiane Schenderlein (39) auf Platz 2. Die Landesliste zur Bundestagswahl soll am Sonnabend von einer CDU-Landesvertreterversammlung in Dresden gewählt werden, die mit 100 statt der üblichen 200 Teilnehmer stattfinden wird. Das Duo folgt auf Thomas de Maizière und Arnold Vaatz, die beide nicht mehr antreten.

Erstmals mehr Frauen als Männer auf der Landesliste

„Unser Ziel ist klar: Wir wollen wieder deutlich stärkste Kraft im Freistaat werden“, sagt CDU-Generalsekretär Alexander Dierks. Auf den 20 Listenplätzen finden sich elf Frauen – das ist für die CDU ein Novum. „Dafür braucht es keine feste Quote“, erklärt Dierks. Für die sächsische Union sei – wie bereits zur Landtagswahl 2019 – „ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern“ eine Selbstverständlichkeit.

Lesen Sie auch: Interview mit CDU-Generalsekretär Dierks

Spitzenkandidat ist Ost-Beauftragter der Bundesregierung

Marco Wanderwitz ist der hochrangigste Bundespolitiker der Sachsen-Union: Der Rechtsanwalt sitzt seit 2002 im Bundestag und ist seit 2020 Ost-Beauftragter der Bundesregierung. Die promovierte Politikwissenschaftlerin Christiane Schenderlein sitzt seit 2019 im Landtag. Daneben finden sich mit dem Chef der CDU-Mittelstandsvereinigung, Markus Reichel (Platz 3), der Krankenschwester Jessica Heller (Platz 6) sowie Corinna Franke-Wöller (Platz 8), der Geschäftsführerin der „Agentur für Wirtschaft und Entwicklung“ in Berlin und Ehefrau von Innenminister Roland Wöller (CDU), weitere neue Gesichter auf der Landesliste.

CDU schiebt sich in Umfrage wieder vor AfD

Bei der letzten Bundestagswahl hatte die CDU in Sachsen mit 26,9 Prozent ein Debakel erlebt. Aufgrund des historisch schlechten Ergebnisses hatte die Landesliste keine Bedeutung mehr. Laut einer aktuellen Umfrage von Civey und der „Sächsischen Zeitung“ liegt die CDU in Sachsen bei 28,9 Prozent und damit einen Prozentpunkt vor der AfD, die die Union vor einer Woche noch überholt hatte.

Generalsekretär erwartet harte Auseinandersetzung

Der CDU-Generalsekretär erwartet bis zur Wahl am 26. September eine harte Auseinandersetzung: „Nach 16 Jahren Regierung werden alle gegen uns kämpfen.“ Als Hauptgegner macht Dierks abermals die AfD aus: Er halte es für zwingend erforderlich, dass „die Brandmauer“ stehe. „Es gibt in der sächsischen Union einen sehr großen Konsens, dass wir ohne Wenn und Aber keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD pflegen“, erklärt der CDU-Generalsekretär.

Von Andreas Debski