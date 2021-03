Dresden

Die sächsischen Sicherheitsbehörden wollen die „Querdenken“-Bewegung stärker ins Visier nehmen. Innenminister Roland Wöller (CDU) sagte nach einer Sondersitzung des Innenausschusses, die am Donnerstag auf Antrag der Linksfraktion im Landtag stattgefunden hat: „Wir wissen aus anderen Versammlungen, dass Rechtsextremisten in Erscheinung treten.“ Die Frage sei nun, „inwieweit Querdenken selbst rechtsextremistische Züge aufweist“.

Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar erklärte, dass bei der aus dem Ruder gelaufenen Demonstration die neue Vereinigung Freies Sachsen „entscheidend zur Lenkung der Personengruppen“ beigetragen habe. Außerdem würden die Schnittmengen mit der asyl- und ausländerfeindlichen Gruppierung Pegida immer größer, so Kretzschmar.

Polizeifunk fiel anderthalb Stunden aus

In Dresden war es am Sonnabend zu Tumulten gekommen, als sich etwa 2000 Querdenkerinnen und Querdenker für eine untersagte Demonstration versammeln wollten. Daraufhin erfolgte ein Katz-und-Maus-Spiel von Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit der Polizei, die mit 1850 Einsatzkräften vor Ort war. Ein Grund war auch, dass der Polizeifunk für anderthalb Stunden ausgefallen war – ausgerechnet in der Zeit des Querdenken-Anmarsches. Die Bilanz liest sich letztlich so: fast 1000 Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung, zwölf verletzte Polizistinnen und Polizisten, 47 Strafverfahren und zwei Festnahmen.

Ein Kommentar: Der Rechtsstaat hat kapituliert

Demonstranten wollten offenbar Landtag stürmen

Nach der Sondersitzung des sächsischen Innenausschusses erklärte der Landespolizeipräsident zudem: „Es war im Vorfeld klar, dass repräsentative Gebäude in Gefahr standen.“ Konkret ging es vor allem um den Landtag, der sich nur wenige Gehminuten von der Querdenken-Versammlungen befindet. Nach den bisherigen Erkenntnissen war eine Erstürmung – wie zum Jahresanfang in Washington – geplant gewesen. Dabei hätten sich Rechtsextremisten bewusst unter „lebensältere Menschen“ gemischt und diese auch mobilisiert.

Nach Angaben des Landesamtes für Verfassungsschutz sind in der vor drei Wochen gegründeten „freiheitlichen Sammlungsbewegung“ Freies Sachsen bekannte Rechtsextremisten vereint. Den Vorsitz bekleidet der Pro-Chemnitz-Stadtrat Martin Kohlmann, einer seiner Stellvertreter ist der NPD-Funktionär Stefan Hartung.

Grüne sehen Vergleich mit Nationalsozialisten

Im Landtag gab es am Donnerstag eine heftige Debatte um die Rolle der AfD bei den Demonstrationen. Der Grünen-Innenexperte Valentin Lippmann warf der AfD Schamlosigkeit vor, da sie sich als parlamentarischer Arm von Querdenken verstehe: „Das erinnert an das Agieren der Nationalsozialisten.“ Die „geistigen Brüder“ der AfD seien auf der Straße vor dem Landtag aufmarschiert. Gleichzeitig forderte Lippmann eine Gleichbehandlung von Versammlungen: Während bei anderen Demonstrationen „schnell Wasserwerfer“ eingesetzt würden, seien die Verantwortlichen bei Querdenkerinnen und Querdenkern sehr nachsichtig.

AfD hält Polizeieinsatz für zu hart

Auch weitere Innenpolitikerinnen und Innenpolitiker reagierten entsetzt auf die AfD-Ausführungen. Deren innenpolitischer Sprecher Sebastian Wippel kritisierte den Polizeieinsatz als unverhältnismäßig hart sprach von einer friedlichen Stimmung. Dagegen zeigte sich der CDU-Innenexperte Rico Anton „geschockt von dieser Relativierung“. Kerstin Köditz, die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, erklärte: „Wenn der Landtag und das Regierungsviertel gestürmt werden sollten, dann muss man klipp und klar sagen: Von Querdenken geht eine Gefahr aus.“ Ähnlich äußerte sich der SPD-Innenpolitiker Albrecht Pallas: „Unter den Demonstrantinnen und Demonstranten waren bekannte Reichsbürger und Rechtsextreme.“

Von Andreas Debski