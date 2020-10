Wittenberg

Sachsens-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ( CDU) will es noch einmal wissen. Im LVZ-Interview spricht er über die Gründe, Corona und den Anschlag von Halle.

Herr Ministerpräsident, Sie haben angekündigt im kommenden Juni noch ein drittes Mal zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als Spitzenkandidat der CDU antreten zu wollen. Wie lang haben Sie mit sich gerungen, um diese Entscheidung publik zu machen?

Meine Lebensplanung sah ursprünglich anders aus. Aber in den letzten Monaten hat sich – wie wir auch bundesweit sehen – vieles in den Schwerpunktthemen verschoben. Da ist dann auch ein Diskussionsprozess in Gang gekommen. Viele haben mich angesprochen, mir doch noch einmal zu überlegen, ob ich in dieser Phase nicht Kontinuität sichern helfen wolle. Die Nominierung durch die Partei muss aber erst noch erfolgen und dann entscheidet der Wähler.

Fiel Ihnen das schwer?

Ich habe mir das reiflich überlegt. Die familiäre Diskussion war dabei nicht die einfachste. Meine Frau, meine Kinder und auch meine Enkelkinder hatten schon mit einer anderen Planung gerechnet. Aber jetzt ist es so wie es ist. Das Land geht vor. Und nun schaue ich nach vorn.

„Umfrageergebnisse immer Momentaufnahmen“

Haben die guten Umfrageergebnisse von Mitte Juni den Ausschlag gegeben?

Das sind immer Momentaufnahmen. Ich bin jetzt lang genug im Geschäft, um das richtig einordnen und bewerten zu können. Andererseits scheint es mir in der derzeitigen Situation der Corona-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen angeraten, nicht ohne Not die Pferde zu wechseln.

Welche Rolle haben die schlechten Umfragewerte ihres designierten Nachfolgers Holger Stahlknecht gespielt?

Es ist klar, dass ein Ministerpräsident immer einen gewissen Amtsbonus besitzt. Die Entscheidung ist in einem einvernehmlichen gemeinsamen Meinungsbildungsprozess gefallen. Es geht ja darum, gemeinsam als Mannschaft eine Kontinuität der Regierungsarbeit für das Land Sachsen-Anhalt zu sichern und den Herausforderungen gerecht zu werden, die vor uns stehen.

„Demokratische Mitte handlungsfähig halten“

Welche Möglichkeiten gibt es dafür?

Die eine besteht darin, dass es eine Präferenz eines unserer Koalitionspartner gibt, einen Wechsel zu Rot-Dunkelrot-Grün zu vollziehen. Ich dagegen stehe für das Modell, das ich mit den jetzigen Partnern gemeinsam kreiert habe. Nämlich, dass wir in solchen Transformationsphasen, ich denke zum Beispiel an den Strukturwandel in der Kohleregion, plus Pandemie gut beraten sind, die demokratische Mitte so handlungsfähig zu halten, dass sie in ihrer ganzen Kraft und Breite regieren kann.

Spielt da auch eine Rolle, dass Sachsen-Anhalt ja schon einmal eine links-tolerierte Regierung hatte?

Wir haben mit dem jetzigen Kenia-Modell – trotz aller Ecken und Kanten – gezeigt, dass wir gute Politik für unser Land und seine Menschen gemacht haben. Wir sind noch längst nicht durch die Transformation durch, und eventuelle Überlegungen im Hinblick auf eine erwiesenermaßen nicht voll handlungsfähige Minderheitsregierung wären deutlich zum Nachteil Sachsen-Anhalts.

„ Kenia war die vernünftigste Konstellation“

Sie sind quasi der Vater aller Kenia-Koalitionen. Oder war das damals nur eine Notgeburt?

Demut ist im politischen Tagesgeschäft angebracht – bei allen Visionen, die man hat. Es war natürlich eine Drucksituation, aber rein mathematisch wäre seinerzeit vieles denkbar gewesen. Aus meiner Sicht war Kenia davon die vernünftigste Konstellation. Inzwischen haben wir gezeigt, dass das Ganze funktioniert. Auch wenn man uns immer wieder mal unterstellt hat, kurz vor dem Koalitionsbruch zu stehen, nur weil natürlich in so einer Koalition mehr diskutiert werden muss als in einer Alleinregierung einer Partei.

Warum hat es am Ende doch gehalten?

Das hängt auch immer mit handelnden Personen zusammen. Man muss in der politischen Kultur dafür sorgen, dass man den Zugang zum Anderen nicht verliert und eine gewisse Anschluss- und Kompromissfähigkeit, was die eigene Programmatik betrifft. Als dienstältester Ministerpräsident nach Volker Bouffier muss ich aber auch sagen: Bundesweit erleben wir ja schon jeden Tag Kenia.

„In schwierigsten Phasen Schnittmengen“

Das müssen Sie erklären.

Die Bundesrepublik wird regiert durch das Zwei-Kammer-System Bundestag und Bundesrat. Und der eine Part Schwarz-Rot in der Bundesregierung muss mit dem anderen, den vielen Grünen mit Regierungsbeteiligung in der Länderkammer, ein Agreement finden. Das, was ich am Kabinettstisch praktiziere, ist im Grunde ja nichts anderes als der normale Durchlauf jedes Gesetzes in der Bundesrepublik Deutschland.

Ist die größte Leistung der Kenia-Koalition, dass sie durchgehalten hat?

Das wäre etwas wenig. Wir haben seit 2016 eine gute und sachorientierte Regierungsarbeit geleistet. Aber natürlich habe ich auch aus der eigenen Fraktion schon manchmal gehört: „Wenn Du nicht gewesen wärst, wäre es an dem einen oder anderen Punkt schon auseinander gegangen.“ Aber auch bei den Zweiflern ist ein Erkenntnisprozess da, dass man selbst in schwierigsten Phasen durchaus Schnittmengen finden und Kompromisse herbeiführen kann. Sei es in der Wirtschaftspolitik, auf dem Arbeitsmarkt oder auch in der Sicherheitspolitik.

„Zusammenarbeit mit Linken oder AfD nicht vorstellbar“

Gab es auch andere Optionen?

Das Attentat von Halle hat gezeigt, dass wir aus der demokratischen Mitte heraus noch viel tun müssen, um Radikalisierung und Rechtsextremismus zu bekämpfen. Außerdem war es mir immer wichtig, nicht die Ränder des politischen Spektrums zu stärken. Deshalb ist für mich eine Zusammenarbeit mit der Linken oder der AfD nicht vorstellbar.

In Sachsen sind die Grünen als neuer Koalitionspartner dazugekommen und mussten ihre Rolle erst finden. War das in Sachsen-Anhalt ähnlich?

Die Grünen haben die Punkte, die sie in den Koalitionsvertrag eingebracht haben, auch durchsetzen können. Aber auch mit den Intentionen von CDU und SPD. Das Grüne Band ist ein Zeichen dafür. Einerseits als Symbol für Gedenkstätten- und Erinnerungskultur und andererseits als Naturschutzprojekt, mit dem man die einstige Todes- in eine Lebenslinie umwandelt. Ein anderes Thema wären Braunkohle-Ausstieg und Strukturwandel. Bisher hat es bei allen Kabinettsentscheidungen Einstimmigkeit gegeben.

„Das kann funktionieren“

Hat denn Ihr sächsische Kollege Michael Kretschmer vor der Bildung der Kenia-Regierung in Dresden nachgefragt?

Unsere grundsätzliche Botschaft war: Das kann funktionieren. Allerdings sind die Landesverbände bis hin zu den handelnden Personen auch unterschiedlich. Da kann man schlecht einen individuellen Rat geben. Dass es nicht immer rund läuft, ist klar. Das gilt aber auch für andere Koalitionen aus Schwarz-Gelb oder Schwarz-Rot, die ich ja auch schon erlebt habe. Mein Eindruck für Sachsen-Anhalt: Die Kabinettsarbeit, die ich seit 2002 kenne, war vom menschlichen Zusammenarbeiten her selten so angenehm.

Fast alle ostdeutschen Ministerpräsidenten – Thüringen ausgenommen – haben einen Ost-Hintergrund. Ist das im 30. Jahr der Wiedervereinigung noch immer entscheidend?

Es ist zumindest Realität. Und welches westdeutsche Bundesland hat denn einen Ostdeutschen zum Ministerpräsidenten? Wenn man in Betracht zieht, dass in Sachsen-Anhalt sieben Minister aus dem Westen in der Landesregierung sitzen, müsste man eigentlich konstatieren, dass wir in Ostdeutschland wesentlich weiter sind im Einigungsprozess als der Westen. Denn dort fehlt noch etwas die Bereitschaft, das ähnlich zu praktizieren – übrigens bis in den Bereich des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder auch die großen Unternehmen hinein. Aber ich bin zuversichtlich, dass sich dies mit dem weiteren Einigungsprozess bald ändern wird, denn wir Ostdeutschen machen unsere Arbeit ebenso gut.

„Rundfunkstaatsvertrag – Ergebnis offen“

Stichwort Rundfunk. Wird die CDU den Rundfunkstaatsvertrag zustimmen und Sachsen-Anhalt den Weg freimachen?

Der Prozess läuft und das Verfahren sieht die Schlussratifizierung durch die Parlamente vor. Das bedeutet nun einmal, dass die Empfehlungen der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) zuletzt in den Parlamenten diskutiert werden. Das Ergebnis ist offen.

Würden Sie einen Tipp wagen, ob es an Sachsen-Anhalt scheitert?

Die Prozesse laufen ja noch und es kommt auf alle Seiten an. Ich habe aber schon in der Ministerpräsidenten-Konferenz im Sommer darauf hingewiesen, dass die dafür erforderlichen Mehrheiten in Sachsen-Anhalt noch nicht erkennbar sind. Klar ist, wir brauchen einen starken Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk.

„Schnelllebige Umfragen“

Sachsen-Anhalt musste als erstes Bundesland mit einer starken AfD-Fraktion mit 24 Prozent Stimmanteilen klar kommen. Wie ist heute Ihr Eindruck – hat die AfD ihren Zenit überschritten?

Wir wissen, wie schnelllebig Umfragen sind. Während die AfD in Sachsen-Anhalt Ende 2015 noch einstellige Ergebnisse einfuhr, lag sie später – nach den Ereignissen in Köln – fast bei 20 Prozent. Das war für mich eine tiefe Erschütterung, weil ich gemerkt habe, wie die politischen Meinungsbildungsprozesse in der Bevölkerung ins Fließen gekommen sind und die Wähler-Bindung immer mehr nachlässt.

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?

Wir müssen jeden Tag aufpassen, dass wir eine starke Mitte haben. Wenn die Mitte stärker besetzt sein soll als die Summe der Flügel, dann müssen wir unsere Hausaufgaben machen und Probleme lösen. Das fällt einem nicht in den Schoß. Klar: Die AfD scheint im Rückgang, das ist aber kein Selbstläufer.

„Corona hat Schwergewichte verschoben“

Es fällt auf, dass Sie da wenig polemisch arbeiten.

Die Themen-Schwergewichte haben sich durch die Corona-Pandemie verschoben. Es ist klar geworden, dass es auch noch andere Themen gibt als die Migration. Und auch dort sind wir ein Stück weitergekommen. Obwohl noch nicht die Lösung da ist, die wir uns vor fünf Jahren in Europa vorgenommen hatten.

Aber Sie sind auch kein Freund von Attacken.

Durch ausschließliche politische Attacken ist der Sache nicht beizukommen. Eine Regierung erhält nur dann Vertrauen, wenn sie die Kernprobleme der Gesellschaft löst. Dazu zählen die Schulpolitik, aber auch die Angleichungsprozesse in Ost und West. Da wissen wir, dass wir nicht weiterkommen werden, wenn wir nicht auch in alte Strukturen dieser Bundesrepublik eingreifen.

„Gewerbesteuern fehlen“

Weil?

Weil wir dann dauerhafte Probleme haben werden. Bei einer Wirtschaftskraft von rund 80 Prozent im Osten fließen nur gut 50 Prozent Gewerbesteuern pro Kopf. Die fehlenden 30 Prozent resultieren daraus, dass die Gewerbesteuer hauptsächlich dort veranlagt wird, wo der Firmensitz ist.

Und der ist meist in den alten Bundesländern?

Viele Unternehmen tätigen im Osten eine große Wertschöpfung und trotzdem fließt kaum Gewerbesteuer. Dabei wurden hier Gewerbegebiete erschlossen, Logistik geschaffen, Infrastruktur gebaut. Deshalb habe ich vor der Sommerpause eine Initiative in den Bundesrat eingebracht. Mit politischen Sonntagsreden am 3. Oktober ist da nichts zu verändern.

„Chemieindustrie auf West-Niveau“

Und wenn das im Bundesrat scheitert?

Dann werden wir im 40. Jahr der Deutschen Einheit noch immer so dastehen, mit den gleichen Differenzen. Und im 50. auch. Die großen Unternehmenssitze werden sich nicht verlagern lassen.

Wo hat Sachsen-Anhalt denn schon West-Niveau erreicht?

Wo wir West-Niveau erreicht haben oder teilweise sogar schon besser sind, das ist die Chemieindustrie als eine unserer Leit-Industrien. Die Produktivität ist da 100 plus x. Weil wir mit dem Neuesten den Neustart gemacht haben. Dort, wo neue Industrien entstanden, ist die Vergleichbarkeit mit dem Westen eindeutig da.

„Halbierung der Geburtenrate ist Herausforderung“

Wo noch?

In der Landwirtschaft, im Handwerk, im Gewerbe und in vielen Dienstleistungen. Überall gibt es Hidden Champions, die sich auf den Weltmärkten behaupten. Auch in den Sozialstrukturen, wie Krankenhäusern – trotz allen Investitionsbedarfs. Im Vergleich zu 1990 erreicht die Dichte der Betreuungseinrichtungen im Bereich Altenheim und Pflege den vollen Standard. Probleme gibt es beim Personal wie den Fachärzten. Die dauerhafte Halbierung der Geburtenrate seit 1990 bleibt auch eine Herausforderung.

Zum Thema Corona. Warum verzichtet Sachsen-Anhalt auf Bußgelder für Maskenverweigerer, warum gibt es keine Ampel für Neuinfektionen und warum werden Falschangaben in Restaurants nicht geahndet?

Die Frage widerspiegelt, dass die Verordnungs- und Rechtslage in Sachsen-Anhalt nicht bekannt ist. Bevor es zu der Bußgeld-Diskussion über Falschangaben im Restaurant kam, hatten wir schon in Absprache mit den Gesundheitsämtern festgestellt, dass diese Listen nicht verwertbar sind und sie abgeschafft. Die Gesundheitsämter haben gesagt: Mit diesen Listen arbeiten wir nicht. Unsere Nachverfolgungsstrategie setzt woanders an.

„Wir sind deutlich sensibler“

Die Ampel für Neuinfektionen?

Haben wir schon lange und zwar seit dem 26. Mai eine äußerst sensible Ampel. Deshalb hatte es mich gefreut, dass das jetzt zum Thema wurde. Wenn fünf Neuinfizierte pro 100 000 auflaufen, können Sie davon ausgehen, dass der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt den Landrat anruft und identifiziert wird, ob es eine gesonderte Einheit – ein Bus, ein Krankenhaus – war. So wie jüngst die Rentner, die in Franzensbad zur Kur waren. Bei 10 geschieht in Sachsen-Anhalt schon das, was bundesweit viel später geschieht. Wir sind deutlich sensibler.

Bleibt das Bußgeld bei fehlendem Mund-Nasenschutz.

Als wir als eines der ersten Bundesländer eine Empfehlung zum Tragen des Mund-Nasenschutzes gegeben hatten, bin ich noch belächelt worden. Wir haben das immer verpflichtend gemacht und setzen das auch durch. Dabei haben wir ohne Bußgeld gearbeitet, denn zu einem Bußgeldverfahren braucht man viel Personal, die Erhebung des Bescheids, eine Anhörung, eventuell den Widerspruch und das Amtsgericht. Wenn die Bevölkerung nicht mehrheitlich mitmacht, ist ein Bußgeld ziemlich wirkungslos.

„Wie soll ich das begründen?“

Woran machen Sie das fest?

Siehe Champions-League-Sieg von Bayern München: 15 000 auf dem Marienplatz und die Polizei greift nicht ein. Ein Staat sollte nur das sanktionieren, was er auch exekutieren kann. Wir machen ja Kontrollen, die Polizei läuft durch die Straßenbahn im Lande. Wenn die Bürger aber nicht verstehen, dass sie sich und andere schützen müssen, werden wir relativ schnell an unsere Grenze kommen.

Und deshalb gibt es kein Bußgeld?

In der Phase, in der wir noch niedrigschwellig Neuinfektionen haben? Die Neuinfizierten sind zum großen Teil Reiserückkehrer. Wie soll ich das begründen? Das heißt nicht, dass nicht künftig anders reagiert werden kann, wenn die Infektionszahlen steigen sollten. Solange einzelne Infektionsherde nachvollziehbar sind, muss ich nicht im ganzen Bußgelder androhen.

„Leute sollten im Land bleiben“

Was empfehlen Sie?

Die Leute sollten derzeit möglichst im Land bleiben. In den Herbstferien und in den Monaten danach kann man doch das wunderbare Sachsen oder Sachsen-Anhalt genießen.

Vize-Kanzler Olaf Scholz hat gesagt, es werde wohl noch eine Weile dauern, ehe man nach Corona wieder zur Normalität übergehen könne. Teilen Sie diese Einschätzung?

Auf jeden Fall. Die medizinischen Möglichkeiten sind zur Zeit begrenzt. Wir haben heute noch keinen Impfstoff, aber Medikamente, die die Krankheit abmildern. Ich denke, dass wir für ein flächendeckendes Impfangebot noch eine ganze Reihe von Monaten brauchen – weit ins neue Jahr hinein. Und dass es auch keine dauerhafte Immunisierung geben wird.

„Pandemien wird es auch in Zukunft geben“

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?

Eine pandemiegerechte Gesellschaft muss anders organisiert werden, damit sie nicht immer wieder destabilisiert wird durch Shut-Downs der Wirtschaft, die wir uns nur einmal leisten können. Wir lasten die Schulden, die jetzt entstehen, einer Generation auf, zu der meine Kinder und Enkelkinder gehören und die wahrscheinlich ihre eigenen Pandemien zu bewältigen hat. Denn die wird es ja auch in Zukunft geben. Die Gesellschaft muss pandemiefester werden. Das betrifft Baumaßnahmen, Flugzeuge, Busse oder auch Lüftungsanlagen in Sporthallen und Schulen. Es wird nie wieder ein Zurück zu vor Corona geben.

Ab 1. November dürfen Clubs wieder öffnen und Karnevalsveranstaltungen wieder stattfinden. Was ist mit Umzügen?

Die haben wir nicht ausgeschlossen. Aber unter strengen Auflagen müssen sie immer wieder einzeln beim Gesundheitsamt mit entsprechendem Konzept beantragt werden.

„Schock nach Anschlag von Halle sitzt tief“

Der Anschlag von Halle jährt sich am 9. Oktober. Hat diese Tat Sachsen-Anhalt verändert?

Ich glaube schon, dass der Schock noch tief sitzt. Deshalb gibt es am Freitag den Gedenktag, an dem wir des Anschlages auf die Synagoge, den Kiez-Döner und der Opfer ihrer Angehörigen gedenken. Zu der Veranstaltung wird auch der Bundespräsident kommen. Einen Antisemitismus-Beauftragten hatten wir übrigens schon vorher in der Staatskanzlei eingesetzt.

Was sind die Konsequenzen daraus?

Das Entscheidende ist, dass wir gemerkt haben, dass neben der Auseinandersetzung mit rechtsextremen Ideologien, der Erhöhung der Sicherheit durch staatliche Maßnahmen und dem Einfordern von Zivilcourage die Aufgabe auch bis in die Familie reicht. Weil der Täter in den vergangenen Jahren nur mit seiner eigenen Familie Kontakt hatte. Kein Verfassungsschutz, keine Polizei, keine Behörde hatte mit ihm in irgendeiner Weise etwas zu tun, Freunde hatte er nicht außerhalb seiner virtuellen Welt. Nur die Familie hätte ein Sensorium entwickeln können, um diese Radikalisierung und diese schlimmen Taten zu verhindern. Dort müssen wir ermutigen, dass künftig Signale gegeben werden, um Unterstützung leisten zu können.

Von André Böhmer und Roland Herold