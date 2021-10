Rekord August: Sachsen war im Sommer ein Touristenmagnet

Kamenz/Dresden

In den knapp 2000 geöffneten Hotels und Pensionen mit zehn und mehr Betten wurden in Sachsen im August so viele Übernachtungen pro Monat wie nie seit Beginn der Erhebung 1992 verzeichnet.

Laut Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz vom Donnerstag lag ihre Zahl mit fast 2,25 Millionen um drei Prozent höher als im August 2019, vor der Corona-Pandemie. Knapp 64 000 der insgesamt 783 000 Gäste kamen aus dem Ausland, was einem Anstieg von fast 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert entspricht.

Besonders beliebt war Leipzig

Dabei verzeichnete die Stadt Leipzig die größten Zuwächse. Im August besuchten mehr als 174 400 Gäste die Messestadt, sie buchten etwa 368 000 Übernachtungen. Das ist ein Plus von 23 und 28 Prozent im Vergleich zum August 2020. Auch das Erzgebirge, das Vogtland, das Elbland, Chemnitz und Dresden hatten mehr Gäste.

Die Sächsische Schweiz dagegen beklagt ein deutliches Minus. Bezogen auf das Jahr und den Freistaat insgesamt liegt die Bilanz mit 2,27 Millionen Gästen und 7,08 Millionen Übernachtungen mehr als ein Viertel unter Vorjahresniveau.

Von DNN