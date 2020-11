Dresden

Das hat es in Sachsen lange nicht gegeben: Eine Regierungskoalition überwirft sich auf offener Bühne. Nach der Ausschuss-Sondersitzung zur Leipzig-Demo zerstoben damit alle internen Hoffnungen auf eine Entspannung. Die Frage ist nun, wie sich das Bündnis aus CDU, Grünen und SPD in die nächste Runde retten kann – oder will.

Wie ist es um die Koalition ­bestellt?

Schon vor einem Jahr, bei den Sondierungen und Koalitionsverhandlungen, hatte sich gezeigt, dass die Dreier-Konstellation alles andere als eine Liebesheirat ist. In der Politik wird in diesem Fall häufig von „Zweckbündnis“ gesprochen. Der Zwang – sprich das Ergebnis der Landtagswahl – hatte die Koalitionäre an einen Kabinettstisch gebracht. Eine Einheit sind sie seither allerdings noch nicht geworden. Die Konfliktlinien, die es ganz natürlich geben muss, wurden nur übertüncht und nicht bewältigt. Zu unterschiedlich sind die politischen und gesellschaftlichen Vorstellungen.

Mit den Grünen ist außerdem ein Neuling zur bisherigen großen Koalition aus CDU und SPD gestoßen, der zum einen stark basisorientiert ist und zum anderen immer noch zwischen früherer Opposition und aktuellem Regierungsgeschäft changiert. In Friedenszeiten lässt sich auch in dieser Melange arbeiten – doch in der Krise braucht es ein festeres Fundament, eine bessere Balance. Deshalb ist die Situation heute so verfahren und wirken enorme Fliehkräfte.

Wird das Kenia-Bündnis ­auseinanderbrechen?

Es steht außer Frage: Bei den beiden kleineren Bündnispartnern hat sich in den vergangenen Monaten einiges aufgestaut – und das liegt weder an den unterschiedlichen Sichtweisen auf die Leipziger Chaos-Demo, noch an den Alleingängen von Innenminister Roland Wöller ( CDU), zuletzt beispielsweise in der Frage des gelockerten Abschiebestopps. Schon die Haushaltsverhandlungen der vergangenen zwei Monate hatten den Eindruck einer latenten Krise erweckt: Erst im letzten Moment wurden die avisierten Sozialkürzungen vor allem auf SPD-Druck zurückgenommen und konnten die Grünen einige Projekte durchsetzen, die ihnen wichtig sind.

Das Problem ist allerdings: Durch die Corona-Ausfälle drohen viele gemeinsame Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag – zumindest in den kommenden beiden Jahren – zu Makulatur zu werden. In diese erhitzte Gemengelage platzt nun die versuchte Aufarbeitung der Leipziger Demo. Doch auch daran wird das Bündnis nicht zerbrechen, selbst wenn das Unbehagen und das gegenseitige Misstrauen aktuell groß sind. Letztlich will in der aktuellen (Corona-)Situation niemand aus dem Regierungslager eine Neuwahl.

Hat Innenminister Wöller noch eine Chance?

Der Innenminister ist zwar momentan eine Belastung für die Koalition – doch das eigentliche Problem heißt nicht Roland Wöller, selbst wenn er beispielsweise beim Leipziger Fahrradskandal, in der Löschaffäre des Verfassungsschutzes oder nun bei der Aufarbeitung der Leipziger Demo keine ausgenommen gute Figur abgegeben hat. An ihm, oder vielmehr an seiner Position, treten gerade die höchst unterschiedlichen Auffassungen der Koalitionäre von Innen- und Sicherheitspolitik sowie zur Krisenbewältigung zutage. Dabei scheint es allerdings wenig dienlich, wenn sowohl die Grünen-Spitze als auch etliche SPD-Prominenz öffentlich den Kopf des Ministers fordern, was normalerweise der Job der Opposition ist, im konkreten Fall aber auch der eigenen Basis geschuldet sein könnte.

Deshalb wird Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU), der gegenwärtig in Corona-Quarantäne und auffällig ruhig ist, gar nicht anders können, als an seinem Innenminister festzuhalten. Alles andere würde den Anschein erwecken, dass die „Kleinen“ nur laut genug rebellieren müssen, um ans Ziel zu kommen. Für jede kommende Debatte wäre das ein machtpolitischer Offenbarungseid. Darüber hinaus verbindet Kretschmer und Wöller eine langjährige politische Freundschaft: Gemeinsam mit dem heutigen Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) bildeten sie vor zwei Jahrzehnten das aufstrebende Trio der Jungen Union in Sachsen.

Wie soll es jetzt weitergehen?

Der erste Versuch einer gütlichen Einigung ist zumindest gescheitert: Während die Parteichefs der drei Koalitionsparteien am Donnerstagabend per Videoschalte einen Weg aus der Krise suchten, wurde sich parallel vor laufenden Kameras und Mikrofonen gerauft. Wöller und der CDU-Innenpolitiker Rico Anton („die unqualifizierten Rücktrittsforderungen, auch aus Teilen der Koalition, sind vom Tisch“) ließen sowohl die SPD als auch die Grünen aus der Haut fahren. Deren Innenexperten Albrecht Pallas und Valentin Lippmann erklärten umgehend, die Debatte sei längst noch nicht beendet. „Was vom Tisch ist, entscheidet nicht Herr Anton“, machte Lippmann unmissverständlich klar. Damit geht nicht nur diese Auseinandersetzung in eine neue Runde – auch im nächsten Innenausschuss soll es abermals um die Demo gehen.

Insgesamt zeichnet sich ab, dass die jetzt offenbar gewordenen Risse lange nicht heilen werden. Weil in Sachsen aber nicht nur die Regierung, sondern wegen des zweiten Corona-Lockdowns auch das Land in einer Krise steckt, werden sich die Koalitionäre irgendwie zusammenfinden müssen. Doch dafür wird es mehr als eine Schaltkonferenz brauchen, sondern erhebliches politisches Geschick des Regierungschefs und ein Mindestmaß an gegenseitigem Verständnis von allen Beteiligten. Nicht umsonst ist momentan auch von einer „tiefen Vertrauenskrise“ die Rede. Um aus dieser Situation wieder heraus zu finden, wird es deutlich mehr als vollmundige Lippenbekenntnisse und halbgare Kompromisse brauchen.

Von Andreas Debski