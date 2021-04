Dresden

Nieselregen, Polizei-Großaufgebot wegen untersagter Querdenker-Demo, Corona-Schnelltest im Auto. So beginnt dieser Landesparteitag der CDU in Dresden, auf dem 100 Delegierte die Landesliste zur Bundestagswahl aufstellen sollen. Im Congress Center eröffnet Sachsens Ministerpräsident und CDU-Landeschef Michael Kretschmer die Reihe der Redner.

Wer allerdings erwartet hat, Kretschmer werde sich in der K-Frage klar positionieren, sieht sich jäh getäuscht. Er und die Nummer 1 der Landesliste, Marco Wanderwitz, der auch Ostbeauftragter der Bundesregierung ist, weichen vigilant der Frage aus, wer als Spitzenkandidat der Union in den Kampf ums Kanzleramt gehen soll. Von Wanderwitz zumindest ist bekannt, dass er zum bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) tendiert.

Kretschmer emotional, Wanderwitz rational

In Sachen Corona wirft Kretschmer dann der AfD und den Querdenkern vor, sie hielten die Politik von der Arbeit der Corona-Bekämpfung ab und irritierten die Menschen. Schon zehn Leichtsinnige, die sich in einem Kreis oder einer Stadt nicht an die Schutzmaßnahmen hielten und sich mit anderen beim Bier träfen, reichten aus, um jeweils weitere zehn anzustecken. Kretschmer wörtlich: „Wenn wir nichts tun, wird es in einer Katastrophe enden.“ Fast beiläufig sagt er aber auch, dass das Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung aus jetziger Sicht für ihn nicht zustimmungsfähig sei.

Sehr emotional bedankt sich Kretschmer unter anderem bei den nicht mehr antretenden Abgeordneten Thomas de Maiziére und Arnold Vaatz.

Wanderwitz würdigt dagegen in einer sehr sachlichen Rede die für den Osten erreichten Erfolge, unter anderem die Ansiedlung zahlreicher Behörden und Einrichtungen. Fehler räumt er bei der Auszahlung der Corona bedingten Wirtschaftshilfen ein. In der Auseinandersetzung mit der AfD fordert der Rechtsanwalt eine harte Abgrenzung. Genauso wie zur Linkspartei. Über die Grünen sagt Wanderwitz, sie sei „eine Partei der Verbote“, die CDU dagegen eine „Ermöglichungspartei“.

Sachsen-CDU im Wandel

Generationenwechsel und mehr Gleichberechtigung – das sind die Vorzeichen, unter denen dieser Parteitag steht. Augenzwinkernd lobt Kretschmer, jeder zweite Platz auf der Landesliste für die Bundestagswahl werde mit einem Mann belegt und er sei froh, dass sich darüber keiner mehr aufrege. Nicht alle verstehen den Witz. Die Union hatte mehr Frauen als je zuvor aufgestellt in ihrer Landesliste.

Der Kampf um die 20 Listenplätze beginnt dann mit einem Paukenschlag. Nachdem Wanderwitz auf Platz 1 mit 79,8 Prozent der Stimmen gewählt wird, fordert die mittelsächsische Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann (Mittelsachsen) Christiane Schenderlein (Nordsachsen) im Kampf um den zweiten Listenplatz heraus. Platz zehn auf der Landesliste – wie geplant – sei für die erfolgreiche wertkonservative Politikerin nicht angemessen, heißt es aus ihrem Verband.

Schenderlein versus Bellmann

Schenderlein (39), Kreischefin der CDU Nordsachsen, verspricht, sich für die Familienpolitik einzusetzen und bekräftigt in ihrer Rede die Ansiedlung einer 24/7-Impfzentrums der Bundeswehr in Delitzsch, um das es in den vergangenen Tagen immer wieder Spekulationen gegeben hatte. Bellmann (60) bemüht das Lutherwort: „Hier stehe ich und kann nicht anders.“ Konservatismus und Stasi-Opfer brauchten eine starke Stimme nach dem Abgang von Vaatz argumentiert sie und bezeichnet sich als „bodenständige Kämpfernatur“. Am Ende triumphiert Schenderlein mit 68 Prozent der Stimmen. Weitere Kampfkandidaturen gibt es nicht.

Der Dresdner Kreischef und Kampfsportler Markus Reichel, die Nummer 3 der Liste, ermahnt seine Partei angesichts des gesunkenenen Images zu kämpfen und Haltung zu zeigen. Er selbst sei in seiner sportlichen Karriere rund 150 000 Mal gefallen und immer wieder aufgestanden, sagt Reichel. So oft muss es dann vielleicht doch nicht sein, mag mancher Delegierte denken. Reichel bekommt dafür 84,38 Prozent der Stimmen.

Zustimmung für die Liste

Problemlos schaffen die Soziologin Yvonne Magwas (83,7 Prozent, Vogtland), der Finanzexperte Carsten Körber (82,02, Zwickau) sowie die Krankenschwester und Stadträtin Jessica Heller (85,87, Leipzig-Süd) den Sprung auf die Liste. Gefolgt vom Leipziger Ex-Radsportler und Stadtrat Jens Lehmann (96,91 Prozent), der Berliner Agenturbetreiberin und Frau des sächsischen Innenministers Corinna Franke-Wöller (79,35 Prozent, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) sowie dem Bäckermeister und Handwerkstag-Präsidenten Roland Ermer (90,53 Prozent, Bautzen).

Auch Bellmann (71,74 Prozent) wird gewählt. Der Theologe Frank Heinrich (Chemnitz), der Koch Sebastian Fischer (Meißen), die Ärztin Bianca Erdmann-Reusch (Meißen) und die Rechtsanwältin Sylke Jennewein (Görlitz) folgen. Die Hausfrau Christina Ruge (Leipzig), die Markranstädter Stadtsprecherin Heike Helbig (Kreis Leipzig), der Jurastudent Florian Stehl (Nordsachsen), die Referendarin Anne Heimann (Dresden) und die Verwaltungsangestellte Birgit Elsner (Bautzen) runden die Liste ab, weil der Unternehmer Mathias Richter (Vogtland) scheitert.

Ziel: Ergebnis der Landtagswahl

Mit nunmehr 19 Kandidaten will die sächsische CDU am 26. September das schlechte Ergebnis der letzten Wahl umkehren und beim Wähler wieder punkten. Ziel sei das Ergebnis der Landtagswahl, sagt Wanderwitz später beim Plausch. 2019 holte die Partei 32,1 Prozent und lag damit rund fünf Prozent vor der AfD.

Immerhin: CDU-Parteitage in Sachsen zählen zu den rationellsten überhaupt. So auch dieser. Knapp nach 14 Uhr ist alles durch. Sogar der Regen draußen hat aufgehört.

Von Roland Herold