Leipzig

Nun also doch: Die Bewegung „ Querdenken“ darf am Samstag in der Leipziger Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen ( OVG) habe auf Beschwerde des Antragstellers den Beschluss des Leipziger Verwaltungsgericht geändert, teilte das OVG am Morgen mit. Das bedeutet: Die Demonstranten dürfen anders als am Freitagabend im Eilverfahren entschieden doch auf den Augustusplatz – aber mit maximal 16.000 Teilnehmern.

Stadtsprecher Matthias Hasberg vermutete, das OVG bewerte das Versammlungsrecht höher als den Infektionsschutz. Genau könne er das Ganze aber noch nicht nachvollziehen, da ihm die Begründung des OVG noch nicht vorliege. „Fakt ist: Mit 16.000 Teilnehmern auf dem Augustusplatz sind die Mindestabstände auf keinen Fall einzuhalten“, sagte Hasberg der LVZ. Das sei mit höchstens 5000 Menschen möglich. Die Stadt wollte die Kundgebung deswegen auf die Parkplätze der Neuen Messe außerhalb des Stadtzentrums verlegen.

Hasberg : Stadt in Erklärungsnot

Gegen den OVG-Beschluss kann die Stadt aber nicht mehr vorgehen. „Das ist leider im Eilverfahren nicht möglich“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) der LVZ. „Wir könnten nur im Nachgang unsere Auflage auf Richtigkeit überprüfen lassen.“ Die Gründe für die Entscheidung des Gerichts in Bautzen sind noch unklar. „Eine Begründung wird erst in den nächsten Tagen folgen“, teilte das OVG mit.

Hasberg sieht die Stadt in Erklärungsnot. Einerseits dürften die Querdenker dicht an dicht demonstrieren. „Und andererseits müssen wir ab Montag wieder erklären, dass Kinder keinen Sport in den Hallen machen dürfen. Das ist ein Beschluss, der sehr schwer erklärbar ist“, sagte der Stadtsprecher.

OVG : Maskenpflicht gilt

Das OVG stellte aber auch klar, dass die anderen Beschwerden zurückgewiesen wurden. Die Corona-bedingten Auflagen blieben bestehen, „insbesondere die Pflicht, eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, sowie die Pflicht, eine individuelle Befreiung von der Maskenpflicht durch ärztliche Originaldokumente nachzuweisen“.

Von Björn Meine/ Josephine Heinze