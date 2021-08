Leipzig

„Das Ausstellen der Impfzertifikate läuft seit dem Neustart und der Anbindung an die Telematik-Infrastruktur recht problemlos.“ Das sagt der Vize-Chef des Sächsischen Apothekerverbandes, Dr. Reinhard Groß. Das Interesse sei zwar nach wie vor vorhanden, der große Ansturm auf diese Dienstleistung sei allerdings nur zu Beginn der Aktion aufgetreten. „Jetzt stellen wir in unserer Apotheke zirka 10 bis 15 Zertifikate pro Tag aus“, so der Zwickauer Apotheker.

„Das hat sich jetzt eingespielt“

Der Workflow in der Apotheke sei von Anfang an sehr gut umsetzbar gewesen. Lediglich die Erreichbarkeit des RKI-Servers konnte nicht stabil gewährleistet werden. „Das hat sich jetzt aber eingespielt“, sagt Groß. Die Bearbeitung eines Impfausweises mit den beiden Zertifikaten dauere lediglich einige Minuten. Der Beratungsbedarf der Bürger dazu sei sehr unterschiedlich gewesen. Einige hätten auch ihr Smartphone mitgebracht und wollten das Zertifikat gleich einlesen.

Das Erstellen der digitalen Nachweise war Mitte Juni angelaufen. Zu bekommen sind sie direkt nach der Impfung in Praxen und Impfzentren. Dafür wird ein Code erzeugt, den man mit dem Smartphone einscannen oder auf Papier mitnehmen und später einscannen kann. Nachträglich ist dies auch in Apotheken möglich. Außerdem sollen auch per Post QR-Codes nach bereits erfolgten Impfungen in Impfzentren verschickt werden, die man dann selbst einscannen kann.

Von Roland Herold