Sachsens Wissenschafts- und Kunstministerin Eva-Maria Stange gibt am heutigen Mittwoch ihren Ausstand im Ministerium. Mit ihr geht eine Bildungspolitikerin, die sich nicht nur fachlichen Respekt, sondern auch Sympathie erworben hat wie nur wenige Spitzenpolitiker seit 1990.

Kunstministerin Eva-Maria Stange (2.v.l) im Forschungs- und Lehrbergwerk „Reiche Zeche“ bei der Übergabe des Zuwendungsbescheids für die 4. Sächsische Landesausstellung zur Industriekultur an Jens Then (2.v.r), den stellvertretenden Kanzler der TU Bergakademie Freiberg. Die Ausstellung findet vom 25. April bis 1. November 2020 statt, Stange wird sie also dann bereits als Ministerin a.D. genießen können. Quelle: Monika Skolimowska/dpa