Wussten Sie, dass die ersten Astronauten auf dem Mond – aus der Apollo-11-Mission – 1969 eine Zollerklärung ausfüllen mussten, bevor sie das mitgebrachte Mondgestein in die USA einführen durften? Dass der Akku-Bohrschrauber und der Müsli-Riegel einzig und allein der Raumfahrt zu verdanken sind? Und welche Art Unterwäsche ein Astronaut trägt?

Wer in der Deutschen Raumfahrtausstellung im vogtländischen Morgenröthe-Rautenkranz angestaubte DDR-Vergangenheit fürchtet, wird quasi in Lichtgeschwindigkeit eines Besseres belehrt. Hightech aus mehreren Jahrzehnten erwartet den Besucher, der aus dem Staunen nicht mehr herauskommt.

Raumfahrtmuseum in Morgenröthe-Rautenkranz. Quelle: Roland Herold

„Die Männer bleiben vor dem Mondauto stehen“

„Die Männer bleiben natürlich immer erst mal vor dem Mondauto stehen“, sagt Leiterin Romy Mothes, die eine pädagogische Vergangenheit hat. Das Mondauto, korrekt Lunar Roving Vehicle, ist der Nachbau des Fahrzeuges der Apollo-15-Mission und wurde vom Deutschen Museum in München geliehen. Mit dem Original düsten Dave Scott und Jim Irwin trotz defekter Vorderlenkung 1971 über den Erdtrabanten. Dort steht es übrigens immer noch.

Raumsonden, Trägerraketen, Raumschiffe – ein maßstabgetreues Paradies für Kinder und technisch interessierte Erwachsene. Die mächtige Saturn 5-Trägerrakete, mit der die US-Astronauten zum Mond flogen, stellt die kleine Wostok-Trägerrakete Juri Gagarins beinahe in den Schatten. So wie die internationale Raumstation ISS die kleinen Vorläufer Salut und Skylab.

Rasten auf Sigmunds Lieblingsplatz

Im Kino kann man einen Flug zur Raumstation ISS nacherleben. Deutschlands Star-Astronaut Alexander Gerst nahm dorthin auch das Maskottchen der Deutschen Raumfahrtausstellung, den All-Bert, mit. Über allem aber schwebt der Geist des ersten DDR-Kosmonauten Sigmund Jähn (1937 – 2019), der aus Morgenröthe-Rautenkranz stammt und dessen Beliebtheit wegen seiner vogtländischen Bodenständigkeit trotz aller politischen Veränderungen nicht gelitten hat.

Nicht nur eine sehr persönliche Fotoausstellung ist ihm gewidmet. Sein Mig 21 – ein sowjetisches Jagdflugzeug – steht auch vor der Tür, quasi mit laufendem Triebwerk. Sein Lieblingsplatz im Grünen nahe der Kirche wurde nachgebaut und lädt Besucher zum Innehalten ein. Jähn und Gerst – das waren dicke Freunde.

Sowjetisches Mondmobil Lunochod. Quelle: Roland Herold

„Die Schwerelosigkeit erleben würde ich schon gern“

Mothes’ Lieblingsexponat aber ist das Trainingsmodul der russischen Raumstation Mir. Über eine Treppe kommt man in den Wohn- und Aufenthaltsbereich mit Steuerzentrale, Schlafkabine, Bordtoilette und Laufband. Auf den ersten Blick komfortabel – aber hier eineinhalb Jahre verbringen? „Man hat das Gefühl, dass jeden Augenblick ein Sojus-Raumschiff hier andocken könnte“, sagt die Museumschefin.

Würde sie selbst gern einmal ins All fliegen? Mothes zögert. „Die Schwerelosigkeit erleben würde ich schon gern“, sagt sie dann nachdenklich. „Aber der Start und der Flug dorthin? Nein, das wäre wohl eher nichts für mich.“

Musik liegt in der Luft

Im nahen Markneukirchen hängt der Himmel nicht nur voller Geigen. Blas-, Zupf- und Tasteninstrumente gehören auch dazu. Der Leipziger Musikwissenschaftler Stefan Hindtsche – vormals unter anderem am Grassimuseum beschäftigt – hat mit Jahresbeginn das Musikinstrumentenmuseum übernommen. „Man kann hier eine Menge erfahren – nicht nur über klassische, sondern auch über populäre Musik“, wirbt Hindtsche in seinem kleinen Büro, das mit Pianola-Notenrollen vollgestopft ist.

Stephan Hindtsche zeigt die Pöbel-Geige. Quelle: Roland Herold

Das spätbarocke, seit 1886 auch öffentlich zugängliche Haus, das ursprünglich als Lehrmittelsammlung gegründet wurde, ist zwar äußerlich ein wenig in die Jahre bekommen, birgt aber im Innern dennoch Schätze. So wurde jüngst mit Landesmitteln eine 20.000 Euro teure Viola von Johann Adam Pöpel aus dem 17. Jahrhundert erworben. Pöpel gründete 1677 mit elf weiteren Meistern die erste Geigenmacher-Innung auf deutschsprachigem Gebiet gründete – im Vogtland.

Riesen-Akkordeon und -Fanfare

Was folgte, waren vier Jahrhunderte Instrumentenbau, wovon 25.000 Exponate zeugen. Gezeigt werden können davon bisher nur wenige. Darunter ein riesiges 1,80 Meter großes Piano-Akkordeon aus dem Jahr 1937 für sechs junge Damen einer englischen Revue-Show. Nur, weil es repariert werden musste und dann während des Zweiten Weltkriegs da blieb, steht es noch heute in Markneukirchen. Wie auch eine auf stolze 5,25 Meter ausziehbare Riesen-Fanfare, mit der Ortsansässige 1928 zum Deutschen Turn- und Sportfest nach Köln fuhren.

„In Deutschland gibt es 77 Musikinstrumentenmuseen, aber nur eines für Musikinstrumentenbau“, konstatiert Hindtsche. Mit diesem Pfund soll künftig stärker gewuchert werden. Zur Zeit wird dazu an der TU Dresden eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, die im kommenden Frühjahr Ergebnisse vorstellen soll. Vielleicht kommt dann auch mal ein Neubau, der den bisherigen Bereich ergänzen könnte. Immerhin: Seit kurzem gibt es wieder Konzerte im Museum – im Klanggarten. Dort können Kinder die Klangtreppe ausprobieren, Trommeln schlagen oder auf indonesischen Gamelan-Instrumenten üben.

Musikinstrumentenmuseum in Markneukirchen. Quelle: Roland Herold

Nicht nur gucken, auch anfassen

Einen Verbündeten hat Hindtsche in Frank Bilz gefunden. Der Marketingchef der „Erlebniswelt Musikinstrumentenbau“ ermöglicht seinen Besuchern Instrumente, die im Museum in Vitrinen stehen, auch anzufassen. In drei Erlebniswerkstätten erfährt der staunende Laie, wie Streich- und Blechblasinstrumente von Hand hergestellt werden. Wie aus Bergahorn und Fichte eine Geige entsteht, warum der Großvater stets das Holz für den Enkel kaufte und wie der Klimawandel sogar dieses Gewerbe bedroht.

Professionelle Orchester und Musiker kommen gern übers Wochenende her, um sich anzuschauen, wie die Instrumente in den noch mehr als 100 Werkstätten Markneukirchens hergestellt werden. Wenn sich Bodenständigkeit und Handwerkskunst zu Meisterlichem verbinden.

„Würde man die Besucher in die Werkstätten lotsen, käme dort keiner mehr zum Arbeiten“, sagt Bilz. Deshalb kann man nun jeden Mittwoch (sogar zu Weihnachten oder Silvester) ohne Voranmeldung einem Meister über die Schulter sehen, der dafür eigens in die „Erlebniswelt“ kommt.

Die Devise lautet: Anfassen erlaubt, Ausprobieren erwünscht. Und dumme Fragen gäbe es ohnehin nicht, meint Bilz. „Mittlerweile hat sich das extrem rumgesprochen.“ Wenn er dann an einer der Führungen vorbeigehe und frohes Lachen höre, wisse er, dass alles in Ordnung sei.

Frank Bilz in der „Erlebniswelt Instrumentenbau“. Quelle: Roland Herold

Relaxen am Vogtländischen Meer

Wer all das auf sich wirken lässt und womöglich auch noch die derzeit bestehenden Umleitungen gemeistert hat, ist zum Entspannen an der Talsperre Pöhl bestens aufgehoben. Am „Vogtländischen Meer“ herrscht ein schier unerschöpflicher Mix an Freizeitmöglichkeiten. Die reichen vom Baden (auch FKK) übers Segeln, Surfen und die Fahrt mit einem der Fahrgastschiffe „ Plauen“ und „ Pöhl“ bis hin zum Wandern oder Klettern in Sachsens größtem Kletterpark. Sportliche Urlauber finden überdies ideale Bedingungen, um für den nächsten Triathlon zu trainieren.

Die Sperre wurde von 1958 bis 1964 in der Nähe von Jocketa erbaut und verdankt ihren Namen der kleinen Ortschaft Pöhl, die mittlerweile unter Wasser liegt, aber von Tauchern besucht werden kann. Ein Abstecher in die nur zehn Kilometer entfernte Vogtland-Metropole Plauen lohnt auch immer. Im Erich-Ohser-Haus in der Nobelstraße kann man die legendären Abenteuer von Vater und Sohn verfolgen.

Spannende Sammlung. Quelle: Roland Herold

Camping boomt – nicht nur in Coronazeiten

Direkt an der Talsperre liegt der familienfreundliche 4-Sterne-Campingplatz Gunzenberg. Mehr als 120 Stellplätze warten auf Gäste, sowohl als abgesteckte Parzellen als auch auf Zeltwiesen. Hinzu kommen sechs Iglu-Hütten. Der gebürtige Altenburger Martin Teyke, der der Liebe wegen im Vogtland hängengeblieben ist, sagt: „Wenn man so will, dann sind wir ein Gewinner der Corona-Krise.“ Camping-Urlaub war zwar ohnehin schon auf dem Vormarsch. Nun aber sei noch mal ein Schub dazugekommen. „Wer am Donnerstag zu uns kommt, hat noch gute Chancen, einen Platz zu bekommen. Am Samstagabend aber wird es eng“, sagt Teyke. In den vergangenen Jahren ist an der Talsperre viel passiert ist – ein neuer Imbiss, Abenteuerspielplätze, Mensch-ärgere-dich-nicht mit lebensgroßen Figuren.

Martin Teyke an der Talsperre Pöhl. Quelle: Roland Herold

Auch der mehrfach ausgezeichnete Campingplatz Gunzenberg verfügt über Gaststätte und Einkaufsmöglichkeit. Eine ältere Dame im Bademantel huscht vorbei: „Wenn man im Wasser ist, dann ist es ein Traum“, sagt sie und stiefelt eilig davon.

Die meisten Gäste kämen aus Sachsen und Thüringen, aber zunehmend auch aus Bayern, sagt Teyke. Wie Norbert und Bianca beispielsweise, die gut drauf sind. Sie sind schon zum vierten Mal hier. Denn: „Die Baden-Württemberger okkupieren die bayrischen Seen und wir dann eben die sächsischen.“

Norbert und Bianca kommen aus Bayern ins Vogtland. Quelle: Roland Herold

Wandern, Mountainbikefahren und Schwimmen stehen auf ihrem Programm. Es sei eben noch nicht alles so touristisch hier, meinen sie. Den Ausschlag herzukommen, gibt aber etwas anderes: „Die Leute hier auf dem Zeltplatz sind einfach freundlicher. Da kommt man immer wieder gern her.“

Von Roland Herold