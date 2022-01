Regionaler Schlachthof fehlt – Sachsens Schweinezüchter kämpfen um Existenz

Leipzig

Appetitliches Obst, leckeres Fleisch, frische Milch – sächsische Verbraucher können auch in diesem Jahr wieder auf eine Broschüre der Direktvermarkter zugreifen. „Wir sächsischen Landwirte wollen auf den Verbraucher zugehen. Mit mehr Tierwohl und mit Herz für die eigene Region“, versprach Landesbauernpräsident Torsten Krawczyk am Donnerstag in Dresden. „Theoretisch wären wir gerade auf der Grünen Woche.“ Das aber hat die Corona-Pandemie verhindert.

Und mit einem Seitenhieb auf das Dresdner Agrarministerium fügt Krawczyk hinzu: „Früher war diese Broschüre ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Ministerium und Bauernverband. Heute macht es der Bauernverband allein. Daraus können Sie selbst Ihre Rückschlüsse ziehen.“ Immerhin stellen sich wieder 160 Direktvermarkter aus allen Regionen Sachsens vor. Bei ihnen kann auch die Broschüre bezogen werden. Oder aber im Internet, auf der Website des Sächsischen Landesbauernverbandes (SLB): www.slb-dresden.de/direktvermarkter.

Bauern fremdeln mit neuem Bundeslandwirtschaftsminister

Was in dieser Broschüre werbewirksam aufgearbeitet wurde, ist aber nur die schöne Fassade vom heilen Leben auf dem Lande, hinter der es ziemlich brodelt. Verbraucherinnen und Verbraucher merken das zumindest an den Preissteigerungen. Krawczyk macht kein Hehl daraus, dass sich die sächsischen Bauern mit dem neuen Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) schwer tun. Dabei ist es nicht nur die Rhetorik, die alte Gräben wieder aufreißt. „Wir akzeptieren den ökologischen Weg in der Landwirtschaft und werden ihn auch mitbeschreiten“, versichert der SLB-Präsident. „Aber er muss durch Unterstützung flankiert werden und nicht durch Verbote.“

„Rückkehr zu Technik vor dem Ersten Weltkrieg“

Im Zuge der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) hängt die Förderung neben einem Grundbetrag künftig stärker von ökologischen Maßnahmen ab, die sich in einer Unmenge von Programmen wiederfindet. So wird beispielsweise der Einsatz von Balken- statt Rotationsmähern vorgeschrieben, um Insekten zu schonen. „Das aber ist die Rückkehr zur Technik vor dem Ersten Weltkrieg“, sagt SLB-Hauptgeschäftsführer Manfred Uhlemann. Dabei gelte gerade in Erntezeiten, dass Schönwetterperioden ausgenutzt werden müssen, damit es nicht in den Silos verfault. Da komme es auf jede Minute an. „Jeder Landwirt sagt da: Das ist einfach nicht machbar.“

Warten auf den neuen Schlachthof in Sachsen

Problematisch ist besonders die Lage der Schweinezüchter, die sich durch den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) noch verschärft hat. Seit 2020 wird über einen weiteren Schlachthof in Sachsen nachgedacht, da der einzig nennenswerte Schlachthof in Belgern (Kreis Nordsachsen) längst an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen ist. Seit Oktober liegt nun der Fördermittelbescheid des Freistaates für eine Machbarkeitsstudie vor. „Anders als in anderen Bundesländern ist es in Sachsen nicht gelungen, die Schweinehalter zu unterstützen. Das wird viele in den Ruin treiben“, kritisiert Krawczyk.

Die Misere führe nun dazu, dass Schweine zum Schlachten ins nördliche Schleswig-Holstein transportiert werden müssen. Dabei werde fürs Kilogramm Schweinefleisch aus einem ASP-Gebiet ohnehin nur ein Euro pro Kilogramm gezahlt. Macht dann pro Schwein bis zu 80 Euro Verlust aufgrund hoher Transportkosten zum Schlachthof. Das sei für viele Züchter der Grund aufzugeben. Ohnehin komme nur noch jedes dritte in Sachsen verkaufte Schnitzel aus dem eigenen Bundesland.

Klage gegen Düngemittelverordnung

Auch die neue Düngemittelverordnung stößt auf Gegenwehr. „Auch wir Bauern wollen kein Nitrat im Grundwasser“, stellt Krawczyk klar. Doch bevor der Schwarze Peter der Landwirtschaft zugeschoben werde, müsse zweifelsfrei der Verursacher ermittelt werden. Deshalb klagen die Bauernverbände dagegen mittlerweile vor dem Oberverwaltungsgericht Bautzen. Ein Normenkontrollantrag, der durchaus Chancen auf Erfolg hat, wie das Beispiel Mecklenburg-Vorpommern gezeigt habe.

Ob wieder eine Großdemo der Bauern in Dresden geplant ist? Davon wollen Krawczyk und Uhlemann derzeit nichts wissen. Der politische Erfolg einer solchen Demo sei überschaubar, überdies werde in diesen Tagen genügend protestiert. Deshalb versuche man lieber auf politischer Ebene Lösungen anzustreben. „Dennoch ist bei den Bauern in Sachsen genügend Druck auf dem Kessel“, sagt Krawczyk. „Und wenn es nicht mehr auszuhalten ist, wird die Reaktion stark sein. Das kann ich versprechen.“

Von Roland Herold