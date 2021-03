Dresden

Als der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier (CDU), im November 2020 seinen Rücktritt erklärte, gab es vor allem einen Grund: Caffier hatte sich privat eine Pistole besorgt – und zwar von einem mutmaßlichen Rechtsextremisten. Nun gerät dieser Dunstkreis im Zuge der Ermittlungen gegen eine sächsische Spezialeinheit der Polizei erneut ins Visier: Der Schießplatz „Baltic Shooters“ in Güstrow und, damit verbunden, die rechtsextreme Gruppe „Nordkreuz“. Bislang ist noch offen, in welcher Beziehung die sächsischen Elite-Polizisten zu den Neonazis aus Mecklenburg-Vorpommern standen.

Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass im Zusammenhang mit den norddeutschen Waffennarren auch Polizisten verdächtigt werden. Im Jahr 2019 war bereits gegen die Spezialeinsatzkräfte (SEK) des Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern ermittelt worden, die in Güstrow trainiert hatten: Auch diese Sondereinheit hatte Munition aus Landesbeständen beiseite geschafft und gehortet. Bei dreitägigen Workshops wurden auf der Schießanlage, die in der Szene als Highlight in Deutschland gilt, bis zu 40.000 Schuss verballert.

Kontakte zwischen Rechtsextremen auf Schießplatz

In diesem Zusammenhang tauchte auch die rechtsextreme Prepper-Gruppe „Nordkreuz“ auf. Deren Mitglieder – etwa 50 angesehene Bürger, Anwälte, Bundeswehrreservisten – sollen Listen geführt haben, um Linke und andere politische Gegner an einem „Tag X“ zu liquidieren. Deren Leute übten in dem Schießzentrum „Baltic Shooters“. Der Schießplatz-Chef und Verkäufer von Caffiers Waffe, Frank T., soll ihnen nahe stehen. Nachdem diese Verstrickungen bekannt geworden waren, hatten etliche Bundesländer, die ihre Spezialkommandos bislang in Güstrow trainieren ließen, die entsprechenden Verträge gekündigt.

Nordkreuz gründete sich vor fünf Jahren

Dabei wurde bereits seit Langem gegen „Nordkreuz“ ermittelt. Die Gruppe hatte sich 2016 gebildet und war mit Südkreuz, Westkreuz und ähnlichen Gruppen Teil des rechtsextremen Hannibal-Netzwerkes. Gegen zahlreiche Mitglieder ermittelten verschiedene Strafverfolgungsbehörden. Staatsschützer waren den Neonazis im Rahmen der Terrorermittlungen gegen den rechtsextremen Oberleutnant Franco A. und seine Kontaktpersonen im Jahr 2017 auf die Spur gekommen. Prepper legen unter anderem Vorratsdepots und Bunker an, horten Waffen in Lagern und führen Feindeslisten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet „Nordkreuz“ schon einige Zeit.

