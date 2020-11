Leipzig/Dresden

„Der Gestank war unerträglich.“ Mit diesem Satz beginnt der fünfte und letzte Barbarossa-Band, mit dem die Dresdner Bestsellerautorin Sabine Ebert die Geschichte des legendären deutschen Kaisers lebendig werden lässt. Es ist der Gestank von Leichen im Heerlager des Kaisern vor Rom. Mit dem Buch „Preis der Macht“ hat die Meisterin der historischen Romane nun die Barbarossa-Saga „Schwert und Krone“ vollendet. Seit dem 2. November ist dieser neue spannende Mittelalter-Roman, in dem alles kulminiert, auf dem Markt. Am 5. November sollte die große Premiere auf der Albrechtsburg in Meißen sein, am 10. November eine Lesung in Leipzig. Alle Auftritte fallen nun aus wegen des zweiten Corona-Lockdowns. Die Erfolgsautorin hat mit ihren Hebammen-Bänden, dem Völkerschlacht-Epos „1813 Kriegsfeuer“, der „Schwert und Krone“-Serie und anderen Werken insgesamt vier Millionen Bücher verkauft und landete immer wieder auf den Bestsellerlisten.

Schon das erste Kapitel Ihres fünften Barbarossa-Romans lässt einen tief durchatmen. Edle Herren und Soldaten sterben binnen weniger Stunden unter heftigen Qualen. Es sind nicht die Schwerter der Feinde, sondern es ist eine Seuche, die das Herr des Kaisers dahin rafft, das vor Rom lagert. Haben Sie dabei an Corona gedacht?

Nein gar nicht, das hat sich genauso zugetragen, wie ich das schildere, auch in dieser enormen Wucht des Sterbens. Mit dieser Szene endet mein vierter Band, und das greife ich jetzt in Teil fünf wieder auf. Ich hatte diese Szene schon geschrieben, bevor Corona ausbrach. Zu Barbarossas Zeit gab es ja so gut wie keine medizinische Versorgung und kaum Hygieneregeln. So schlimm trifft es uns nicht. Auch das will ich damit sagen, ohne die aktuelle Lage zu verharmlosen.

Kahlköpfige Gestalten schlichen durch das Heer-Lager

Was war denn das für eine Krankheit, die damals im August 1167 wütete?

Vermutlich ein extremer Fall der Roten Ruhr. Wenn ein Heer irgendwo vier Wochen stand, brach fast unweigerlich die Rote Ruhr aus. In dem Fall, den ich beschreibe, waren die Soldaten der Krankheit hilflos ausgeliefert. Das schildern überlieferte Augenzeugenberichte. Es hieß, sich den Kopf kahl zu scheren, schütze vor der Krankheit. Daher schlichen lauter bleiche kahlköpfige Gestalten durch das Lager. Der Kaiser, die Kaiserin und ihre Kinder überlebten nur, weil sie dem Rat eines Einheimischen folgten und auf einem Hügel und nicht in Niederungen, wo dann haufenweise Insekten aus den Sümpfen aufstiegen, ihre Zelte aufschlugen. Barbarossa hat auch viele Vertraute und Verwandte verloren. Später profitierte er sogar davon, weil viele Familienlinien dadurch erloschen, deren Besitz ihm dann zugefallen ist.

Wieder geben Sie den Herrscher-Frauen des Mittelalters Gesicht und Stimme. Kaiserin Beatrix sichert die Flucht des in die Enge getriebenen Staufen-Kaisers aus Italien, indem sie da bleibt den dort Mächtigen vorspielt, ihr Mann wäre noch da. War sie couragiert?

Beatrix ist die zweite Frau Barbarossas. Sie war sehr jung, als er sie heiratete und ist sehr schnell in die Rolle der Kaiserin hineingewachsen. Es ist überliefert, dass Friedrich I. Barbarossa 1167 verkleidet aus Italien fliehen musste. Fast alle oberitalienischen Städte hatten sich gegen ihn verbündet. Sein Heer war von der Seuche hinweggerafft. Beatrix hat die Flucht ihres Gemahls gedeckt, indem sie dort blieb, das ist überliefert.

Die Frauen sollten möglichst viele Söhne gebären

Aber im Grunde wurde doch auch die Kaiserin, wie alle Herrscher-Frauen, nur daran gemessen, ob sie ihrem Angetrauten genügend Söhne schenkte, oder?

Ja, das war so. Beatrix hat Barbarossa elf Kinder geboren, darunter acht Söhne. Das war die wichtigste Erwartung an die Gemahlinnen, schön auszusehen und jedes Jahr ein Kind zur Welt zu bringen, möglichst Söhne. Geheiratet wurde nicht aus Liebe, sondern zur Absicherung und Erweiterung der Macht. Aber im Unterschied zu seiner ersten Frau Adela, die der Kaiser eiskalt abservierte, hat er Beatrix geliebt, glaube ich.

Sie lassen Geschichte, hier konkret das 12. Jahrhundert, lebendig werden. Wie viel ist Dichtung, wie viel ist Wahrheit?

Ich recherchiere die Fakten ganz gründlich, berate mich mit Historikern. Das können Sie auch an den Zeittafeln, den Stammtafeln der Herrscherhäuser und den Karten sehen, die der neue Band wieder enthält. Zunächst skizziere die Ereignisse, die ich beschreiben will, und plane die Zeitabläufe und Handlungsstränge. Alles ganz akribisch. Und dann erfülle ich die Figuren mit Leben, stelle mir Szenen vor, denn es sind ja Romane und keine Sachbücher, die ich schreibe. Da ist immer auch Fantasie im Spiel, und es kommt vieles hinzu, was anfangs nicht geplant war.

Mathilde wurde mit elf Jahren mit dem Herzog verlobt

In ihrem fünften Band taucht eine neue interessante Frauenfigur auf: Mathilde, die Königstochter von England. Sie wird schon als Kind mit dem 30 Jahre älteren Welfen-Herzog Heinrich der Löwe verlobt. Ist das auch ein Beispiel dafür, dass selbst in höchsten Kreisen Frauen von klein auf nur Verfügungsmasse im Machtpoker waren?

Mathilde wurde mit elf Jahren verlobt und mit zwölf verheiratet. Die Mädchen wurden in ihrer Erziehung schon wie Aufziehpuppen darauf getrimmt, ihre strikt vorgegebene Rolle zu spielen. Mathilde kam vom prunkvollsten Hof Europas. Das hat ihren Mann, den Herzog von Bayern und Sachsen, immerhin dazu bewogen, auch Dichter, Buchillustratoren und Kunsthandwerker an seinen Hof in Braunschweig zu holen, Prunk und Pracht zu entfalten, weil er mit dem englischen Hof mithalten wollte.

Eine bemerkenswerte Frau ist auch Hedwig von Meißen, die ihren viel älteren, sturköpfigen Mann Otto von Meißen geschickt und unauffällig lenkt.

Ja, Otto war ein unwirscher Charakter, der vieles nicht mitbekam, was seine Hedwig bemerkt hat. In mindestens zwei Fällen hatte sie recht, zum einen, als sie Otto empfahl, das Kloster Altzella zu errichten. Das war wichtig für die Mark Meißen. Und als sie sagte, dass ihr zweitgeborener Sohn Dietrich der bessere Nachfolger wäre als Albrecht, der Erstgeborene. Albrecht wurde dann aber trotzdem Markgraf von Meißen, nachdem er vorher seinen Vater festgesetzt hat, um sein Erbe zu erzwingen. Nach seiner grausamen Herrschaft wurde er in Freiberg vergiftet. Die Geschichte gab ihr recht. Aber das Mittelalter war nicht sehr freundlich zu Frauen, das wusste auch Hedwig.

Warum beschreiben Sie die Rechtlosigkeit der Frauen so plastisch?

Ich schildere das so ausführlich, um darauf hinzuweisen, was die hart erkämpften Frauenrechte von heute wert sind. Es darf nie wieder passieren, dass Frauen den Männern so ausgeliefert sind. Die Ehemänner konnten mit ihnen machen, was sie wollten, sie schlagen oder umbringen.

Barbarossas skrupellose Politik hielt ihn an der Macht

Aber auch die Herrscher liefern sich erbitterte Kämpfe. Barbarossa hat längst alle Ideale aus seiner Jugend, über die Sie im ersten Band schreiben, weggeworfen. Er rächt sich erbittert an den Italienern. Er fordert blinde Gefolgschaft. Muss man so brutal sein, um an der Macht zu bleiben?

Ja, es konnte sich nur der Stärkere behaupten. Das ist das Leitmotiv aller fünf Barbarossa-Bände. Wer an die Macht will, muss diese um jeden Preis wirklich wollen und sie mit Zähnen und Klauen verteidigen. Sonst fallen die Nächststärkeren über ihn her. Barbarossa hätte sich nie fast 40 Jahre an der Macht gehalten ohne eine so massive und skrupellose Politik. Dabei hat Barbarossa die Dinge nicht nur brutal geklärt, sondern auch mit Diplomatie und Bestechung, indem er den Fürsten Titel und Ländereien gab. Denn es war zu der Zeit nicht so, dass der Kaiser befiehlt und die anderen gehorchen. Der Kaiser musste sich immer ins Benehmen setzen mit den Fürsten und sie auf seine Seite ziehen.

Ist dieser Machtwille auch heute Voraussetzung, um an der Macht zu bleiben? Wenn Sie etwa an Putin, Erdogan oder Trump denken?

Da müssen wir gar nicht so weit schauen. Früher war es üblich, dass z.B. Minister bei schweren Verfehlungen oder Vorfällen die Verantwortung übernahmen und zurücktraten. In jüngster Zeit hatten wir in mehreren Bundesministerien in den Sand gesetzte Aktionen oder mysteriöse Verträge in dreistelliger Millionenhöhe, und niemand nimmt beschämt seinen Hut, jeder klammert sich an seinen Stuhl.

Merkel würde sich nie so aufführen wie Trump

Und wie ist das mit dem Machtbewusstsein bei einer Frau wie Kanzlerin Angela Merkel?

Sie hat eine bemerkenswerte Politkarriere hingelegt, dazu braucht es schon einen sehr starken Willen. Dass sie dafür ihre Wissenschaftlerlaufbahn aufgegeben hat, zeigt, wo sie ihre Prioritäten setzt. Sie würde sich nie so aufführen wie ein Herr Trump. Aber sie setzt eisern durch, was sie für richtig hält.

Kampf zweier Giganten des Mittelalters

Kaiser Friedrich I. legt sich auch mit seinem Vetter, Heinrich dem Löwen, an, der immer machtbewusster wird. Geraten da zwei Alphatiere aneinander?

Da treffen tatsächlich zwei Giganten ihrer Zeit aufeinander. Barbarossa verliert immer mehr von seiner Macht, und Heinrich der Löwe wird immer stärker; durch seine Hochzeit mit Mathilde, durch seine Pilgerreise ins Heilige Land und die Einbindung der unterworfenen Slawen. Barbarossa hält den Löwen lange Zeit für einen Freund und lässt ihm fast alles durchgehen. Doch dann muss er schmerzlich begreifen, dass sich hier im Kräfteverhältnis etwas ändert und er sich auch gegenüber seinen Fürsten nicht mehr durchsetzen kann, wenn er nicht eingreift. Deshalb hat er auf ihren Druck hin Heinrich den Löwen geächtet, wurden diesem Herzog-Titel und seine beiden Herzogtümer aberkannt.

Verzahnung mit der Hebammen-Saga

Mit dem Ritter Christian und der Heilerin Marthe, die im fünften Band verstärkt auftreten, verzahnen Sie die Helden aus der Hebammen-Saga mit dem Barbarossa-Epos. Haben Sie auf diesen nahtlosen Übergang hingeschrieben?

Von Anfang an war klar, dass sich beide Roman-Reihen zeitlich überschneiden in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Deshalb habe ich die Figuren aus der „Hebamme“ auch bei „Barbarossa“ eingeführt, erzähle hier aber aus anderer Perspektive, damit sich für die Leser nichts wiederholt. Deshalb führe ich auch die Barbarossa-Saga nicht weiter mit einem sechsten Band. Denn was kommt, der Kaiser auf dem Dritten Kreuzzug, habe ich in der „Hebamme“ schon erschöpfend behandelt. Beide Romanfolgen gehen damit gut ineinander über. Ich hoffe, die Leser sehen das auch so.

Buch-Premiere in der Albrechtsburg fällt aus

Wie geht es Ihnen jetzt, wo Buch-Premiere und Lesetour abgesagt sind?

Das stimmt mich schon wehmütig, dass der fünfte Band meiner Reihe „Schwert und Krone“, in die ich insgesamt fünf Jahre meines Lebens gesteckt habe, ohne Buchpremiere an den Start gehen muss. Die Buchpremiere sollte im prächtigsten Saal der Albrechtsburg Meißen stattfinden, die ja auch in meinen Romanen eine Rolle spielt. Ich werde diese Lesefeste vermissen und die vielen schönen Begegnungen mit den Bücherfreunden.

Was ist Ihr nächstes Projekt?

Ich habe dem Verlag ein Konzept für ein neues Buch vorgelegt, da gab es leuchtende Augen. Mehr darf ich noch nicht verraten, aber viele Szene werden in Leipzig, Dresden und Freiberg spielen, und uns werden viele Persönlichkeiten aus der Geschichte dieser Städte begegnen.

Sabine Ebert: Schwert und Krone – Preis der Macht, Knaur-Verlag, November 2020, 522 Seiten, 19,99 Euro

Sabine Eberts fünfter Band der Mittelalter-Saga "Schwert und Krone" ist am 2. November 2020 erschienen. Quelle: Knaur-Verlag

Von Anita Kecke