Pirna

Egbert Ermer hat schon die Politik Otto von Bismarcks gelobt und das Lied „Ein bisschen Frieden“ von Nicole abgespielt, aber ein Knallerthema hat er noch. Es ist ein Montagabend Ende Februar auf dem Marktplatz in Pirna und die Stimmung besonders: Kürzlich hat die AfD die sächsische Kleinpartei „Freie Sachsen“ auf ihre Unvereinbarkeitsliste gesetzt, sich also öffentlich maximal distanziert. Egbert Ermer war mal Mitglied der AfD, sogar ihr Chef im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Inzwischen ist er ausgetreten, organisiert Demos gegen die Corona-Maßnahmen und auf dem Pirnaer Marktplatz kommt an diesem Montagabend nun also das Finale seiner Rede. Die AfD, sagt Ermer, spalte die Gesellschaft genauso wie die anderen Parteien es täten. Jubel, Applaus, Trillerpfeifen - weit mehr als 1000 Menschen sehen die Dinge offenbar so wie er.

Eigentlich gehören die meisten Menschen auf dem Pirnaer Marktplatz wohl zum Wählerklientel der AfD: impfskeptisch, migrationskritisch, mindestens rechtskonservativ. Aber 2022, in dem Jahr, in dem fast alle sächsischen Landräte und viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister neu gewählt werden, buhlt neben der AfD eine neue Konkurrentin um die Stimmen dieser Menschen: die „Freien Sachsen“, eine erst vor gut einem Jahr gegründete Kleinpartei, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch einstuft. Für die Partei sind die Wahlen eine „Gelegenheit zur Abrechnung“ - mit dem politischen System, das sie ablehnt. Aber auch, so sehen das zumindest viele Unterstützerinnen und Unterstützer, mit der AfD. „Momentan nicht wählbar“ sei die Partei, so kommentiert es einer im Telegram-Kanal der „Freien Sachsen.“ Wer also beherrscht den rechten Rand im Freistaat?

Proteste gegen Corona-Maßnahmen und Impfung Ende Februar in Pirna Quelle: Denise Peikert

Eine Spur politischen Größenwahns

Es war ein Samstag im Januar als die „Freien Sachsen“ es so aussehen lassen wollten, als sei diese Frage mindestens offen. An dem Tag wählte die AfD in Zwönitz ihren Kandidaten für die Landratswahlen im Erzgebirge und so, wie die „Freien Sachsen“ die Welt sehen, war schon der Termin unredlich. Denn gleichzeitig zum Treffen der AfD wurde in Zwönitz gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert - ein „Bürgerprotest“, so die „Freien Sachsen“, dem man sich als AfD-Politiker besser hätte anschließen sollen. Mehr noch als der Termin regte aber die „Freien Sachsen“ auf, dass die AfD überhaupt einen Kandidaten für die Landratswahl nominierte. Die Kleinpartei selbst nämlich hatte das schon getan - und beklagte sich nun über den „Gegenkandidaten“ der AfD, der die Wahl eines gemeinsamen Mannes ausschloss. Das spalte die „patriotische Opposition“, nütze nur der CDU.

Knapp 150.000 Abonnenten haben die „Freien Sachsen“ auf ihrem Hauptkanal im sozialen Netzwerk Telegram, die Zahl stagniert seit einiger Zeit und belastbare Wahlergebnisse für die Partei gibt es noch nicht. Die AfD dagegen haben zur Bundestagswahl rund 600.000 Menschen in Sachsen gewählt. Ist das Gehabe der „Freien Sachsen“ also nicht mehr als politischer Größenwahn?

Stefan Hartung ist der Kandidat der „Freien Sachsen“ für die Landratswahl im Erzgebirgskreis und er ist voller Selbstbewusstsein. Wer ihn anruft, kann das durchs Telefon hören. Hartung sitzt für die NPD im Kreistag und ist stellvertretender Chef der „Freien Sachsen“, aktuell folgen ihm und seiner Partei jede Woche Zehntausende bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen und neuerdings auch, in sinkender Zahl, gegen Kritik an Russland. Von sich selbst redet Hartung als „starkem Kandidaten“ für das Erzgebirge, bezüglich der AfD von „politischen Dummheiten“. Aus seiner Sicht ist es so: „Wir haben zur Bundestagswahl keinen eigenen Kandidaten aufgestellt“, sagt er, denn bundespolitisch wäre man chancenlos gewesen. „Ziel war es, gemeinsam mit der AfD in der Wahlkabine die CDU zu besiegen. Da gab es keine formale Abmachung, aber einen Konsens.“ Jetzt, bei den Landratswahlen sei es genau umgekehrt: Die „Freien Sachsen“ und vor allem er selbst seien diejenigen mit dem kommunalpolitischen Profil. „Da wäre es folgerichtig gewesen, dass man sich auf einen gemeinsamen Kandidaten verständigt“, sagt Hartung. Auf ihn.

AfD sucht Distanz – auch aus Angst vor dem Verfassungsschutz

Die „Freien Sachsen“ suchen also den Schulterschluss im rechten Lager. Und die AfD? Die versucht offiziell jede Nähe zu der Kleinpartei zu vermeiden. Der Unvereinbarkeitsbeschluss des Bundesvorstands, der Doppel-Mitgliedschaften in beiden Parteien untersagt, ist das deutlichste Zeichen dafür. Ein Dossier, das der „Stabsbereich Grundsatz, Strategie & Programmatik“ der AfD über die „Freien Sachsen“ erstellt hat, das ungewöhnlichste. Auf 17 Seiten listet die AfD auf, was sie herausfinden konnte über Programm, Organisation und Köpfe der „Freien Sachsen“, inklusive Quellenangaben in den Fußnoten. Die Sorge, man könne mit der Kleinpartei in Verbindung gebracht werden, klingt deutlich heraus - etwa, wenn es darum geht, dass auch Politiker der AfD in sozialen Netzwerken Inhalte der „Freien Sachsen“ teilen: „Dies wird von Behörden und Medien voraussichtlich als Übereinstimmung der Positionen, im schlimmsten Fall gar als Schulterschluss interpretiert werden“, schreibt die AfD.

Das Dossier ist entstanden, bevor ein Kölner Verwaltungsgericht entscheiden hatte, dass der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen darf. Und der Versuch, die „Freien Sachsen“ als im Unterschied zur AfD rechtsextrem zu beschreiben, als etwas, womit man folglich nichts zu tun haben wolle, ist ganz offenbar. Ein Punkt im Dossier widmet sich deshalb etwa den Verbindungen der Politiker der „Freien Sachsen“ zu den rechtsextremen Siedlern in Leisnig - den Neonazis, die sich gezielt in der mittelsächsischen Kleinstadt niedergelassen haben und versuchen, Alltag und Politik im Ort mitzubestimmen. „Freie Sachsen“ und Siedler sind sich wohlgesonnen. Martin Kohlmann, Chef der „Freien Sachsen“, findet etwa: Es seien Menschen nach Sachsen gezogen und machten in Leisnig „gute Sachen“.

AfD: „Freie Sachsen sind politische Konkurrenten“

Die ganz Rechten in der AfD behaupten: Die Abgrenzung von den „Freien Sachsen“ sei nur ein politischer Schachzug gewesen, um eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz doch noch zu verhindern. Andere sagen, dass sei Quatsch, es gehe um tiefe demokratische Überzeugungen der Partei. Sicher ist, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss zu den „Freien Sachsen“ in der AfD kritisch gesehen wird, vor allem in den Ostverbänden. Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke ist das prominenteste Beispiel dafür, aber auch in Sachsen rumort es. AfD-Politiker Jörg Dornau aus Rötha etwa teilt Inhalte der „Freien Sachsen“ und wird von der Partei andererseits bei seiner Kandidatur für den Landratsposten im Leipziger Land unterstützt - in diesem Fall, so die „Freien Sachsen“, verzichte man auf einen eigenen Kandidaten. AfD-Politiker in Meißen haben nach dem Unvereinbarkeitsbeschluss mehrfach demonstrativ mit den „Freien Sachsen“ gegen Impfung und Corona-Maßnahmen protestiert. Und würde man auf dieser Welt nur die Kommentare in den Kanälen der „Freien Sachsen“ kennen, müsste man annehmen, dass sich nun massenhaft Wählerinnen und Wähler von der AfD abwenden. „Die AfD hat bei ihrem Kernklientel in Sachsen großen Schaden angerichtet“, sagt Stefan Hartung, der Vize-Chef der „Freien Sachsen“.

Gute gelitten bei den „Freien Sachsen“: AfD-Politiker Jörg Dornau, Landratskandidat im Leipziger Land Quelle: privat

Zurück ins Erzgebirge, dieses Mal zu Torsten Gahler. Er ist der Mann, den die AfD zur Empörung der „Freien Sachsen“ in die Landratswahl schickt und er gehört zu denen in seiner Partei, die eine Zusammenarbeit mit den „Freien Sachsen“ für undenkbar halten. „Hinter der Partei stehen rechtsextreme Strukturen, von denen wir als AfD uns klar abgrenzen“, sagt er. Gahler glaubt, dass er damit in Sachsen in der Mehrheit ist in seiner Partei – und hält andere Haltungen für „starke Ausnahmen.“ Manche in der AfD wüssten wahrscheinlich gar nicht, mit wem sie es zu tun hätten – die Funktionäre der „Freien Sachsen“ verschleierten ihre Partei und ihre Absichten auf Demonstrationen. Gahler sieht in den „Freie Sachsen“ eine politische Konkurrenz - und man käme ja auch nicht auf die Idee, mit SPD oder CDU im Wahlkampf zusammen zu arbeiten.

Aber wie groß ist sie wirklich für die AfD, diese politische Konkurrenz?

„Es gibt auch Rechtsextreme, die taktisch wählen“

Benjamin Winkler arbeitet für die Amadeu Antonio Stiftung in Sachsen, er beobachtet die rechte und rechtsextreme Szene, auch zusammen mit Forschenden der Universität Leipzig. „Ich gehe davon aus, dass die Freien Sachsen keinen großen Einfluss auf die Wählerschaft der AfD haben werden und die Partei weiter stabil bei 20 Prozent bleibt“, sagt er, und die jüngsten Umfragen geben ihm recht. Zwar gebe es eine Unzufriedenheit unter den Wählern der AfD, die man als rechtsextrem bezeichnen könne. „Es gibt aber auch Rechtsextreme, die taktisch wählen“, sagt Winkler - was etwa bedeute, dass sie lieber die aussichtsreichere AfD wählten als die „Freien Sachsen“, um einen CDU-Landrat zu verhindern. Eines ist Winklers Beobachtung nach aber durchaus geschehen: Die AfD habe während der Corona-Pandemie in Sachsen sozusagen die Straße verloren. Zwar hatte es am Anfang durchaus AfD-Politiker gegeben, die Proteste gegen Maske und Impfung anleiteten. „Aber die AfD hat es in Sachsen nie geschafft, sich an die Spitze dieser Proteste zu setzen“, sagt Winkler – anders etwa als in Thüringen.

Bei den Landratswahlen ist es unwahrscheinlich, dass die „Freien Sachsen“ wirklich Erfolg haben. Auf fünf bis zehn Prozent etwa schätzen Beobachter das Potenzial, dass der im Erzgebirge bekannte Stefan Hartung erreichen könnte – fünf bis zehn Prozent allerdings, die der AfD entscheidend fehlen könnten. Ausgeschlossen sind politische Erfolge der „Freien Sachsen“ im Juni aber nicht - bei den Rathaus-Wahlen, eher in den kleineren Orten, in denen es keine starken Kandidatinnen und Kandidaten gibt. In Johanngeorgenstadt etwa, wo der SPD-Amtsinhaber überraschend nicht mehr antritt, war der Mann von den „Freien Sachsen“ lange Zeit der einzige, der Rathaus-Chef werden wollte. Bis heute haben die im Stadtrat vertretenen Parteien niemanden aufgestellt. Die zwei bisherigen Mitbewerber der „Freien Sachsen“ haben sich erst kürzlich spontan entschlossen anzutreten - als Einzelkämpfer.

Von Denise Peikert