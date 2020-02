Rundfunkbeitrag soll ab 2021 steigen

Dresden

Sachsens Medienminister Oliver Schenk ( CDU) mahnt weitere Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) hatte am Donnerstag ihren Bericht vorgelegt und darin auch eine Erhöhung des monatlichen Rundfunkbeitrags um 86 Cent von 17,50 Euro auf 18,36 Euro vorgeschlagen.

Schenk sagte, diese Erhöhung liege deutlich unterhalb des Anstiegs der Lebenshaltungskosten seit der letzten Beitragsanpassung 2009. „Das zeigt, dass erste Reformen greifen“, so der Minister. Für alle Beteiligten sei dies „Ansporn, den Reformweg weiterzuverfolgen, der ohne Alternative ist“. Das gemeinsame Ziel laute, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu stärken. Es gehe nicht zuletzt um qualitativ hochwertige und verlässliche Informationen.

„Wenn wir wollen, das Filterblasen zum Platzen gebracht und Falschinformationen als solche deutlich erkennbar werden, müssen wir gemeinsam für die Akzeptanz und Zukunftsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sorgen“, so Schenk, der auch stellvertretender Chef der Rundfunkkommission ist. Die AfD hatte dagegen die Erhöhung kritisiert.

Dabei sei laut Schenk auch über das Vergütungs- und Versorgungsniveau und den Ausbau von Kooperationen zu sprechen. „Sachsen wird sich im Kreis der Länder auch weiter dafür einsetzen, dass die Bemühungen um schlankere Strukturen und die Beachtung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit engagiert vorangetrieben werden kann“, kündigte er an.

Die KEF hatte zuvor ihren 22. Bericht an die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ( SPD), übergeben. Dieser stellt den Finanzbedarf der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten für 2021 bis 2024 fest. Am 12. März könnten die Ministerpräsidenten bei ihrer Konferenz in Berlin das Thema Rundfunkbeitrag aufgreifen und einen Beschluss fassen. Die Beitragsempfehlung der KEF muss dann von den 16 Landesparlamenten bis zum Jahresende abgesegnet werden, damit sie ab 1. Januar 2021 greifen kann.

Von Roland Herold