Sachsen-CDU tendiert zu Söder – will aber vor allem rasche Entscheidung

Leipzig

Armin Laschet ist seit fast einem Vierteljahr neuer CDU-Bundesvorsitzender – doch in vielen Herzen der sächsischen Union scheint der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen noch nicht angekommen zu sein. Die LVZ wollte in einer Umfrage wissen, für wen sich die Basis in der K-Frage entscheiden würde: Soll Laschet als Kanzlerkandidat antreten – oder der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder.

Ostbeauftragter wirbt für Bayerns Regierungschef

Für den designierten sächsischen CDU-Spitzenkandidaten Marco Wanderwitz ist die Sache klar: Söder muss die Union in die Bundestagswahl führen – nicht zuletzt wegen der erheblich besseren Beliebtheitswerte. „Das muss man schlichtweg zur Kenntnis nehmen und dann entsprechend agieren“, sagt Wanderwitz, Ostbeauftragter der Bundesregierung und Kreisvorsitzender in Zwickau. In einer bundesweiten Umfrage des Forsa-Institutes hatten sich vergangene Woche immerhin zwei Drittel der CDU-Mitglieder für den Bayern ausgesprochen.

Genauso eindeutig steht die Entscheidung für Florian Oest fest. Der Görlitzer CDU-Kreischef tritt nicht nur gegen den AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla im direkten Duell an, sondern ist auch der Landeschef der Jungen Union. „Der CDU Vorsitzende trägt eine besondere Verantwortung für die gesamte Union. Dazu gehört auch, dass persönliche Ambitionen zurückgestellt werden müssen, wenn jemand anderes eine deutlich höhere Akzeptanz in der Bevölkerung hat. Das ist bei Söder der Fall“, fordert Oest.

Söder kommt bei der CDU-Basis am besten an

Auch weitere Kreisvorsitzende vernehmen von ihren Mitgliedern eindeutige Signale pro Söder. „Vom Typ her kann ich mir vorstellen, dass Söder die Menschen hier in Nordsachsen eher abholen kann“, sagt die nordsächsische CDU-Vorsitzende und Landtagsabgeordnete Christiane Schenderlein. Doch wie die K-Frage auch immer ausgehe – wichtig sei, „dass wir als Union einig auftreten und uns hinter den Kanzlerkandidaten stellen“.

Der CDU-Kreischef von Mittelsachsen und Oberbürgermeister von Döbeln, Sven Liebhauser, macht aus seiner Trauer um die Wahlniederlage von Friedrich Merz, der im Kampf um den Bundesvorsitz gegen Laschet den Kürzeren gezogen hatte, keinen Hehl: „Merz wäre meine erste Wahl als Kanzlerkandidat.“ Da Merz ausfalle, votiere er „eindeutig“ für Söder: „Er hat auch in schwierigen Zeiten Führungsstärke gezeigt und vereint Wirtschaft, Soziales und Werteorientierung. Söder könnte der Union den entscheidenden Rückenwind für die Bundestagswahl bringen.“ Dieses Stimmungsbild decke sich „mit weiten Teilen“ der CDU-Verbände in Ostdeutschland.

Rößler votiert für Laschet – und Merz als Bundesminister

Dagegen überrascht Landtagspräsident Matthias Rößler: „Laschet wäre mein Kanzlerkandidat.“ Allerdings, so schränkt Rößler umgehend ein, sollte Merz („ihn habe ich immer unterstützt“) unbedingt Bundesminister werden. „Laschet hat als katholischer Rheinländer eine integrative Kraft, die in der direkten Begegnung unmittelbar wirkt. Ihm traue ich zu, die Union in ihrer ganzen Spannweite zusammenzuhalten“, begründet der als Wertkonservativer bekannte Landtagspräsident. Zugleich ist er sicher: „Die Beiden werden sich vernünftig einigen.“

„Mir dauert das alles zu lange“

Georg-Ludwig zu Breitenbuch, CDU-Fraktionsvize im Landtag und Kreisvorsitzender im Leipziger Land, spricht das aus, was viele in der Union derzeit wohl am meisten ärgert: „Mir dauert das alles zu lange. Die Vorsitzenden von CDU und CSU haben seit dem 16. Januar – der Wahl Laschets zum CDU-Bundesvorsitzenden – die Verantwortung, sich zu einigen.“ Außerdem müssten sie „gemeinsam eine Mannschaft bilden, die für die Zeit nach der Ära Merkel steht“. Deshalb hält er eine baldige Entscheidung über die Kanzlerkandidatur für zwingend.

Leipziger Kandidaten noch unentschieden

Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks meint, dass es sowohl für Laschet als auch Söder gute Argumente gebe. Viel wichtiger sei jetzt aber, dass überhaupt ein Votum fällt: „Die Mitglieder erwarten eine zeitnahe Entscheidung, damit Klarheit darüber herrscht, wer uns in die Wahl führt.“ Die Leipziger CDU-Bundestagskandidatin Jessica Heller gibt sich salomonisch: Sie traut Laschet wie Söder das Amt zu, aber genauso dem CDU-Bundestagsfraktionschef Ralph Brinkhaus, der als Überraschungsmann gehandelt wird. „Damit sich aber die gesamte CDU hinter einem dieser Kandidaten versammelt, braucht es ein zukunftsweisendes, ambitioniertes Programm. Daran arbeiten wir gerade.“ Auch Jens Lehmann, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Leipzig Nord, zeigt sich noch unentschieden und verweist auf das Wahlprogramm. Da müsse der Föderalismus eine besondere Rolle spielen“, sagte der Ex-Radsportolympiasieger. Er halte die Meinungen von beiden Kandidaten interessant. „Es geht darum, wer dann das Programm am besten umsetzen kann.“

Von Andreas Debski und André Böhmer