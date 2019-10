Rentzings umstrittene Texte: Warum ist der Wähler überfordert und Multikulti schlecht?

Leipzig

Seine studentischen Beiträge für die rechtsnationale Zeitschrift „Fragmente“ haben Carsten Rentzing 30 Jahre später als Landesbischof in Sachsen eingeholt. Als 22-jähriger Theologie- und Philosophiestudent begann Rentzing ab 1989 für die Zeitschrift zu arbeiten, die nach ARD-Angaben in einer Auflage von etwa je 100 Stück bis zum Jahr 1992 in Berlin erschien. Aber was genau steht in den veröffentlichten Beiträgen? Lesen Sie hier Teil 2 der Betrachtung seiner Texte.

Individuum bei politischen Sachfragen überfordert

Kritisch sieht Rentzing in seiner Studentenzeit im Jahr 1990 den Gleichheitsgrundsatz als Grundgedanken der Demokratie. So sei beispielsweise das allgemeine und gleiche Wahlrecht zwar eine „Anvertrauenshandlung, die eben dieses Vertrauen bestimmten qualifizierten Personen überträgt.“ Darüber hinaus aber sei eine Wahl von Personen zwangsläufig auch immer eine Entscheidung in Sachfragen, für die diese Person steht. Und das sei ein Problem voller Widersprüche, so der damals 23-jährige Rentzing: „Für eine solche Entscheidung aber fehlt dem Einzelnen in der Regel jeder Maßstab. Das Individuum wird dabei völlig überfordert und richtet sich zwangsläufig in seinen Anschauungen (und damit auch seinem Wahlverhalten) an größeren Meinungsgruppen aus. Genau das scheint auch beabsichtigt, denn Demokratien leben von Mehrheitsentscheidungen.“ Dies aber werde in der Massengesellschaft zum Problem, „es sei denn, die Einebnung des Individuums gelingt.“

Und das sei auch beabsichtigt in der Demokratie, so Rentzing weiter: „Wo Individualität als innere Abgrenzung von der Mitmenschenmasse verstanden wird, stellt dies eine Gefahr für die Findung von demokratischen Mehrheiten dar. Das Festhalten an fundamentalen Wahrheiten wird daher sogleich als verbohrt und undemokratisch bezeichnet. Es gilt Mehrheit gleich Wahrheit ... Wer es wagt, aus der Masse herauszutreten, und nicht Ansichten irgendwelcher Meinungsführer teilt, macht sich ebenso verdächtig.“ Denn: Er gefährde mit diesem individuellen Verhalten ja die demokratische Mehrheitsfindung.

Untertauchen in der Masse Dilemma westlicher Demokratie

Die Folgen aus Massengesellschaft und Gleichmacherei skizziert Rentzing so: „Die Verhinderungen von Persönlichkeiten und das Untertauchen in der Masse kennzeichnen das Dilemma westlicher Demokratie... Ein Politikverständnis, das Politiker einzig in der Verantwortung vor dem Volk sieht, trägt den Keim des Verderbens in sich.“ Und abschließend: „Wer sich der Herstellung einer multikulturellen Gesellschaft verschreibt, macht sich damit der Aufkündigung des Konsens in seinen wesentlichsten Bestandteilen schuldig. Er ist verantwortlich für Polarisierung und wachsenden Dissens im Staat.“

„Liberales Zeitalter rückt Ende entgegen“

Rentzing stellt dem seine Vorstellung eines neuen Staatsbildes entgegen, basierend auf dem Christentum und der Staatslehre bei Martin Luther. In Fragmente 4/1989 schreibt er im Beitrag „Zwischen Dezision und Ideal“: Das liberale Zeitalter rückt dem Ende entgegen, auch wenn es verständlicherweise noch einmal einen (wohl kurzfristigen) Auftrieb erlebt, da die marxistisch-leninistische Utopie im Nichts versinkt. Doch die Lage des Jakobinismus ist verfahren genug, ihm mittelfristig ein ähnliches Schicksal vorherzusagen.“ Und so lautet seine Überzeugung: „So unpopulär dies auch klingen mag: Nur über Gehorsam und Wiederinachtsetzung der alten Offenbarungs- und Richterinstanz sieht der Verfasser eine freiheitliche Zukunft Europas gewährleistet.“

Mischverfassung als beste Staatsform

Einschränkend fügt Rentzing im Beitrag „Staat und Demokratie (6/1989) hinzu: „Das einmal erweckte Individuum wird sich nicht wieder in die Unmündigkeit zurückführen lassen, und darauf kann es auch kaum ankommen. Entscheidend bleibt nur, daß der durch die Renaissance und noch viel mehr durch die Aufklärung verstellte Blick für die Unzulänglichkeit und prinzipielle Schwäche des nicht gebundenen Individuums wieder freigelegt wird. Aus Sicht des Autors bietet das Modell der Mischverfassung immer noch die beste Möglichkeit, dabei allen Höhen und Tiefen der menschlichen Natur Rechnung zu tragen.“ Mit „Mischverfassung“ spielt Rentzing dabei auf die Mischform mehrere Staatsformen an, wie sie in der Antike oder später von Montesquieu als stabilste Grundlage eines Staates entworfen wurden.

Abschließend schreibt Rentzing in dem Beitrag: „Gerade auch die Demokratie hat nicht das Recht, sich als Höhepunkt einer Entwicklung zu begreifen.“ Jede Staatsform sei zeitlich bedingt und damit der Vergänglichkeit preisgegeben. Dies müsse jeder berücksichtigen, „der für sich denkerische Leistungsfähigkeit beansprucht – alle anderen mögen auch weiterhin volkspädagogischen Doktrinen folgen.“

Vergleich von Todesopfern in Chile und Abtreibungen

In späteren Beiträgen gibt sich der Student Rentzing deutlich desillusionierter. So schreibt er in „Fragmente 9/1991“ im Glossar einen Kommentar unter der Überschrift „Phönix“ zum „Untergang des Abendlandes“ – und nimmt dabei Bezug auf das gleichnamige Hauptwerk des Kulturphilosophen Oswald Spengler (1880-1936). Rentzing schreibt in Bezug auf die Entwicklung im wiedervereinigten Deutschland: „Daß ein Staat, in dem eine über 15jährige Militärherrschaft ( Chile), die einige tausend Opfer verursachte, menschenverachtend geheißen und mehr verurteilt wird als 10 000 (!) Abtreibungen pro Woche im eigenen Land, in dem Milliardenbeiträge aus den Kulturetats für die systematische Zerstörung der kulturellen Substanz ausgegeben werden, in dem Bildung zum Massengut verkommen mit Schulabschluß verwechselt wird, in dem der Moloch der Verflachung, des widerwärtigen sich Treibenlassens im Strom des Wohlstandes zum Existenzprinzip geworden ist, in dem Feigheit vor Tapferkeit, Selbstverwirklichung vor Freiheit, Leben vor Ehre gilt, dem Untergang geweiht ist, dürfte kaum bezweifelt werden.“

Rentzings Resümee: „Den Sturz des Phönix zu beschleunigen, ist gewiss nicht unsere Bestimmung, sehr wohl hingegen das Ewig-Tragende, das Zeitlos-Immerwährende durch die Flamme hindurch in die Zeit seines Wiederaufstiegs hinüberzuretten.“

