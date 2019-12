Rotkäppchen-Sekt sprudelt – jetzt wird der Rosé knapp

Freyburg

Weihnachten oder Silvester mit einem Glas Rotkäppchen Flaschengärung Spätburgunder Rosé anstoßen? Das könnte in diesem Jahr schwierig werden. „Der ist leider ausverkauft“, räumt Rotkäppchen-Mumm-Chef Christof Queisser am Hauptsitz der Sektkellerei in Freyburg in Sachsen-Anhalt ein. „So kurz vor Weihnachten ist das eigentlich ärgerlich.“

Schließlich gilt der Dezember als absatzstärkster Sektmonat des ganzen Jahres. Allein Rotkäppchen-Mumm hat 50 Millionen Flaschen an die Läden geliefert, darunter auch noch einige Restposten des knappen Spätburgunder Rosé. „Und wir hoffen, dass das bis Weihnachten reicht.“ Denn Nachschub gebe es von dem edlen Tropfen dann erst wieder 2020.

Flaschengärung immer beliebter

Grund für den Engpass: Die edle Flaschengärung von Rotkäppchen verkauft sich immer besser – plus 15 Prozent allein in diesem Jahr. Nach 4,15 Millionen Flaschen 2018 dürften es in diesem Jahr also rund 4,75 Millionen werden. Und der Rosé, der lange als Billigsekt galt, legte dabei am kräftigsten zu. „Das hatten wir unterschätzt“, räumt Queisser ein. „Das merkt man daran, dass uns jetzt zum Jahresende der Rosé ausgegangen ist.“

Und nachproduzieren lasse sich die Ware auch nicht auf die Schnelle. „Das hätten wir vor neun Monaten machen müssen“, so Queisser. Denn so lange gärt der Sekt in der Flasche.

Sektmarkt wächst erstmals seit Jahren wieder

Der Engpass beim edlen Rosé ist durchaus symptomatisch. Denn auch insgesamt läuft das Sektgeschäft in diesem Jahr wieder deutlich besser. „2019 dürfte ein sehr gutes Sektjahr werden“, sagt Queisser. Bis Oktober war der Markt aller Anbieter bereits um drei Prozent im Plus. „Und ich denke, das werden wir auch im Weihnachtsgeschäft halten können.“

Wie viel davon auf Rotkäppchen-Mumm entfällt, wollte er zwar noch nicht verraten. Er sei aber zuversichtlich, dass man mit einem ähnlichen Plus abschneiden werde. Wenn der Gesamtmarkt wachse, werde davon auch Rotkäppchen-Mumm als unangefochtener Marktführer mit zuletzt 54 Prozent Marktanteil profitieren. „Wir haben ein gutes Gefühl“, sagt Queisser.

Für den Traditionsbetrieb aus Sachsen-Anhalt ist das eine gute Nachricht. Denn in den vergangenen Jahren war der Sektmarkt Jahr für Jahr eher geschrumpft. Und auch bei Rotkäppchen-Mumm ging der Sektabsatz in den vergangenen beiden Jahren nach unten.

Jetzt scheint der Trend gebrochen. „Sekt ist wieder in“, meint Queisser. Und das gelte vor allem für den Rosé, der lange als Billigprodukt galt. „Das hat sich total gewandelt.“ In den vergangenen zehn Jahren habe sich der Rosé-Anteil beim Sekt verdreifacht – von nur 5 auf nun 15 Prozent.

„Schwarze Johanna“ schafft Sprung ins feste Sortiment

Zulegen konnte auch der 2014 eingeführte Sekt-Fruchtsaft-Mix Fruchtsecco. „Die Kunden geben dem inzwischen eigene Namen“, berichtet Queisser stolz. „Die Schwarze Johannisbeere heißt dann nur Schwarze Johanna.“ Die Sorte, in diesem Jahr als Frucht des Jahres eigentlich nur als Saisonware eingeführt, sei so gut angekommen, dass man sie nun auf Dauer im Angebot behalte.

„Die Schwarze Johannisbeere ist super eingeschlagen. Etwas herber im Geschmack und total lecker“, sagte Queisser. Sie komme nun als eine von fünf Standardsorten ins feste Sortiment. Platz machen muss dafür die mäßig erfolgreiche Geschmacksrichtung Erdbeere. „Die nehmen wir dann raus.“

Von Frank Johannsen