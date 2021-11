Dresden

Die Vorzeichen könnten kaum schlechter sein: Wenn sich die sächsische CDU am Sonnabend zu ihrem Landesparteitag in Dresden trifft, wird es vor allem um eines gehen – um das Aufräumen nach dem Debakel bei der Bundestagswahl. Im Freistaat brachte es die Union nur noch auf magere 17,2 Prozent. Damit rutschte die CDU hinter der AfD und der SPD auf Platz 3, inklusive eines Minus von fast zehn Prozentpunkten.

Söder kommt zum Landesparteitag nach Dresden

„Inhaltlich und personell war die CDU nicht gut genug aufgestellt“, gesteht Ministerpräsident Michael Kretschmer vor dem entscheidenden Landesparteitag ein. Vor allem in den neuen Ländern seien „die Wählerinnen und Wähler nicht erreicht und angesprochen“ worden. In einer ähnlich selbstkritischen Tonlage spricht Generalsekretär Alexander Dierks von einer „schonungslosen Analyse“, was personell und strukturell falsch gelaufen sei.

Ein „Zeichen der Geschlossenheit“ soll die Rede von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der im internen Duell um die Kanzlerkandidatur gegen Armin Laschet (CDU) den Kürzeren gezogen hatte, aussenden. „CDU und CSU brauchen einander, wenn sie in den kommenden Jahren erfolgreich sein wollen“, meint Dierks. Söder hatte vielen in der Sachsen-Union als Favorit im Machtkampf um die Kandidatur gegolten.

Kretschmer kandidiert erneut für CDU-Landesvorsitz

Dagegen kündigt sich im Vorfeld des Parteitages, an dem etwa 250 Delegierte unter strengen Hygieneauflagen teilnehmen werden, keine Runderneuerung des führenden Personaltableaus der Sachsen-CDU an. Auf dem Programm stehen zwar die Vorstandswahlen – doch in dieser Beziehung will die Parteispitze eher auf Kontinuität als Wechsel setzen.

So wird Kretschmer, 46, abermals für den Landesvorsitz kandidieren. Vor zwei Jahren, bei seiner ersten Wiederwahl, war er mit 95,5 Prozent im Amt bestätigt worden. Ein solches Ergebnis dürfte am Sonnabend kaum zu erwarten sein, wird in Parteikreisen gemutmaßt. Unklar ist bislang, ob Kretschmer direkt anwesend sein kann: Er befindet sich wegen eines positiven Corona-Tests seiner Ehefrau derzeit noch in häuslicher Quarantäne und unterzieht sich am Freitag erneut einem PCR-Test. Notfalls soll der Landesvorsitzende online zugeschaltet werden.

Parteispitze soll weitgehend unverändert bleiben

Auch die Führungsmannschaft hinter Kretschmer soll – soweit es keine überraschenden Kandidaturen geben sollte – im Wesentlichen unverändert bleiben. Mit Kulturministerin Barbara Klepsch (56) und Fraktionschef Christian Hartmann (47) treten zwei der drei Stellvertreter erneut an. Regionalminister Thomas Schmidt (60) hat dagegen schon seinen Rückzug als Vize-Vorsitzender erklärt. An dessen Stelle soll Steffen Zenner (52) treten, der seit September in Plauen Oberbürgermeister ist. Nach Lage der Dinge wird auch Dierks (34) künftig den Posten als Generalsekretär begleiten. „Es sind keine extremen Veränderungen absehbar“, prognostiziert er vorab.

Dierks kündigt „Zukunftsplan“ für Sachsen-Union an

Allerdings soll es inhaltlich durchaus zur Sache gehen, kündigt der Generalsekretär an. So wird der Aussprache – also der Aufarbeitung der Wahlniederlage – ein ausgedehnter Punkt in der Tagesordnung eingeräumt. Diverse Kreisverbände fordern eine stärkere Einbeziehung der Basis, wobei die Kritik insbesondere auf die Bundespartei zielt.

Der Landesvorstand selbst will den Antrag zur Erarbeitung eines „Zukunftsplans“, der auch eine Perspektive für Landtagswahl 2024 werden soll: Man wolle „im besten Sinn konservativ“ sein und dabei auch neue Entwicklungen in das Grundsatzprogramm aufnehmen, sagt Dierks. Und weiter: „Wir müssen stärker als früher um unseren Status als Volkspartei kämpfen. Dabei geht es weniger um die Frage von Links oder Rechts, sondern um klare Botschaften.“

Zahlreiche Parteieintritte nach historischem Wahldebakel

Dierks kann der Wahlpleite zumindest eine gute Seite abgewinnen: Nach dem historischen Tief vom 26. September habe es „eine ganze Reihe von Parteieintritten“ gegeben, insgesamt sei eine leichte Aufwärtsbewegung zu spüren. Die Sachsen-CDU hat momentan rund 10.000 Mitglieder. Am Nachwuchsförderprogramm, das auf dem Dresdner Landesparteitag in Kurt-Biedenkopf-Stipendium umbenannt werden soll, nehmen derzeit 40 junge Frauen und Männer teil.

Von Andreas Debski