Razzia gegen Chemnitzer Neonazi-Szene – Hakenkreuze und Sig-Runen sichergestellt

Spezialkräfte der sächsischen Polizei haben am Donnerstagmorgen in Chemnitz die Wohnung eines 33-Jähriges durchsucht. „Der Mann steht im Verdacht, im März 2017 Werbeartikel mit rechtsextremen Symbolen wie Hakenkreuzen und Sig-Runen für andere Personen organisiert zu haben“, heißt es ein einer Stellungnahme der auf Rechtsextremismus spezialisierten Ermittlungseinheit Soko Rex des Landeskriminalamtes ( LKA).

Die sogenannte Sig-Rune ist eine Erfindung des völkischen Schrifstellers Guido von List und wurde vor allem als Emblem der nationalsozialistischen Mörderbande SS bekannt. Die Verwendung des Zeichens ist als Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation strafbar.

Bei der Razzia in der Wohnung konnten mehrere Merchandise-Artikel mit aufgedruckten NS-Propagandamotiven sowie verschiedene IT-Technik und Speichermedien sichergestellt worden, hieß es. Polizei und Staatsanwaltschaft werten das Gefundene nun aus.

Die Ermittler kamen dem 33-Jährigen nach den rechtsradikalen Ausschreitungen im August 2018 in Chemnitz auf die Spur. Die Beamten hatten bei den Angriffen in der Stadt unter anderem eine Person festgenommen und auf deren Telefon sie einen Gruppenchat auswerteten. In diesem Gespräch hatte der 33-Jährige Fotos von seinen Neonazi-Werbeartikeln eingestellt.

Von Matthias Puppe