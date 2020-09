Leipzig

Der Osten profitiert zunehmend vom Medizin-Tourismus. In den drei Bundesländern Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt wurden 2018 zusammen rund 5000 stationäre Patienten aus dem Ausland behandelt. Jens Juszczak von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS), der sich mit dem Thema beschäftigt, sagt: „Dies entspricht einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von 12,7 Prozent. Zum Vergleich: Der Bundesschnitt lag lediglich bei 0,3 Prozent.“

So konnte Thüringen fast ein Drittel und Sachsen immerhin elf Prozent zulegen. Dennoch fahren die meisten ausländischen Patienten nach wie vor nach Heidelberg, Hamburg oder auch München. „Bis auf einige Leuchttürme wie das Uniklinikum Dresden oder das Leipziger Herzzentrum vermarkten die ostdeutschen Kliniken ihre medizinische Behandlungskompetenz im Ausland bisher vergleichsweise schlecht“, kritisiert Juszczak. „Die meisten Kliniken verfügen weder über ein auf das Auslandsklientel spezialisiertes International Office noch existieren kooperative Vermarktungsansätze – auch mit der Tourismusindustrie.“

Patienten schätzen Hochleistungsmedizin

Dabei vollzieht sich gerade ein Wandel bei den Herkunftsländern: Mehr Russen und weniger Scheichs. „Die mit Abstand meisten Patienten bei uns kamen im Jahr 2019 aus Russland, gefolgt von Ägypten und Polen und der Ukraine“, sagt Stefan Möslein, Sprecher des Leipziger Herzzentrums (HZL). Dort steigen die Zahlen. Von 97 Patienten 2018 auf 124 im Vorjahr. Möslein glaubt, das der gute internationale Zuspruch vor allem auf die Leipziger Hochleistungsmedizin zurückgeht. „Gerade in schwierigen medizinischen Fällen wird auf die Expertise und schonenden Behandlungsmethoden des Herzzentrums vertraut.“

Das sieht auch Holger Ostermeyer, Sprecher des Dresdner Uniklinikum „ Carl Gustav Carus“, so. Medizin-Touristen nähmen insbesondere solche Therapien in Anspruch, die für die Exzellenz der Hochschulmedizin ständen. „Dies sind unter anderem die Protonentherapie, die KMT (Knochenmarkstransplantation – d. Red.) sowie hochspezielle Operationen“, so Ostermeyer. Vor allem Patienten aus Ost-Europa wüssten das zu schätzen.

Am Leipziger Uni-Klinikum hingegen hat Medizin-Tourismus keine große Bedeutung. „Wir haben dafür auch keine besonderen Angebote oder Strukturen und forcieren das Thema auch nicht“, so Sprecherin Helena Reinhardt.

Wandel auf dem Markt

Laut Juszczak setzt sich in den bisher wichtigsten Nicht-EU-Ländermärkten der Einbruch bei den Medizin-Touristen fort. So sei die Nachfrage aus den Golfstaaten erneut gesunken – bei den Vereinigten Arabischen Emiraten halbierte sich fast. 2019/2020 sei ein weiterer Rückgang im höheren zweistelligen Bereich bereits absehbar.

Dies läge jedoch nicht nur an Corona. Kontroversen um Rechnungshöhen oder Provisionszahlungen hätten zum Wandel geführt. Immer mehr Kliniken verzichteten auf eine Zusammenarbeit mit Dienstleistern, die Patienten aus arabischen Ländern gelotst hatten, auch weil solche Geschäftsbeziehungen erhebliche Risiken bei der Leistungsvergütung, dem Datenschutz oder der Einhaltung von Einreiseformalitäten bargen. Deshalb kamen aus Russischen Föderation 2018 mehr Patienten als aus allen Golfstaaten zusammen. Die gestiegene Behandlungsnachfrage aus der EU – insbesondere aus Polen – glich dabei die Verluste aus Nahost aus.

1,2 Milliarden Euro Einnahmen

In der langfristigen Betrachtung weist Sachsen mit einem Plus von 285 Prozent seit 2004 nach Berlin (+355 Prozent) die höchste Steigerungsrate bei den Medizintouristen auf. Thüringen (+122 Prozent) und Sachsen-Anhalt (+171 Prozent) entwickelten sich immer noch überdurchschnittlich (bundesweiter Durchschnitt: +97 Prozent).

2018 ließ sich rund eine Viertelmillion Patienten aus 182 Ländern stationär oder ambulant in Deutschland behandeln. Das bescherte dem deutschen Gesundheitssystem Einnahmen von rund 1,2 Milliarden Euro.

Von Roland Herold