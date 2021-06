Reaktionen auf illegalen Datenspeicher im sächsischen Verfassungsschutz

Dresden

Gibt es einen Skandal um das illegale Sammeln und Speichern von Daten zu sächsischen Landtagsabgeordneten durch das Dresdner Landesamt für Verfassungsschutz (LfV)? Laut dem am Dienstag veröffentlichten Bericht der für die Geheimdienstaufsicht zuständigen Parlamentarischen Kontrollkommission des Landtags (PKK): Ja. Danach gehörten zu den betroffenen Politikern auch Sachsens Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) sowie der Fraktionschef der Linken, Rico Gebhardt, sein Fraktionskollege Marco Böhme sowie die Grünenpolitiker Valentin Lippmann und Christin Melcher. Das sorgte für beträchtlichen Wirbel in der Landeshauptstadt.

Empörung bei Betroffenen – Relativierung anderer

Der Geheimdienst habe unter anderem eine kritische Äußerung Duligs zum Umgang des Koalitionspartners mit dem Thema Rechtsextremismus gespeichert. Über viele Jahre seien nahezu zu allen Abgeordneten des sächsischen Landtags öffentlich zugängliche Informationen, ohne dass eine nachrichtendienstliche Relevanz zugrunde gelegen hätte, sowie deren personenbezogene Daten gespeichert worden. Eine Rechtsgrundlage bestand dafür laut PKK-Bericht nicht.

Empörung bei den Betroffenen. Dulig: „Ich fühle mich kriminalisiert.“ Umweltminister Wolfram Günther (Grüne): „Das darf in einem demokratischen Rechtsstaat nicht passieren!“ Linken-Landeschef Stefan Hartmann: „Die Verfassung würde durch eine Abschaffung des Geheimdienstes besser geschützt als durch den Fortbestand der Behörde.“

Gespeicherte Daten führen zu keiner Personalakte

Die Behörde selbst versicherte kleinlaut, dass man der Rechtssicherheit der Speicherung von Politiker-Daten künftig oberste Priorität einräume. „Ich habe die frühere Praxis in den vergangenen Monaten einer gründlichen Prüfung unterzogen und bereits eine Reihe von rechtlichen und organisatorischen Maßnahmen auf den Weg gebracht, die künftig eine rechtssichere Vorgehensweise sicherstellen“, sagte LfV-Präsident Dirk-Martin Christian in Dresden.

Die Grimmaer Linken-Abgeordnete Kerstin Köditz ist Mitglied der Kommission. Und kennt deren Bericht. Sie hat ihn mit verfasst. Köditz findet die Empörungen überzogen. Nach dem NSU-Skandal habe eine Expertenkommission dem LfV nahegelegt, stärker digital zu arbeiten, erläutert Köditz. „Was dazu führte, dass jeder Mist digital erfasst wird.“ Die sonst schärfste Kritikerin der Verfassungsschutzbehörde findet, dass die Berichterstattung „am Problem vorbeigeht. Es sind keine Daten gespeichert worden, die zu einer Personenakte Dulig führen. Und es sind keine Daten, die in das Geheimdienstsystem einfließen.“ Vielmehr handele es sich um den Alltagsarbeitsbereich, in dem auch belanglose Informationen über die Linke gespeichert seien.

Absetzung des früheren Präsidenten erster Schritt

Deutliche Kritik am Vorgehen der Verfassungsschützer kommt von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU): „Es wurden Daten zu Abgeordneten gesammelt, die nicht gesammelt werden durften, deshalb war die Löschung der Daten zwingend.“ CDU-Innenminister Roland Wöller sieht die Anfänge dieses illegalen Handelns beim abgesetzten Ex-Präsidenten des LfV, Gordian Meyer-Plath. Die „unverzügliche Aufarbeitung und Ablösung“ des damaligen Präsidenten im Jahr 2020 sei daher folgerichtig und notwendig gewesen.

Problem damit gelöst? Darüber scheiden sich jetzt einmal mehr die Geister. Rico Anton (CDU), ebenfalls PKK-Mitglied, sieht derzeit keinen akuten Handlungsbedarf. Es sei vielmehr „absolut richtig“ gewesen, dass Wöller an der Spitze des Verfassungsschutzes aufgeräumt habe. „Hier wurden offenbar Daten wahl- und sinnlos gesammelt. Aber niemand schaute, was wirklich für den Verfassungsschutz wichtig war.“ Unter dem neuen Präsidenten Dirk-Martin Christian habe sich das grundlegend geändert, so Anton. Die Parlamentarische Kontrollkommission habe gezeigt, dass sie ihrem Namen gerecht werde. „Es wird nichts unter den Teppich gekehrt!“

Landtagsmitglieder aller Fraktionen betroffen

Dazu gibt es Kontra vom Innenexperten der SPD, Albrecht Pallas: „Der sächsische Verfassungsschutz hat schon zuvor rechtswidrig Daten über Mitglieder des Landtags gespeichert. Bereits im vergangenen Jahr war dies durch einen umfangreichen Bericht der PKK öffentlich geworden.“ Nun sei klar, dass davon nicht nur AfD-Abgeordnete, sondern Landtagsmitglieder aller Fraktionen betroffen waren. „Unter dem früheren LfV-Präsidenten Meyer-Plath wurde offenbar wahllos erhoben und gespeichert.“ Und Kommissionskollegin Sabine Friedel (ebenfalls SPD): „Das LfV ist in der Pflicht, fachlich korrekt und rechtssicher zu handeln. Das gelingt heutzutage. Die unter der neuen Führung im LfV getroffenen Einschätzungen sind solide und fundiert.“

Grüne reagieren schärfer

Schärfer reagierten die Grünen. Umweltminister Wolfram Günther twitterte: „Die illegale Datensammlung über Abgeordnete und meinen Kollegen Martin Dulig ist ein weiterer Skandal in einer an Skandalen reichen Geschichte des sächsischen Verfassungsschutzes. Das darf in einem demokratischen Rechtsstaat nicht passieren!“ Vize-Fraktionschefin Christin Melcher schlussfolgerte: „Aus dem erteilten Bescheid wird deutlich, dass der Verfassungsschutz in seinen Datenbanken offenbar alles Mögliche speichert. Die fortdauernde Speicherung von Informationen, welche Demoaufrufe eine Abgeordnete unterzeichnet oder an welchen Sitzungen von Ausschüssen sie teilgenommen hat, ist dabei definitiv rechtswidrig.“ Grünen-Landessprecher Norman Volger sagte: „Die immer wiederkehrenden Skandale zeigen, dass das Landesamt für Verfassungsschutz nicht reformierbar ist. Die komplette Auflösung dieser Behörde in zwei voneinander getrennte Säulen sehen wir hier als einzige Möglichkeit.“

Köditz: „Gesetze nicht auf dem Laufenden“

Wie die Daten zum LfV gekommen sind und warum sie überhaupt erhoben wurden, sei unklar, ihre Erhebung laut PKK aber auf jeden Fall rechtswidrig. Ein Widerspruch? Für Köditz nicht. „Die Geheimdienste unterliegen Gesetzen, die die Entwicklung der Technik nicht mehr widerspiegeln. Diese Gesetze sind nicht mehr auf dem Laufenden.“ Deshalb gehe es in dem Bericht auch um die Anpassung der Rechtslage an die elektronische Datenverarbeitung. „Wenn ich aber von der aktuellen Rechtslage ausgehe, war das alles rechtswidrig.“

Dem Bericht zufolge hatten alle erwähnten Parlamentarier zuvor selbst Auskunftsersuchen an das LfV gerichtet. In den Antworten wurden dann in mehreren Fällen Informationssammlungen eingeräumt. Allerdings heißt es in dem PKK-Bericht auch: „In diesen Bescheiden erklärt das LfV, dass es eine – auch aus Sicht der PKK erforderliche – Löschung der verfassungsschutzrechtlich nicht relevanten Daten vornehmen wird.“

Von Roland Herold und Thomas Lieb