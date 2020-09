Dresden

Ein neues Gremium soll der sächsischen Landesregierung künftig dabei helfen, politische Maßnahmen zu erklären und umzusetzen. Am Montag dieser Woche berief Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) einen „Wissenschaftlichen Beirat für gesellschaftlichen Zusammenhalt“ ein. Die sächsische Staatsregierung reagiert damit auf Flüchtlingskrise, Corona-Pandemie und Ungerechtigkeitserfahrungen in der Nachwendezeit.

Es sei eine der großen aktuellen, aber auch langfristigen Herausforderungen, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken und eine neue Kultur der Solidarität und des Miteinanders zu entwickeln, sagte Köpping. Dabei sollen die spezifischen Bedingungen in Sachsen Berücksichtigung finden.

Werben für eine Impfung

„Um mal ein Beispiel zu nennen: die Grippeschutzimpfung. Wie macht man eine Kampagne, um mehr Menschen vor allem aus Risiko-Gruppen dazu zu bewegen, zur Grippeschutzimpfung zu gehen?“, so die Ministerin. Schließlich müssten Krankenhäuser, Pflege- und Kindereinrichtungen, aber auch Schulen angesprochen werden. „Auf welchem Weg bekommen wir einen möglichst hohen Impf-Status?“

Sollte es in dem kommenden Dreivierteljahr einen Impfstoff gegen Corona geben, müsse auch da ein kluger Weg gefunden werden, um Menschen, die Fragen und Sorgen haben, vorab wissenschaftlich fundiert und argumentativ zu informieren. „Aber auch andere gesellschaftliche Fragen werden eine Rolle spielen. Wie man mit Protest umgeht beispielsweise und welche Formen der Kommunikation dafür geeignet sind“, so Köpping.

Vor allem Professoren einbezogen

Man habe in den Beirat darum auch Mitglieder einbezogen, die in der Vergangenheit durch kritische Äußerungen aufgefallen seien. „Wir wollen keinen Beirat der uns nach dem Munde redet, sondern wir brauchen kluge Vorschläge, wie wir mehr Vertrauen in der Bevölkerung erlangen, insbesondere wenn es um schwierige Situationen geht“, sagte die Ministerin.

Der Beirat soll unabhängig arbeiten und an keine Weisungen gebunden sein. Ihm gehören vor allem Professoren an: Anja Besand (Didaktik der politischen Bildung, TU Dresden), Daniela Demko (Strafrecht, Uni Leipzig), Gerhard Ehninger (vormals Klinikchef, Dresdner Uniklinikum), Gesine Grande (Psychologie, HTWK Leipzig), Christoph Lübbert (Chefarzt, St. Georg Leipzig), Heribert Prantl (Rechtswissenschaft, Uni Bielefeld), Hans Vorländer (Politische Theorie, TU Dresden). Außerdem LVV-Geschäftsführer Ulf Middelberg.

Von Roland Herold