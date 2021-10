Leipzig/Görlitz

Der Soziologe Raj Kollmorgen ist Professor für Sozialwissenschaft an der Hochschule Zittau/Görlitz und blickt im LVZ-Interview auf die Unterschiede von Stadt und Land in Sachsen.

Herr Kollmorgen, Sie forschen in Görlitz, ich rufe Sie aus Leipzig an. Arrogante Frage aus der Großstadt: Ist Görlitz schon ländlicher Raum?

Man kann das sozialstatistisch definieren, also einfach schauen: Wie viele leben da pro Quadratkilometer? Ich neige, gemeinsam mit den meisten Raumforschern dazu, auch nach inhaltlichen Kriterien zu sortieren. Dann kommt man auf eine abgestufte Einteilung: nicht ländliche, eher ländliche und sehr ländliche Räume. Wir hier sind schon eher ländlich geprägt. Görlitz ragt in der Oberlausitz als ganz passable Mittelstadt sicher heraus. Damit ist auch klar, dass der ländliche Raum in Ostsachsen nicht mit der Uckermark oder gar dem Outback in Australien zu vergleichen ist.

Gibt es dann überhaupt einen typischen ländlichen Lebensstil – im Gegensatz zur Stadt, in der viele kulturell verschiedene Menschen leben?

Ja, natürlich. Wir müssen akzeptieren, dass ländliche Räume anders sind als urbane – und darunter vor allem die Regionen, die fernab von Metropolen liegen, die peripheren, also tendenziell abgehängten ländlichen Räume. Das ist nicht nur einfach eine kleinere oder weniger dicht besiedelte Stadt. In diesem Bewusstsein leben nach wie vor noch viele Menschen und leider auch noch viele Politikerinnen und Politiker. Ich würde dagegen halten, dass es in den peripheren ländlichen Räumen andere Arbeits-, Sozial-, und Lebenswelten gibt. Das reicht bis zu spezifischen politischen Kulturen.

Warum wählt der ländliche Raum so anders als die Großstädte – in Sachsen besonders?

Ländliche Räume jenseits von den Speckgürteln sind auch in Westdeutschland nicht gänzlich anders, aber in Mitteldeutschland gibt es schon Besonderheiten. Man kann die weit zurückverfolgen, mindestens bis zur Reformation. Das in dieser Region gewachsene und hier besonders starke Luthertum zeichnet sich durch Einkapselungen gegenüber anderen Kulturen und der Abweisung von Fremden aus. Auch mit diesem Erbe bildete sich in Sachsen eine starke Protestkultur, die sich mit der Revolution 1848/1849 und der Industrialisierung fortsetzte. Und auch die proletarischen Bewegungen hatten mit starkem Traditionalismus und Regionalismus zu ringen.

Und das merkt man heute noch?

Ja, es gibt generationenübergreifende Manifestationen. Und es geht ja weiter, in jüngerer Vergangenheit, mit der Sonderstellung von Sachsen in der DDR: Die Gegend war einst relativ wohlhabend, litt daher deutlicher unter der Misswirtschaft des fernen SED-Regimes und hat sich dem Westen nach 1990 stärker geöffnet. Es gab die verbreitete Gewissheit, dass – wenn sich nur alle wirtschaftlich richtig ins Zeug legen, und das können doch gerade die Sachsen – nun endlich mit dem Heimatland alles gut werden würde. Dann kamen die Schwierigkeiten, die schon in den frühen 1990er Jahren von vielen nicht gut verkraftet wurden, die aber politisch von der CDU abgefedert und zunächst sogar in Zukunftshoffnung umgeschmiedet werden konnten. Das endete mit einer Kette von Enttäuschungen nach der Jahrtausendwende: 2004/2005 die Einführung von Hartz IV. Dann die Staatsschulden-Krise, in der auf einmal die Griechen ins Bild kamen und das Bewusstsein vieler war: Warum kriegen die etwas, was man den eigenen Leuten mit den Hartz-IV-Gesetzen verweigert? Dieses Gefühl hat sich in der Migrationskrise ab 2015 noch verschärft. Das ist eine Dynamik, aus der man nicht einfach rausspringen kann. Aus dem historischen Erbe und den Erfahrungen des radikalen Umbruchs nach 1990 hat sich ein rechtskonservatives und rechtspopulistisches Weltbild in den peripheren ländlichen Regionen geformt – und inzwischen gefestigt. Das sind politische Milieus, in denen über Jahre oder Jahrzehnte eine Überzeugung gewachsen ist: Die da oben taugen nichts, die gehören nicht zu uns, die sind korrupt, die lösen unsere Probleme nicht.

Raj Kollmorgen ist Professor für Sozialwissenschaft an der Hochschule Zittau/Görlitz. Quelle: privat

Was macht das Angebot der AfD da so verlockend für die Menschen?

Die AfD hat es verstanden, die ganzen Hintergründe in den politischen Milieus so aufzunehmen, dass sich die Leute bei ihr wiederfinden. Die zentrale Botschaft ist: Zuerst kommen die Deutschen. Wenn man sich das deutsche Engagement in Griechenland und später in der Flüchtlingskrise ansieht, ist es ja auch keine Fehlwahrnehmung, dass sich die Berliner Politik viel um Menschen kümmert, die nicht „schon immer“ in Deutschland leben. Nur finden linke und liberale Teile der Gesellschaft diesen solidarischen Geist gut – die Wähler der AfD tun das aber eben nicht. Neben dem Fokus auf deutsche Interessen und deutsche Kultur adressiert die AfD in besonderer Weise den Einzelnen. Denn für die, die die AfD wählen, kommt es nicht in erster Linie darauf an, wie Politik gestaltet wird und wie sie selber beteiligt werden –- abgesehen von ihrem Recht, auf die Straße zu gehen. Sie sind vor allem daran interessiert, was die Politikergebnisse sind – und zwar für sich selbst.

Zur Person Raj Kollmorgen ist Professor an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Hochschule Zittau/Görlitz. Sein Fachgebiet ist die politische Soziologe und er forscht zu Veränderungen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, zur Gesellschaft in Ostdeutschland in Stadt und Land und zu Populismus und Radikalismus.

Und da kommt mit der AfD mehr raus als mit anderen Parteien?

Auch wenn die AfD bisher nirgends mitregiert, sehen die Wähler: Wenn sie die AfD wählen, ändert sich was. Es gibt Strukturwandel-Gelder, es gibt Aufmerksamkeit für die neuen Länder, es gibt Dialogformate.

Was muss denn stattdessen passieren – statt Geld, Aufmerksamkeit, Dialog?

Punkt eins: nichts. Es gibt einfach Dinge, die kann man nicht steuern oder nur sehr begrenzt. Zu akzeptieren, dass die Welt ist, wie sie ist, und das man objektive Fehler aus der Vergangenheit und Zusammenhänge nicht kraft eigener Willensanstrengung einfach auflösen kann, finde ich einen ersten wichtigen Schritt in die soziale Wirklichkeit. Denn vieles andere, dieser Aktivismus, überall herumzurennen, Programme aufzulegen, ohne zu wissen, was die bewirken, das kann sinnlos sein oder schlimmer noch: kontraproduktiv. Natürlich darf Politik sich mit der bloßen Akzeptanz der Dinge nicht zufriedengeben, deswegen Punkt zwei: Sich hinsetzen und grundsätzlich darüber nachdenken, wo in den vergangenen Jahrzehnten falsche Entscheidungen getroffen worden, welche strategischen Orientierungen gegen die Wand gelaufen sind und was draus folgt. Ich weiß, viele nervt das, aber tut mir leid, es ist einfach so: Ostdeutsche Lebensrealitäten und Kulturen sind im Vereinigungsprozess nicht ausreichend berücksichtigt worden. Zwar gibt es mittlerweile diese Einsicht bei nicht wenigen und entsprechende Programme – aber so schnell bekommt man das eben nicht gedreht.

Und wenn schon nicht schnell – dann wie?

Damit sind wir bei Punkt drei: Ich würde mir wünschen, dass es Formen der politischen Partizipation gibt, die Demokratie als Modus der Konfliktaustragung ernst nehmen. Es müssen Formate entwickelt werden, wo die Leute sich den Frust von der Seele sprechen, auch mal schreien können müssen. Das ist wichtig – man darf diese Kritik aber nicht unwidersprochen lassen. Man muss aber versuchen, den richtigen Ton zu finden, um diese Milieus zu öffnen, also miteinander ins Gespräch zu bringen. Denn das ist ja eines der großen Probleme: Viele Menschen bewegen sich nur unter ihresgleichen. Auf den Social-Media-Kanälen, in den Dorfgemeinschaften. Widerspruch gibt es meist nur, wenn man ARD einschaltet oder eine Zeitung aufschlägst – und dann ist der Gedanke eher: Wie verrückt sind die denn? Das ist „Lügenpresse“. Weil man die öffentliche Meinung gar nicht mehr versteht. Da einzusteigen, ist unglaublich schwer. Es gibt Ideen, aber man muss damit leben, dass man auch scheitern kann und oft scheitern wird.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) setzt sich doch seit Jahren in die Dorfgasthöfe, hört zu, widerspricht.

Das kann und sollte vielleicht auch ein Zugang sein. Aber man braucht darüber hinaus ein Zusammenkommen unterschiedlicher Gruppen – nicht des Ministerpräsidenten mit einer Gruppe. Die Menschen müssen das Gefühl haben, die Dinge werden einerseits untereinander und mit der Politik wirklich ausdiskutiert und andererseits: Das Ergebnis der Debatte ist verbindlich. Und gleichzeitig darf man ihnen keinen Sand in die Augen streuen, wie: Wir machen jetzt ein Dialogformat und dann wird es so, wie ihr euch das vorstellt. So funktioniert das nicht und das muss man den Leuten auch sagen. Natürlich braucht es die Kreistage oder den Landtag, die legitime Entscheidungen treffen – bestenfalls ist das in solche Beteiligungsprozesse integriert.

Fördertöpfe auf und Straße sanieren reicht jedenfalls nicht?

Das braucht man auch. Aber das ändert an den langfristig gewachsenen politischen Milieus möglicherweise nicht so viel. Ich sage das vorsichtig, weil das noch offen ist und von vielen Bedingungen abhängt: Wenn es etwas ändert, dann aber sicherlich nicht bis übermorgen. Angesichts der Wandlungsprozesse, die jetzt mit den Themen Klima, Migration, Digitalisierung noch einmal auf uns zukommen, ist die politische Aufgabe gigantisch. Was auf den Dörfern los sein wird, wenn man denen sagt: Saniert mal eure Häuser energetisch – ihr kriegt vielleicht 50 oder selbst 75 Prozent Förderung, aber den Rest macht ihr selbst. Das mag sich jeder selbst vorstellen und wird begreifen, wie wichtig neue Ansätze sind.

Das Gefühl des Abgehängtseins wird oft als Erklärung herangezogen für die hohe Zustimmung zur AfD. Stimmt das denn, ist der ländliche Raum abgehängt?

Es ist jedenfalls nicht ganz verkehrt. Die Leuchtturmpolitik in Sachsen ist doch legendär. Für zehn, fünfzehn Jahre war es ausgewiesenes Politikziel: Wir investieren in Chemnitz, Dresden und Leipzig und der ländliche Raum drumherum wird davon automatisch profitieren. Das hat nicht funktioniert. Jedenfalls in den wirklich peripheren Räumen sind viele Menschen tatsächlich tendenziell abgehängt: angefangen bei der öffentlichen Infrastruktur über die Bildung bis hin zu attraktiven Erwerbsmöglichkeiten.

Aber wir reden doch gerade eher vom Fachkräftemangel.

Ja natürlich, aber das ist eine junge Entwicklung, aus den vergangenen fünf bis maximal zehn Jahren. Und wenn sich unmittelbar etwas ändert, ändert das nicht sofort die Wahlentscheidungen oder Wahrnehmungsmuster. Die kleben geradezu in uns und sind träge. Deswegen sind viele noch in den Denkmustern der späten 1990er und frühen 2000er gefangen. Für die meisten, die jetzt Wählerinnen und Wähler sind, ist das ja auch die Zeit, in der sie geprägt wurden und wichtige biografische Entscheidungen gefallen sind. „Die da oben vergeigen das systematisch und wir kommen zu kurz“ – dieses Bild sitzt fest.

Kaum zu glauben, wenn man über die oft hübschen sächsischen Dörfer fährt.

Ja. Die schmucken Häuschen, die großen Autos, die schönen Gärten – da stehe ich auch als Sozialforscher davor und denke zuweilen: Wie können die denn AfD wählen? Aber das liegt eben zum einen an der längerfristigen Prägung. Und zum zweiten gibt es einen wichtigen Fehlschluss. Die Rede ist immer von „wir“ – „uns geht es schlecht“. Da ist es völlig egal, ob jemand das für sich persönlich auch so sieht und bewertet. Er oder sie sieht sich selbst dann als Ausnahme: Mir geht es zum Glück ganz gut, aber eigentlich geht es den Ostdeutschen im ländlichen Raum, also im Sinne einer sozialen Gruppe, schlecht.

Es heißt, mit der Corona-Pandemie habe es eine Bewegung von den Städten ins Umland gegeben. Reicht es, wenn mehr Menschen aufs Land ziehen, um die Milieus zu mischen, wie Sie es ja auch angemahnt haben?

Ob es diese Bewegung wirklich gegeben hat und wer da genau gekommen ist, dazu kann man noch nichts sagen. Mit den validen Daten zur Bevölkerungsbewegung sind wir jetzt bei 2019, da fing Corona gerade erst an. An sich ist Zuzug aber eine tolle Idee – wir bräuchten eine Heterogenisierung der peripheren ländlichen Räume. Andererseits hatten wir hatten dieses Sozialexperiment kurz nach der Vereinigung auch schon und wissen deshalb, dass man das nicht frei laufen lassen sollte: Westdeutsche haben nach der Wiedervereinigung teilweise ihre Güter zurückbekommen, teilweise wollten sie billiges Land kaufen und kamen in die Dörfer. Man kann das mit der Situation heute zwar nicht einfach in eins setzen, aber eines kann man schon verallgemeinern: Wenn bei einem Zuzug ein dramatisches Gefälle beim Reichtum oder Sozialprestige da ist, dann geht das Projekt radikal nach hinten los. Schwierig wird es spätestens dann, wenn sich nur wohlhabende Leute aus den Großstädten und vom Kapitalmarkt den Hausbau leisten können – und nicht zum Beispiel die, welche in den ländlichen Regionen verwurzelt sind, zum Studieren weg waren, und jetzt – vielfach mit kleinen Kindern – zurückkehren möchten. Die brauchen wir in den Dörfern mindestens genauso dringend wie die Städter mit Interesse am Landleben.

Von Denise Peikert