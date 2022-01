Die sächsischen Verfassungsrichter folgen der Begründung zweier Fußballfans von RB Leipzig nicht. Ermahnende Worte in Richtung Landesregierung gibt es aber dennoch.

Bei 1000 Fans ist momentan Schluss – und so soll es auch bleiben. Die Landesregierung will die Obergrenze in den Stadien nicht erhöhen. Auch der Sächsische Verfassungsgerichtshof lehnt einen Antrag ab, mit der zwei Fußballfans gegen die Obergrenze vorgehen wollten. Quelle: Jan Woitas/dpa