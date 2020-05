Das sind die beliebtesten Vornamen für sächsische Kinder

Dresden/Wiesbaden

Der Trend hält an: Hanna und Emil sind weiterhin die beliebtesten Erstnamen für Babys in Sachsen. Das geht aus einer Statistik hervor, die die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden vorlegte. Damit konnten beide Namen 2019 ihre Spitzenpositionen aus dem Vorjahr verteidigen. Dahinter folgten bei den Mädchen die Namen Emma und Klara, bei den Jungen waren es Karl und Oskar.

Laut GfdS wurden bei der Auswertung für die Namenslisten verschiedene Schreibweisen berücksichtigt. Auch bundesweit war Hanna – gemeinsam mit Emma – der beliebteste Name für ein neugeborenes Mädchen. Bei den Jungen machte Noah im deutschlandweiten Vergleich das Rennen.

Sachsen mögen „Matteo“, die Thüringer „Henry“

Während es an der Spitzenpositionen wenig Veränderungen gibt, sind auf den hinteren Rängen neue Namen im Kommen. Bereits seit einigen Jahren ist der italienische Name Matteo angesagt. In Sachsen ist er schon auf Platz sieben geklettert, bundesweit auf Platz 13. In Thüringen schafften es Henry und Frieda auf den dritten Platz bei den Erstnamen. Ben und Mia sind vor allem in Sachsen-Anhalt beliebt – beide belegen hier den zweiten Platz.

Beliebteste Vornamen 2019 in Sachsen Jungen (gesamt) Platz 1: Emil (2) Platz 2: Karl (4) Platz 3: Paul (1) Erstnamen bei Jungen Platz 1: Emil (1) Platz 2: Karl (5) Platz 3: Oskar (2) Mädchen (gesamt) Platz 1: Marie (1) Platz 2: Sophie (2) Platz 3: Hanna (3) Erstnamen bei Mädchen Platz 1: Hanna (1) Platz 2: Emma (2) Platz 3: Klara (4)

Betrachtet wurden für diese Statistik lediglich die Erstnamen. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat in diesem Jahr erstmals konsequent zwischen Erst- und Folgenamen unterschieden. Früher war von den Sprachforschern vor allem eine Gesamtliste ausgewertet worden. Die Gesellschaft beruft sich auf Daten aus 700 Standesämtern bundesweit, damit würden 89 Prozent aller Geburten abgedeckt, hieß es.

Von nöß/dpa