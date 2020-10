Dresden

Die AOK übt massive Kritik an den Plänen der Bundesregierung, mit den Rücklagen der Gesetzlichen Krankenkassen die Finanzierungslücke im Gesundheitssystem auszugleichen. „Das ist ein Schlag ins Gesicht unserer 3,4 Millionen Versicherten in Sachsen und Thüringen“, sagt AOK plus-Chef Rainer Striebel im Interview-mit den DNN. Es gehe immerhin um 700 Millionen Euro angesparte Beitragsgelder.

Im Gesundheitsfonds fehlen rund 16 Milliarden Euro. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will einen Teil der Lücke mit Geld aus den Rücklagen der Krankenkassen schließen. Was bedeutet das für die AOK PLUS?

Der Bundesgesundheitsminister will acht Milliarden Euro aus den Finanzreserven der gesetzlichen Krankenkassen abschöpfen, die höhere Vermögensbestände haben. Für die AOK PLUS wären das fast 700 Millionen Euro, die uns weggenommen werden. Der Bundesgesundheitsminister rechtfertigt diesen Eingriff damit, dass man in Zeiten der Corona-Pandemie solidarisch sein müsse. Dazu muss man aber wissen: Von den 16 Milliarden Euro sind gerade mal dreieinhalb Milliarden Euro unmittelbar der Corona-Krise zuzuschreiben. Der größere Anteil ergibt sich aus den verabschiedeten Gesetzen der vergangenen Jahren, die unter anderem zu Honorarerhöhungen bei verschiedenen Berufsgruppen und zu Leistungsausweitungen geführt haben. Die jetzt prognostizierte Finanzlücke im Gesundheitssystem war also schon vor der Corona-Pandemie da.

„Das Geld wird uns quasi weggenommen“

Der Dreieinhalb-Milliarden-Fehlbetrag wegen Corona ist auch durch Beitrags-Ausfälle wegen Kurzarbeit bedingt ?

Ja, auch diese Beitragsausfälle sind im nächsten Jahr relevant für die Einnahmen der GKV. Neben den pandemiebedingten Mehrausgaben macht das insgesamt rund dreieinhalb Milliarden Euro bei der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland aus. Der Plan von Jens Spahn sieht nun vor, dass acht Milliarden Euro von allen Krankenkassen, die genug Vermögen haben, zwangsweise in den Gesundheitsfonds abgeführt und bundesweit umverteilt werden. Das Geld fließt dann dorthin, wo Kassen keine oder sehr wenig Rücklagen haben. Und das ist nicht in Sachsen. Das Geld wird uns quasi weggenommen und tendenziell dort eingesetzt, wo es viele Ärzte und viele Krankenhäuser gibt. Das sind überwiegend Ballungsräume, in denen die anderen Kassen deutlich höhere Marktanteile haben.

Wir werden alle rechtlichen Möglichkeiten dagegen prüfen

Klagen Sie dagegen?

Diesen massiven Vermögensverlust können wir nicht einfach so hinnehmen. Derzeit reden wir mit den vielen Akteuren, u.a. mit Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, Bundestagsabgeordneten und mit unseren Vertragspartnern. Hier geht es erst einmal darum zu verdeutlichen, welche massiven negativen Auswirkungen dieser Gesetzentwurf insbesondere auf die regionalen Krankenkassen haben wird. Wir erfahren auch eine starke Unterstützung durch unsere Landesregierung. Und wir werden natürlich alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen, falls der Gesetzentwurf so umgesetzt werden sollte. Das sind wir unseren Beitragszahlern schuldig.

Manche reden von einer gefühlten Enteignung

Was macht das mit Ihnen?

Man will uns jetzt 700 Millionen Euro wegnehmen. Das heißt, das Geld der Beitragszahler in Sachsen und Thüringen wird vergemeinschaftet. Manche reden hier schon von einer gefühlten Enteignung. Das wird uns dazu zwingen, die Beiträge 2021 deutlich zu erhöhen. Und das tut weh, weil es nicht selbstbestimmt ist.

Da ist es nur ein schwacher Trost, dass auch ein Großteil unserer Mitwettbewerber gezwungen sein wird, ihre Beiträge zu erhöhen. Was mich wirklich ärgert ist der Eindruck, dass mit der Sozialgarantie den Menschen eine Stabilität versprochen wird, die sie in Sachsen und Thüringen so nicht erleben werden

Wir sind eine Krankenkasse, die schon immer vorsichtig geplant hat. Unserem Verwaltungsrat war es wichtig, über ausreichende Reserven für schwierige Zeiten zu verfügen. Dieses Jahr werden wir mit einem Minus von rund 350 Millionen Euro abschließen. Das war aber weitestgehend geplant und kann gut durch unsere erarbeiteten finanziellen Reserven gedeckt werden. Auch für das Jahr 2021 hatten wir geplant, durch weitere Vermögensentnahmen den Beitragssatz für unsere Beitragszahler zunächst stabil zu halten. Das sollte unser Beitrag zur Stabilisierung der sächsischen Wirtschaft in dieser angespannten Situation sein.

Günstiger Beitragssatz der AOK-Versicherten wäre nicht zu halten

Die AOK-Versicherten zahlen bisher weniger als bei anderen Krankenkassen?

AOK-Versicherte in Sachsen und Thüringen zahlen bislang 15,2 Prozent für ihre Krankenversicherung. Das ist deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 15,7 Prozent. Diesen Vorteil würden unsere 3,4 Millionen Versicherten in Sachsen und Thüringen weitgehend verlieren. Allerdings ist zum Glück der Preis nur eines von mehreren Argumenten für die Wahl der richtigen Krankenkasse. Den Menschen sind ein hervorragender Service, ein flächendeckendes Filialnetz und gute Zusatzleistungen mindestens genauso wichtig. Und da haben wir in den letzen Jahren richtig viel investiert. Die Vielzahl von Auszeichnungen in Vergleichsportalen sprechen da eine klare Sprache.

Finanzautonomie der Kassen steht infrage

Die Bundesregierung wird am Ende so argumentieren, dass es die Entscheidung der Krankenkassen sei, ihre Beiträge zu erhöhen.

Ja, aber uns konkret hat man eben dann vorher fast 700 Millionen Euro weggenommen. Da kann man doch nicht mehr von einer wirklichen Finanzautonomie der Krankenkassen reden. Die Versicherten und Arbeitgeber als die Interessenvertreter der Beitragszahler in unserem Verwaltungsrat sind doch nicht bereit, nur noch als Feigenblatt für die Bundespolitik herhalten zu müssen. Das bewährte Prinzip der Selbstverwaltung in der Krankenversicherung wird massiv beschädigt. Und wer sagt uns denn, dass sich solche Vorgehensweisen künftig nicht wiederholen? Wenn jemandem einmal in die Kasse gegriffen wird, ist man künftig sehr misstrauisch und wird politischen Versprechungen nicht mehr glauben. Wir haben in den letzten Jahren gut gewirtschaftet und eine kluge Finanzpolitik gemacht, deshalb haben wir ja diese Rücklagen. Jeder gute Betrieb, jeder kluge Handwerker agiert so.

Solidar-Appell soll von wahren Ursachen der finanziellen Schieflage ablenken

Politik argumentiert mit dem Solidarprinzip. Lassen Sie das nicht gelten?

Die vorgesehene Vermögensabschöpfung jetzt als einen Akt von Solidarität darzustellen, halte ich für einen durchschaubaren Versuch, von den tatsächlichen Ursachen der finanziellen Schieflage in der Krankenversicherung abzulenken. Solidarität ist ein hohes Gut. Nach dem Prinzip funktionieren gesetzliche Krankenkassen: Gesunde zahlen für Kranke, Junge für Alte, Reiche für Ärmere. Aber es bedeutet nicht Gleichmacherei.

Wir haben anders als in anderen Ländern kein Gesundheitssystem, das vom Staat unmittelbar kontrolliert wird. Das deutsche Krankenversicherungssystem enthält bewusst wettbewerbliche Elemente. Wir finanzieren uns zum größten Teil aus den Beitragszahlungen und nicht durch Steuergelder. All das hat meiner Meinung nach dazu geführt, dass wir in Deutschland ein vergleichsweise sehr gutes Gesundheitssystem haben. Gerade auch, weil es weitgehend vor massiven staatlichen Eingriffen geschützt ist. Allerdings müssen wir seit längerer Zeit beobachten, wie die Bundespolitik immer stärker versucht, den Gestaltungsspielraum der regionalen Akteure einzuschränken.

Auch unsere Vertragspartner können ein Lied davon singen. Man kann sich schon die Frage stellen, ob sich künftige Anstrengungen noch lohnen werden. Fehlende Reserven machen es auch schwer, neue innovative Lösungen zu realisieren, beispielsweise in der Telemedizin oder in der Digitalisierung. Man nimmt uns viel Investitionsfähigkeit weg.

Fehlende Reserven machen es auch schwer, neue innovative Lösungen zu realisieren Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Beiträge hoch, Kassenleistung runter?

Sie werden ihren Mitgliedern also mitteilen, dass der Beitrag steigen wird. Das ist eine Stellschraube, um das Defizit auszugleichen. Wie sieht es in den Bereichen Personal und Leistungen aus?

Unsere Verwaltungskosten betragen gerade mal vier Prozent, da haben wir in den letzten Jahren viele Hausaufgaben erledigt. Das bedeutet, vier Cent von jedem Beitragseuro fließt in unsere Verwaltung, der Löwenanteil von 96 Cent gehen in die Versorgung. Personalabbau ist deshalb kein relevantes Thema. Wir müssen natürlich schauen, welche Zusatz-Leistungen und besonderen Verträge z.B. für eine bessere kardiologische oder diabetologische Versorgung wir auf den Prüfstand stellen müssen.

Wir werden aber definitiv keinen Kahlschlag betreiben. Es wird auch keinen Kurswechsel in unserer strategischen Ausrichtung geben. Die Kundenorientierung wird nicht beeinträchtigt werden. Denn das ist unser wichtigstes Alleinstellungsmerkmal. Und das werden wir konsequent weiter verfolgen, nur unter möglicherweise schwierigeren Bedingungen.

Die Pandemie uns sicherlich noch einiges abverlangen

Sie sprachen anfangs davon, dass die Finanzlücke auch durch neue Gesetze in den vergangenen Jahren entstanden ist, mir fallen da die Physiotherapeuten ein.

Natürlich haben die Physiotherapeuten eine deutlich höhere Vergütung erhalten. Dann ist unter anderem auch massiv mehr Geld für zusätzliches Pflegepersonal in Krankenhäusern bereitgestellt worden, ebenso für Terminservices für niedergelassene Fachärzte. In Summe kommen bundesweit etliche Milliardenbeträge zusammen. Das hat dazu geführt, dass die Ausgaben der Krankenkassen deutlich stärker gestiegen sind als die Einnahmen. Auch ohne die jetzt geplante Vermögensabschöpfung wären dadurch unsere Rücklagen Ende 2021 deutlich geringer gewesen.

Die Rede ist von einer 16 Milliarden Euro-Lücke im Gesundheitssystem für 2021. Von welcher Corona-bedingten Beschäftigten-Situation in den kommenden Winter- und Frühlingsmonaten geht die Politik denn da aus? Da ist doch kein weiterer Lockdown eingeplant.

Es ist natürlich schwierig, in diesen unsicheren Zeiten die weitere Entwicklung zu prognostizieren. Auch wenn ich ein hohes Grundvertrauen in die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft habe, wird die Pandemie uns sicherlich noch einiges abverlangen. Ich hoffe, dass wir zu einem raschen wirtschaftlichen Erholungsprozess kommen werden, was auch bei den Beitragseinnahmen helfen würde.

Ein solidarischer Ausgleich der Pandemiefolgen sähe anders aus

Sie würden also sagen, die 16 Milliarden Euro sind seriös geschätzt?

Ich denke, die Schätzung ist auf der Grundlage der heute bekannten Fakten realistisch. Sicher können es zwei Milliarden mehr oder weniger werden. Ich verstehe allerdings nicht, dass deshalb unter dem Vorwand der Einhaltung der Sozialgarantie für 2021 so massiv in die Finanzautonomie und Rücklagen der Krankenkassen eingegriffen wird. Wie gesagt: Das bedeutet am Ende, dass unser Geld Krankenkassen zugutekommt, denen es schlechter geht und denen kein Vermögen abgeschöpft werden kann. Wären nur die Kosten der Pandemie unter den Krankenkassen ungleich verteilt, wäre ein solidarischer Ausgleich durchaus sinnvoll. Allerdings ist eine solche ungleiche Verteilung nicht zu beobachten.

Das strukturelle Defizit wird weiter wachsen

Wie wird es 2022 weitergehen?

Das strukturelle Defizit wird sich vermutlich noch weiter vergrößern. Wenn die Ausgaben weiter so aus dem Ruder laufen, ist spätestens nach der Bundestagswahl mit erheblichen Einschnitten in der Krankenversicherung zu rechnen. Und wenn im Jahr 2021 dann die Reserven weitgehend aufgebraucht sein werden, wird es sicherlich nicht einfacher.

Die Beitragssätze der Krankenkassen werden weiter steigen

Das bedeutet, wir werden 2022 die erste Krankenkasse mit einem Beitragssatz von 20 Prozent sehen?

Nein, das glaube ich nicht, auch wenn die Sozialgarantie nur für das Wahljahr 2021 gilt. Im Jahr 2022 wird das Versprechen eh nicht mehr haltbar sein und die Beitragssätze der Krankenkassen werden vermutlich weiter steigen. Da wird sich dann die neue Bundesregierung überlegen müssen, wie es dann weitergeht.

Ziel: ein deutlich nachgebesserter Gesetzentwurf

Wie geht es nun aktuell weiter?

Wir wollen erreichen, dass der vorliegende Gesetzesentwurf deutlich nachgebessert wird. Sprich, der Bundeszuschuss für den Gesundheitsfonds muss deutlich höher als 5 Milliarden Euro sein. Das würde die Rücklagen vieler Krankenkassen schonen, das ließe uns allen mehr Luft zum Atmen. Um es noch mal deutlich zu machen: Die AOK Plus wird weiter eine starke und verlässliche Solidargemeinschaft für die Menschen in Sachsen und Thüringen sein. Wir halten fest an konsequenter Kundenorientierung mit bestem Service und Investitionen in Angebote wie die Online-Filiale und weitere digitale Dienstleistungen. Das werden Menschen mit Sicherheit zu schätzen wissen. Auch mit einem dann höheren Beitragssatz.

Von Dirk Birgel und Lisa-Marie Leuteritz