Sachsens Umweltminister warnt vor Wassermangel

Dresden

Sachsens neuer Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) warnt vor Einschränkungen beim Trinkwasser im Freistaat. „Wenn wir in den kommenden Wochen nicht ergiebige Niederschläge bekommen, kann es schon ab dem Frühsommer in einigen Gegenden Einschränkungen der Trinkwasserversorgung geben“, sagte er am Dienstag vor Journalisten in Dresden.

In den vergangenen Monaten sei nämlich lediglich die Hälfte der benötigten Niederschläge gefallen. „Normalerweise müsste jetzt wieder Wasser kommen. Er kommt aber nicht“, sagte Günther. Zuvor hatte er auch das sächsische Regierungskabinett darüber informiert.

Wassermangel herrsche aber nicht nur im Grundwasser, in den Flüssen und Bächen, sondern auch in einigen Talsperren, deren Füllstände zum Teil deutlich bis auf die reichliche Hälfte gesunken seien. Dazu zählten beispielsweise Cranzahl, Klingenberg-Lehnmühle, Lichtenberg, Gottleuba und Stollberg.

„Das ist untypisch für die Jahreszeit“

Die Ursache sieht Günther in der seit mittlerweile zwei Jahren anhaltenden Trockenperiode. Deshalb herrsche auch in vielen Flüssen Niedrigwasser. „Und wir haben in diesem Winter bisher keine Erholung“, so Günther weiter. Im Gegenteil: Immer mehr Pegel zeigten Niedrigwasser an. „Das ist untypisch für die Jahreszeit.“ An der Talsperre Cranzahl musste die Wasserabgabe in den Lehnbach bereits eingestellt werden, um den Vorrat für die Trinkwasseraufbereitung zu schonen. „Wir steuern im Moment möglicherweise auf einen dritten Trockensommer zu“, warnte Günther. Falls es dazu komme, werde das „eine große Herausforderung“. Aufrufe zum Wasser sparen seien dann nicht ausgeschlossen.

Günther erinnerte daran, dass 2019 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen mit 2,3 Grad Celsius Durchschnittstemperatur über dem langjährigen Mittel gewesen ist. „Aber bereits ein Grad mehr bedeutet, dass rund 50 Liter pro Quadratmeter mehr verdunsten.“ Verschärfend komme hinzu, so der Umweltminister, dass die sächsischen Wälder nach Schäden durch Dürre und Borkenkäfer in geringerem Maße Wasser speichern können. Dies sei eine direkte Auswirkung des Klimawandels.

Verbundsystem soll ausgebaut werden

Er schränkte ein, dass die Problematik allerdings regional unterschiedlich sei. Vor allem Nord- und Ostsachsen seien betroffen. Gegenwärtig suche man gemeinsam mit der Landestalsperrenverwaltung nach Lösungen. Diese könnten unter anderem darin bestehen, dass man das Verbundsystem zwischen den einzelnen Sperren weiter ausbaue. Eine kluge Bewirtschaftung habe bisher dazu geführt, dass immer ausreichend Wasser zur Verfügung gestellt werden konnte. Die Trinkwasserversorgung insgesamt sei deshalb auch nicht akut bedroht.

Sachsen verfügt über 23 Talsperren, die rund 40 Prozent der Wasserversorgung gewährleisten. Im vergangenen Jahr stellten sie rund 93 Millionen Kubikmeter Wasser bereit. Dabei gehören die Sachsen sogar zu den sparsamsten Bundesbürgern, wenn es um den Wasserverbrauch geht. Kommen täglich im Durchschnitt rund 120 Liter Wasser auf jeden Bundesbürger, so sind es im Freistaat lediglich 90 Liter.

Die Stadtwerke Leipzig beziehen ihr Wasser aus fünf Wasserwerken zum größten Teil aus dem Muldental sowie durch die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz.

Von Roland Herold