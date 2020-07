Dresden/Leipzig

Ein junger Fotograf aus Leipzig hat das Pressefoto des Jahres 2019 aufgenommen. Tim Wagner gelang dieses Bild am 30. November 2019 im Mibrag-Tagebau Schleenhain, als die Aktion „Ende Gelände“ mit rund 1200 Teilnehmern und Teilnehmerinnen zum zivilen Ungehorsam aufforderte, um den Ausstieg aus der Braunkohle zu forcieren. Pikanterweise hatte die Besetzung damals ein juristisches Nachspiel. Die Mibrag stellte Strafantrag gegen 49 Teilnehmer. Auch ein LVZ-Reporter, der von der Aktion berichtet hatte, wurde von der Polizei vorgeladen. Der Vorwurf lautet Hausfriedensbruch.

Preisträger Tim Wagner nahm die Auszeichnung am Donnerstagabend in Dresden entgegen. Die Verleihung fand wegen der Corona-Beschränkungen allerdings nur im engsten Kreis statt. Die Preisgelder stellten die fünf Medienpartner „ Sächsische Zeitung“, „Freie Presse“, „ Leipziger Volkszeitung“, „Tag24“ und der Landesverband Sachsen der Deutschen Journalisten zur Verfügung. Seit 1998 wählt eine Fachjury jährlich die besten Pressefotos aus Sachsen aus. Zur Jury gehörten unter anderem dpa-Fotochefin Heike Betzwieser und Ex-LVZ-Fotochef Volkmar Heinz. In diesem Jahr beteiligten sich 52 Pressefotografen mit insgesamt 151 Aufnahmen, denen die Fachjury eine hohe Qualität der Fotos. bestätigte.

Die Qual der Wahl hatte die Jury in diesem Jahr vor allem beim Wettbewerb um die besten Lokalfotos. „Die prämierten und alle eingereichten Aufnahmen beweisen eindrucksvoll, dass Fotos in der lokalen Berichterstattung höchsten Ansprüchen genügen können“, sagte Jury-Mitglied Olaf Kittel. Den 1. Platz holte der Dresdner Sven Ellger mit „Diesmal nicht“. Damit fing er den Moment eines hadernden Oberbürgermeisters ein, als Dresden raus war um die Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt. Sehr emotional sind auch die Siegeraufnahmen in den Kategorien Sportfoto und Porträt. Der Meißner Fotografin Claudia Hübschmann gelang eine Schwarz-Weiß-Studie eines ehemaligen Bürgermeisters, der noch einmal das Gefängnis auf dem Meißner Burgberg besuchte, in dem er als politischer Gefangener einsaß. Zweisamkeit statt Zweikampf demonstriert das Foto von Dennis Hetzschold, der zwei Fußball-Profis in ungewöhnlicher Pose abgelichtet hat.

Von André Böhmer