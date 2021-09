Leipzig

Thüringen setzt auf Nachhaltigkeit, auch bei technischen Haushaltsgeräten. Nicht wegwerfen, sondern reparieren, ist die Devise. Thüringerinnen und Thüringer, die ein kaputtes Haushaltsgerät reparieren lassen, bekommen die Hälfte der Kosten erstattet – bis maximal 100 Euro pro Person und Kalenderjahr. Die entsprechende Reparaturbonus-Initiative der rot-rot-grünen Landesregierung geht gerade durch die Decke.„In dieser Woche knacken wir die Marke von 5000 Anträgen seit Projektbeginn am 15. Juni 2021“, sagt Stefan Eisentraut, Projektleiter Reparaturbonus bei der Verbraucherzentrale Thüringen, auf LVZ-Anfrage.

Wiederauferstehung kaputter Handys

Das Thüringer Umweltministerium hat den Fördertopf wegen der enormen Nachfrage Anfang August bereits aufgestockt, auf nunmehr 450 000 Euro. Am häufigsten repariert würden Mobiltelefone, sagt Eisentraut. Sie machten rund ein Fünftel der Anträge aus. Auch Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen, Nähmaschinen, Keyboards und sogar Föhne würden reanimiert. Die Hälfte der Reparaturen erfolge bei Fachhändlern, ein weiteres Viertel in Werkstätten. Der Rest verteile sich auf Elektrofachmärkte und den Kundendienst der Hersteller.

Warum die Idee zwischen Suhl und Erfurt so einschlägt, hängt offenbar damit zusammen, dass sie einen Nerv trifft. Während beispielsweise in der älteren Generation eine chronische Abneigung herrscht, etwas wegzuwerfen, fühlen sich junge Fridays-for-Future-Anhänger in ihrem Bemühen, die Umwelt zu erhalten, durch die Initiative bestätigt. Auch die heimischen Handwerker profitieren. Rund vier Millionen Tonnen CO2 könnten in Europa eingespart werden, wenn die Lebensdauer von Elektrogeräten künstlich verlängert wird, schätzt Thüringens grüne Umweltministerin Anja Siegesmund. Das entspräche dem jährlichen Ausstoß von zwei Millionen Autos.

Ministerium: „Wir prüfen den Vorschlag“

Doch in Sachsen wollen Landesregierung und Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) dem Beispiel Erfurts nicht einfach folgen. „Wir prüfen im SMEKUL fortlaufend Maßnahmen und Instrumente, die dazu beitragen, Übernutzung und Verschwendung von Ressourcen zu verhindern. Derzeit prüfen wir auch den Reparaturbonus“, heißt es auf LVZ-Anfrage knapp aus Dresden. Das „SMEKUL“ ist das Sächsische Ministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft.

Politische Beobachter vor Ort sehen die Staatsregierung in einem Dilemma. Einerseits entspricht das mit Sympathie gesehene Beispiel des Nachbarlandes exakt dem Grünen-Kernbegriff von der Nachhaltigkeit. Andererseits würde das eigentliche Problem – die von der Industrie geschaffenen „Soll-Bruchstellen“, um die Lebensdauer solcher Geräte zu verkürzen – schlichtweg ausgeblendet.

Linke stochert in den Wunden

Doch vor allem würde eine Übernahme der Thüringer Idee Geld kosten. Sehr viel Geld, wenn die Idee auch in Sachsen – wovon auszugehen ist – auf große Resonanz stößt. Millionen, die dem Freistaat nach der Neuverschuldung in der Corona-Pandemie nicht mehr zur Verfügung stehen. Erst recht nicht, seit Sachsen vor dem Bundesverfassungsgericht wegen Fehlens eines Klimaschutzgesetzes verklagt worden ist. Denn die Konsequenz daraus kann nur sein, rasch zählbare Ergebnisse in Sachen Klimaschutz vorzulegen.

Für Sachsens Linke Gelegenheit, in grünen Wunden zu stochern. Antonia Mertsching, umweltpolitische Sprecherin ihrer Partei, kündigt an: „Seit über vier Monaten wird nun schon geprüft. Wir erwarten von der Staatsregierung zügig ein umfassendes Paket für aktiven Umwelt- und Verbraucherschutz und bleiben weiter dran!“ Franz Sodann, Sprecher für Verbraucherschutzpolitik seiner Fraktion, sagt gemäßigter: „Die Koalition sollte diese charmante Idee unserer Nachbarinnen und Nachbarn umsetzen.“ Um hinzuzufügen: Dabei stelle man sich derzeit zunächst ein Budget von 750 000 Euro pro Jahr vor.

Von Roland Herold