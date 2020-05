Neue Schärfe im Streit um Bernig

Radebeul

In den Streit um die Wahl des umstrittenen Schriftstellers Jörg Bernig zum Kulturamtsleiter in Radebeul (Landkreis Meißen) ist eine neue Schärfe gekommen. Sachsens SPD-Chef Martin Dulig hatte via Twitter schwere Vorwürfe erhoben: „Die CDU in Radebeul wählt gemeinsam mit der AfD jemanden an die Spitze des Kulturamtes, der in rechten Publikationen veröffentlicht hat.“ Dieser Schulterschluss der rechtskonservativen Werteunion innerhalb der CDU sei gezielt gesteuert und unterlaufe die Position von Ministerpräsident und CDU-Chef Michael Kretschmer.

Dem tritt die Werteunion nun entgegen. Vize-Landeschef Sven Eppinger stellte klar: „Eine Zusammenarbeit mit Fraktionen konkurrierender Parteien hat es nicht gegeben.“ Eppinger, der selbst CDU-Stadtrat in Radebeul ist, erklärte, die CDU-Fraktion habe gar nicht geschlossen abgestimmt. Was dann aber im Umkehrschluss bedeute, dass mindestens ein Stadtratsmitglied aus dem rot-rot-grünen Lager für Bernig gestimmt haben müsse.

Werteunion kritisiert SPD , Grüne und Linke

Dabei unterstellt Eppinger SPD, Grünen und Linken, die CDU mit einer gar nicht existenten Zusammenarbeit mit der AfD lediglich diskreditieren zu wollen. Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) solle dabei beschädigt und die gut aufgestellte Stadt in Misskredit gebracht werden.

Unterstützung für Bernig kommt nun auch von anderer Seite. Prominente wie der Chef der Sächsischen Staatskapelle Dresden, Christian Thielemann, die Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld, der Schauspieler Uwe Steimle, die Schriftstellerin Angela Krauß und andere wandten sich mit einem Brief an Oberbürgermeister Wendsche und drückten ihre Unterstützung aus.

Rückenwind für Bernig

In dem Brief heißt es unter anderem: „Kritische, von Gesetz und Meinungsfreiheit gedeckte Positionen zu unserer Einwanderungspolitik, zur Rolle bestimmter Medien und Politiker in der gesellschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre sind kein Grund, seine persönliche und berufliche Integrität anzugreifen und damit zu versuchen, seine Berufung zum Kulturamtsleiter der Stadt Radebeul rückgängig zu machen.“

Der 56-Jährige Bernig war in der vorigen Woche mutmaßlich mit den Stimmen von AfD und CDU zum Kulturamtsleiter gewählt worden. Dagegen regte sich heftiger Protest. Die Stadtverwaltung Radebeul plant nun, die Wahl des Kulturamtsleiters in einer nicht öffentlichen Sitzung zu wiederholen. Der Termin dafür steht noch nicht fest.

