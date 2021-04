Dresden

Eigentlich sollte auf dem AfD-Bundesparteitag am kommenden Wochenende in Dresden nur über das Wahlprogramm entschieden werden – doch nun zeichnet sich ein Aufstand von weiten Teilen der Partei gegen Bundeschef Jörg Meuthen ab. Nicht nur, dass 50 Delegierte einen Abwahlantrag gegen ihn eingereicht haben, dessen Ausgang völlig offen ist. Es geht auch um eine wesentliche Personalentscheidung, die Meuthen in Dresden verhindern wollte – und in deren Zentrum mit seinem Co-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla ein Sachse steht.

Widersacher von Meuthen könnten in Dresden triumphieren

Die Frage lautet: Wer soll die AfD in den Bundestagswahlkampf führen? Während sich Meuthen auf eine Online-Umfrage beruft, bei der ein Viertel der Mitglieder abgestimmt und für eine Urwahl votiert hatten, wollen vor allem die ostdeutschen Landesverbände an diesem Wochenende endlich Fakten schaffen. Deshalb soll auf Antrag der Sachsen-AfD in Dresden ein Spitzenkandidat oder ein Führungsteam für die Bundestagswahl bestimmt werden. Diese Grätsche wird von allen fünf Ost-Landesverbänden sowie aus Niedersachsen und dem Saarland unterstützt.

Sachsen fordern eine Nummer 1 aus dem Osten

„Wir brauchen ein Gesicht für den Wahlkampf“, fordert der AfD-Landesvize und Leipziger Bundestagsabgeordnete Siegbert Droese. Letztlich hätten die Ost-Landesverbände zuletzt die deutlich besseren Wahlergebnisse als die westdeutschen Ableger erreicht – und das müsse sich auch bei der Besetzung der Spitzenposition ausdrücken. Sprich, die Nummer 1 müsse „stark im Osten verwurzelt sein“.

AfD-Landesvize Droese: Chrupalla guter alleiniger Spitzenkandidat

Aktuell ist allerdings noch offen, ob die AfD mit einem Führungsduo oder mit einem einzelnen Spitzenkandidaten in die Bundestagswahl ziehen wird. Chrupalla dürfte selbst vom Meuthen-Lager nicht mehr zu verhindern sein. Neben Fraktionschefin Alice Weidel wird intern die weithin unbekannte Joana Cotar aus Hessen als potenzielle Co-Kandidatin gehandelt.

Sachsens AfD-Vize fährt allerdings in die Parade: „Wir laufen mit Frau Weidel Gefahr, dass der unklare Spendensachverhalt im Wahlkampf in die Öffentlichkeit gespült wird. Das ist eine schwere Hypothek.“ Droese – und mit ihm wohl auch die sächsische AfD – bieten in diesem Ränkespiel auch gleich eine Lösung an, die einem absoluten Triumph über Meuthen gleichkommen würde: „Ich könnte mit Tino Chrupalla als alleinigen Spitzenkandidaten sehr gut leben.“ Der 45-jährige Görlitzer steht bereits auf Platz 1 der AfD-Landesliste für Sachsen.

Abgeordnete verlangen mehr Wahlkampfgeld

Als würde diese Machtprobe noch nicht ausreichen, wollen die sächsischen Bundestagsabgeordneten auf dem Dresdner Parteitag auch noch eine deutliche Erhöhung des Wahlkampfbudgets durchsetzen: Der Bundesvorstand um Meuthen hat bislang fünf Millionen Euro genehmigt – daraus sollen aber acht Millionen Euro werden. „Die Partei sollte nicht kleckern, sondern klotzen“, verlangt Droese nicht ganz uneigennützig. Der Hintergrund ist eindeutig: In vielen ostdeutschen Wahlkreisen wird sich die AfD bei der Abstimmung am 26. September enge Duelle mit der CDU liefern, deshalb könnten die Finanzen und die damit ermöglichte Materialschlacht das entscheidende Zünglein an der Waage werden.

Trotz Rechtsextremismus-Verdacht: AfD in Umfrage vorn

Gleichzeitig hat die AfD in Sachsen mit 29,6 Prozent erstmals seit August 2019 den Spitzenplatz von der CDU (27,3 Prozent) übernommen, hat eine aktuelle Umfrage der „Sächsischen Zeitung“ in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey ergeben. Das entspricht einem Zugewinn von 3,2 Prozentpunkten gegenüber der Vorwoche. Daran ändert auch nichts, dass die AfD in Sachsen – wie zuvor bereits in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg – vor zwei Monaten zum rechtsextremen Verdachtsfall erklärt wurde. Der Landesvorsitzende Jörg Urban hat in Sachsen „über 30 Prozent“ als Ziel für die Bundestagswahl ausgegeben.

Von Andreas Debski