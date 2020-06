Regionalplaner fordert Schwellenwert für Frachtverkehr am Leipziger Flughafen

Leipzig

Wie weit ist der neue Regionalplan 2020 bis 2030?

Mit der Gesamtfortschreibung des Regionalplans sind wir seit Ende 2013 unterwegs. Die große Offenlegung war dann 2018. Dazu gab es rund 2700 Anregungen. Anfang dieses Monats wurden die Planänderungen nun offengelegt. Dazu kann man sich jetzt bis zum 3. Juli äußern. Deshalb herrscht Zuversicht, dass wir das Verfahren am Ende des Jahres abschließen können. Der Satzungsbeschluss soll dann am 11. Dezember in der Verbandsversammlung getroffen werden.

Warum hat es so lang gedauert?

Die Aufstellung eine neuen Regionalplans birgt immer auch zeitliche Unwägbarkeiten. Im konkreten Fall war es einerseits die Anzahl der Bedenken, die wir berücksichtigen mussten und andererseits die Corona-Pandemie, die eine sachgerechte Einsichtnahme der Öffentlichkeit im laufenden Jahr verhindert hat. Allein Letzteres hat uns zwei Monate gekostet. Nach den Kommunalwahlen haben sich außerdem die handelnden Akteure noch einmal geändert.

„Die Ansprechpartner sind die gleichen“

Der Planungsverband war 20 Jahre beim Innenministerium angesiedelt und gehört jetzt zum Ministerium für Regionalentwicklung. Was hat sich dadurch verändert?

Die Ansprechpartner auf Arbeitsebene sind die gleichen. Aber so ein Ministerium für Regionalentwicklung kann potenziell mehr leisten, weil die verschiedenen Förderinstrumentarien und -töpfe jetzt unter einem Dach sind. Bisher war das Innenministerium für die Städtebauförderung, das Umweltministerium für den Ländlichen Raum und die Staatskanzlei für den Strukturwandel verantwortlich.

Um welche Schwerpunkte geht es im neuen Regionalplanung 2020 bis 2030 für die Region Leipzig-Westsachsen?

Gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land, die Energiewende, die Entwicklung des Flughafens Leipzig/Halle, der Strukturwandel in der Braunkohleregion, kommunale Spielräume – um mal nur einige zu nennen.

„ Planungsverband teilt nicht IWH-Intentionen“

Gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land wird es aber 1:1 wohl nie geben?

Ja, das ist ein Schlagwort, das übrigens so auch im Grundgesetz verankert ist. „Gleichwertig“ heißt nicht „absolut gleich“. Das geht gar nicht. Wenn ich in einer Großstadt wie Leipzig lebe, habe ich vielleicht alles, aber es ist auch teurer. Im ländlichen Raum wiederum bin ich näher an der Natur, aber ich muss Abstriche bei der Versorgung machen.

Darauf gibt es ganz unterschiedliche Sichtweisen.

Das IWH Halle hat im letzten Jahr gesagt, mal solle auf die Metropolen setzen, und Maßnahmen im ländlichen Raum seien nur Geldverschwendung. Das ist eine Denkrichtung, die wir als Regionaler Planungsverband nicht teilen. Uns geht es um eine ausgewogene Entwicklung der Region. Natürlich nimmt das Oberzentrum Leipzig eine wichtige Position ein, aber es kann nicht das gesamte Wachstum dort konzentriert werden. Auch für den Torgauer Raum, für Geithain oder Colditz muss es Perspektiven geben, damit diese Gebiete nicht abgehängt werden.

„Es geht um das richtige Maß“

Sie hatten vor geraumer Zeit einem zu schnellen Wachstum der Großstadt Leipzig gewarnt. Sehen Sie diese Gefahr noch?

Es geht um das richtige Maß. Wir haben in einer Sachverständigenkommission im letzten Jahr eine Bevölkerungsprognose für Leipzig bis 2040 entwickelt. Die kühnsten Optimisten gingen von über 800 000 oder über eine Million aus. Und das Baupreisniveau ist schon heute doppelt so hoch wie im Umland. Dazu kommt die wachsende Verkehrsdichte.

Wo sehen Sie die Grenze?

Eine Entwicklung, die so bis 700 000 Einwohner bis 2040 geht, kann vom Organismus der Stadt sicher verkraftet werden. Alles, was darüber liegt, beeinträchtigt letztendlich Verkehr, Freiflächen und Preise negativ. Mit anderen Worten: Konzentration in Leipzig ja, wenn man das Umland partizipieren lässt – beispielsweise durch ein gutes S-Bahn-Netz.

„S-Bahn ist ein großes Thema“

Was es ja längst nicht für alle umliegenden Orte gibt. Brauchen wir mehr S-Bahn?

Das ist ein großes Thema. Wir sind sicherlich gut beraten, wenn wir die eine oder andere S-Bahn-Strecke neu entwickeln. Ich denke an Leipzig-Grimma-Großbothen oder auch Leipzig-Zeitz-Gera. Es gibt aber inzwischen eine ganze Reihe von Überlegungen zur Mobilität. Von Plus-Bus-Modellen über autonomes Fahren bis hin zur Stärkung des Fahrradverkehrs. Der geplante Fahrrad-Schnellweg zwischen Leipzig und Halle wäre auch so eine Lösung.

Der soll seit vielen Jahren kommen. Geschehen ist nichts.

Da ist zuletzt auch Einiges an Kommunikation durch die Corona-Pandemie auf der Strecke geblieben. Die Europäische Metropolregion hat daran intensiv gearbeitet. In Kürze wird eine Vereinbarung dazu offen gelegt.

„Lückensuche und Re-Powering“

Stichwort Energiewende. Warum tut sich Sachsen so schwer mit neuen Windenergieanlagen?

Da gibt es zunächst Faktoren, die eine Regionalplanung nur bedingt beeinflussen kann. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz erfolgen seit einigen Jahren Ausschreibungen speziell zu Windenergieanlagen. Seit einem Jahr gibt es in der Bundesrepublik darüber hinaus die politische Diskussion um den Siedlungsabstand von 1000 Metern, von der wir in Leipzig-Westsachsen seit vielen Jahren ausgehen. Und drittens: Die Gebiete, die 2008 ausgewiesen wurden, sind heute im Wesentlichen ausgeschöpft.

Wie lässt sich das auflösen?

Da geht es um Lückensuche auf der einen und Re-Powering auf der anderen Seite. Das heißt um den Ersatz von älteren kleinen durch moderne und größere Anlagen. Mit dem neuen Plan bekommt die Branche die Möglichkeit, auch neue Anlagen in neu ausgewiesenen oder erweiterten Vorranggebieten zu bauen.

„Es wird eine Herausforderung werden“

Die Grünen hätten gern einen schnelleren Ausbau. Was würde das bedeuten?

Erklärtes Ziel der neuen Koalition in Sachsen ist es, die Erneuerbaren Energien auszubauen. Der Regionalplan wird deshalb zunächst auf Grundlage der Ausbauziele von 2013 erstellt. Kommen dann neue Ausbauziele, womit wir noch im Jahresverlauf 2020 rechnen, müssen wir uns wieder mit dem Thema beschäftigen und dann aber nur zu diesem Thema eine Planfortschreibung machen. Auf jeden Fall wird es eine Herausforderung werden.

Warum?

Wir stecken in dem Dilemma, dass auf der einen Seite der Ausbau der Erneuerbaren Energie befürwortet wird – insbesondere in den Großstädten, die davon allerdings kaum betroffen sind. Aber die Realisierung erfolgt im ländlichen Raum, wo dann oft das Sankt-Florians-Prinzip gilt: Keiner hat was gegen die Anlagen, so lange sie nicht in seiner Sichtweite stehen. Kurz: Wenn der Regionalplan bis Jahresende steht, ist auch die Möglichkeit für Projektentwickler, Architekten und Firmen gegeben, neue Anlagen zu bauen. Zugleich setzen wir uns für eine ausgewogene Entwicklung ein.

„Deutlich mehr Windenergieanlagen “

Was ist das Ziel?

Wir werden deutlich mehr Windenergieanlagen 2024 bis 2030 haben als das heute der Fall ist. Zur Zeit gibt es rund 200 davon in der Region. Darunter sind viele, die aus einer Generation stammen, in der viele kleine Anlagen gebaut wurden und die seit 20 Jahren in Betrieb sind. Meist haben die keine Befeuerung für den Flugverkehr und sind weniger als 100 Meter hoch. Baue ich dagegen heute eine Anlage, die dem Stand der Technik entspricht, dann hat sie eine Gesamthöhe von 200 Metern oder mehr und eine Nennleistung von 6 Megawatt. Damit erzielt man eine Leistung von 12 oder 15 alten Anlagen und muss nicht neue Gebiete erschließen.

Was ist mit der Thüringer Idee: Anlagen im Wald?

Das sehen wir nicht, weil wir ohnehin die waldärmste Region Sachsens sind. Die Bergbaufolgelandschaften bieten da auch noch Möglichkeiten, aber keine so großen, dass wir die Ziele beim Ausbau der Erneuerbaren Energien allein dort erreichen.

„Fluglärm bewegt viele Gemüter“

Flughafen gleich Fluglärm sagen viele Anwohner. Nun wird auch dort weiter ausgebaut. Der Widerspruch wächst immer weiter?

Das ist ein Thema, das viele Gemüter bewegt. Auf der einen Seite ist der Flughafen Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber für rund 10 000 Menschen in der Region, und das Frachtgeschäft dort hat durch Corona kaum Einbrüche erlitten. Die andere Seite ist, dass der Fluglärm in der Nacht stört und Anwohner auch auf die Palme bringt. Wenn jeder auf seiner Sicht beharrt, wird man keine Lösung finden.

Was sagt der Regionalplaner?

Als Regionalplanung wollen wir beiden Anliegen Rechnung tragen, was nicht ohne Kompromisse geht. Entscheiden kann es aber die Regionalplanung nicht. Mit Deutscher Flugsicherung und DHL muss geklärt werden, wie man den Betrieb ausgestaltet. Da spielt das Thema Bahnverteilung bei Starts und Landungen eine wichtige Rolle. Entgegen der erklärten Absicht wird die Südbahn stärker frequentiert als die Nordbahn. Dazu kommen kurze Südabkurvung, Triebwerksläufe oder laute Maschinen in der Nacht.

„Politik sollte Schwellenwert festlegen“

Was kann die Politik tun?

Wir hatten 2019 auf dem Flughafen einen Frachtverkehr von rund 1,2 Millionen Tonnen. Die Politik sollte einen Schwellenwert festlegen, bis zu dem es für die Region noch verträglich ist. Beide Bahnen müssen gleichmäßiger genutzt und weiterer Frachtverkehr mehr aus den Nachtstunden raus genommen werden. Die Hauptakteure am Flughafen sind jedenfalls gut beraten, den Aspekt der guten Nachbarschaft immer mit zu betrachten. Wenn man das nicht tut, setzt man die Akzeptanz aufs Spiel. Und das wäre für die Entwicklung dieser Logistik-Drehscheibe nicht gut.

Der Flughafen will weiter ausbauen.

Dann braucht es ein neues Planfeststellungsverfahren, bei dem noch einmal alles auf den Prüfstand gestellt wird. Das macht dann die Landesdirektion.

„Bei der Braunkohle warten wir auf den Bund“

Was gibt es Neues zum Strukturwandel in der Braunkohleregion?

Wir warten jetzt auf die Gesetze vom Bund, vor allem auf Kohleausstiegs- und Strukturstärkungsgesetz, um Klarheit für alle Beteiligten zu schaffen. Die sollten vor der Sommerpause noch kommen. Unklar ist, wie das unter den aktuellen Bedingungen zu stemmen ist. Für uns heißt das, dass das Kraftwerk Lippendorf nicht bis 2038, sondern nur noch bis 2035 in Betrieb bleiben soll und damit drei Jahre früher vom Netz geht. Was wiederum bedeutet: Drei Jahre weniger Zeit, den Strukturwandel auszugestalten.

Mit welchen Auswirkungen?

Das ist schon ein Handicap für Mitteldeutschland. Weil auch Schkopau etwa zeitgleich vom Netz geht. Da geht es um die Arbeitnehmer, aber auch um finanzielle Maßnahmen. 40 Milliarden Euro für 20 Jahre und drei große Reviere müssen möglichst intelligent ausgegeben werden – indem man für die weggefallenen Arbeitsplätze Ersatz schafft. Dazu zählen Forschungseinrichtungen, Infrastruktur, aber auch kleinere Maßnahmen wie der Glascampus Torgau.

„7000 bis 9000 müssen versorgt werden“

Beeinflusst das auch die Bergbaufolgelandschaften?

Die muss man natürlich auch zu einem guten Abschluss bringen. Ursprünglich war geplant, sie nach 2040 zu vollenden. Das wird jetzt vorgezogen und muss auch bezahlt werden. So etwas kann die öffentliche Hand nur flankieren. Dazu müssen auch die Unternehmen ihren Beitrag leisten.

Um wie viele Beschäftigte geht es da?

Etwa 3000 Arbeitnehmer und im weiteren Sinne zwischen 7000 und 9000 Arbeitsplätze. 1990 hatten wir 60 000 Arbeitnehmer in der Branche, die ihren Beruf verloren haben. Dennoch müssen auch die 7000 bis 9000 versorgt werden. Das gelingt nicht aus dem Stand.

Wie groß sind die kommunalen Entwicklungsspielräume?

Regionalplanung bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Restriktion und Angebot. Die „Wild-West-Zeiten“ Anfang der 1990er-Jahre sollen sich nicht wiederholen, aber wenn man alles verbietet, nimmt man der Region die Luft zum Atmen. Das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist. In Abstimmung mit den Kommunen muss man beispielsweise nach Baugebieten oder Entwicklungsflächen schauen. Es geht um das richtige Maß.

