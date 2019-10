DGB Sachsen: Rente mit 69 trifft Sachsen besonders hart

Leipzig

Angesichts der allgemein steigenden Lebenserwartung und der Belastung für die Sozialkassen plädiert die Bundesbank für eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf fast 70 Jahre. Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach bezeichnet den Vorstoß im Interview mit der LVZ als schweren Fehler.

Herr Schlimbach, was halten Sie vom Vorstoß der Bundesbank?

Für mich ist das eine Idee aus Wolkenkuckucksheim und zeugt vom Unwissen über die tatsächliche Arbeitssituation der Menschen. Oder anders gesagt, die Bundesbanker interessiert überhaupt nicht, wie Menschen die Rente erreichen sollen, denen geht es nur um Zahlen.

Die Bundesbanker berufen sich neben der stärkeren Belastung der Sozialkassen auch auf die allgemein steigenden Lebenserwartungen.

Es gibt immer mehr Hochbetagte. Das stimmt. Wir müssen aber auch konstatieren, dass viele Arbeitnehmer die Rente überhaupt nicht gesund erreichen. Die Belastungen in der Arbeitswelt werden doch keineswegs geringer. Nicht zuletzt wegen des Personalmangels steigen in vielen Branchen die Anforderungen permanent. Im Osten kommt erschwerend hinzu, dass in den meisten Branchen noch immer längere Wochenarbeitszeiten gelten. Viele werden vor dem Erreichen des verdienten Ruhestands chronisch krank. Schon die Rente mit 67 ist falsch.

Die wurde trotz Kritik aus vielen Reihen durchgesetzt.

Die Rente mit 67 war ein schwerer Fehler, mit dem wir Gewerkschaften niemals unseren Frieden machen können. Jede weitere Erhöhung des Rentenalters verstärkt diesen Fehler. Ein höheres Renteneintrittsalter würde die Gefahr von Altersarmut zusätzlich erhöhen, denn faktisch verkürzt sich dadurch nur die Höhe der Rente. Weil, wie schon gesagt, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht bis zum regulären Renteneintrittsalter durchhalten – besonders wenn sie in schwer belasteten Berufen und wenn sie jahrzehntelang in Schichten gearbeitet haben. Davon ist Sachsen besonders stark betroffen.

Warum?

Sachsen ist ein Schichtarbeiter-Land. Fast 37 Prozent der Beschäftigten in Sachsen arbeiten in Schichten und damit doppelt so viele wie im bundesdeutschen Durchschnitt. Auch die schweren körperlichen Belastungen sind mit 39 Prozent weit höher als im Bundesschnitt. In einer Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit ermittelte das Sächsische Ministerium für Wirtschaft und Arbeit für das Jahr 2018: 45 Prozent der Beschäftigten im Freistaat schätzen ein, dass sie unter den derzeitigen Anforderungen ihre jetzige Tätigkeit nicht bis zum gesetzlichen Rentenalter ausüben könnten. Zwölf Prozent wissen es nicht. Das ist eine Mehrheit.

Wie sieht es in anderen Bundesländern aus?

Vergleichbare Zahlen gibt es aus Thüringen. Dort sind 32 Prozent der Beschäftigten Schichtarbeiter. Ähnlich wie in Sachsen glauben in Thüringen 43 Prozent der Beschäftigten nicht, dass sie bis zur Rente ihre Tätigkeit ausüben können. Deutschlandweit sind davon 39 Prozent überzeugt, während 51 Prozent glauben, bis zur Rente arbeiten zu können. Ostdeutsche Interessen in der Politik glaubwürdig zu vertreten, heißt deshalb für mich, sich einem höheren Rentenalter auf Bundesebene entschlossen entgegen zu stellen.

Von Andreas Dunte