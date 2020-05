Sachsen-AfD hält Kalbitz-Rauswurf für falsch

Leipzig

Nach dem Rauswurf des Brandenburger Landeschefs Andreas Kalbitz aus der AfD hat der Machtkampf zwischen dem rechtsnationalen Parteiflügel und den Unterstützern des Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen regt sich bei den AfD-Landesverbände in Mitteldeutschland Widerstandt. So hat sich die sächsische AfD klar auf die Seite von Kalbitz gestellt und stärkt ihm demonstrativ den Rücken. „Ich bedauere den Beschluss des Bundesvorstandes und halte ihn für falsch“, sagte Sachsens AfD-Landeschef Jörg Urban in Dresden. „ Andreas Kalbitz hat große Verdienste im Kampf für politische Erfolge der AfD errungen.“ Urban hofft jetzt im Namen der sächsischen AfD, dass der Kalbitz-Rauswurf noch von einem Schiedsgericht geprüft wird. „Ich bin sicher, dass darüber das letzte Wort noch nicht gesprochen ist“, sagte er. Am Montagabend will die Sachsen-AfD mit den 13 Kreischefs in Dresden über das weiterer Vorgehen beraten. Für Dienstag ist eine größere Stellungnahme angekündigt.

Ähnlich wie Urban hatte sich Co-AfD-Chef Tino Chrupalla geäußert. Die „großen Verdienste von Kalbitz hätten bei der Entscheidung im Bundesvorstand berücksichtigt werden müssen“, erklärte Chrupalla am Sonntag in der ARD. Er selbst habe sich bei der Abstimmung für Kalbitz eingesetzt, sagte der sächsische Bundestagsabgeordnete (Wahlkreis Görlitz). Auch der Leipziger Bundestagsabgeordnete Siegbert Droese hofft weiter auf eine Chance für Kalbitz in der AfD, wollte sich aber mit Verweis auf die Aussagen von Landeschef Urban nicht näher äußern. Eine Spaltung der Partei sieht Chrupalla dennoch nicht. „Es gibt auch keine Spaltung zwischen Ost und West.“ Auch der Kurs der AfD werde sich nicht ändern, sagte er.

Auch Sachsen-Anhalts-Landeschef Martin Reichardt hält den Kalbitz-Rauswurf für falsch. „Es kann nicht sein, dass verdiente Parteimitglieder so aus der Partei entfernt werden“, sagte er dem MDR. Dass der Vorstand nicht einstimmig beschlossen habe, spiegele auch das Bild in der Partei wider, sagte Reichardt. Auch innerhalb der Partei werde die Angelegenheit kontrovers diskutiert. „Im Osten sieht man das vollkommen anders“

Der Thüringer Landes- und Fraktionschef Björn Höcke hatte am Wochenende per Video auf Facebook Parteichef Meuthen und Vize-Parteichefin Beatrix von Storch vorgeworfen, sie wollten die AfD so verändern, dass sie keine echte Alternative zu den etablierten Parteien mehr wäre. „Die Spaltung und Zerstörung unserer Partei werde ich nicht zulassen“, kündigte Höcke an.

