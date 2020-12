Querdenken in Dresden verboten – bleibt es ruhig? Die Entwicklung im Liveticker

Dresden

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat in der Nacht das Demonstrationsverbot für die Querdenken-Bewegung am heutigen Sonnabend in Dresden bestätigt. Die Polizei rechnet trotzdem mit Demonstranten, darunter Hooligans und Rechtsextremisten sowie auf Seiten des Gegenprotests auch gewaltbereite Linksextremisten. Hinzu kommen am letzten Einkaufstag vor dem Lockdown II tausende Weihnachtseinkäufer.

In Querdenken-Gruppen war im Vorfeld dazu aufgerufen worden, sich gegebenenfalls auch unter die Leute zu mischen und diese anzuhusten oder anzuspucken. Der Tag könnte durchaus unübersichtlich werden. Entsprechend hat sich die Polizei ungeachtet der Gerichtsentscheidungen auf einen Großeinsatz vorbereitet.

Wir begleiten die Ereignisse im Liveticker:

Auch auf der Cockerwieser - hier sollte die verbotene Querdenken-Hauptveranstaltung stattfinden - ist Bewegung zu verzeichnen. Querdenken-Anmelder Marcus Fuchs ist mit seinem Anwalt, dem auch in Pegida-Kreisen bekannten Jens Lorek vor Ort.

Blick auf die Skateranlage: Der Gegenprotest ist noch sehr klein. hp Blick auf die Skateranlage

Derweil kontrolliert die Bundespolizei am Hauptbahnhof mutmaßliche Querdenken-Teilnehmer.

Eine erste Gegenkundgebung ist eröffnet

Wasserwerfer sind sichtbar in der Innenstadt positioniert. 1500 Beamte aus Dresden, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt sind im Einsatz. tbh Wasserwerfer in Dresden

Polizeisprecher Marko Laske beurteilt die Lage am Vormittag als ruhig. Es ist noch kein Anreisegeschehen zu beobachten. Die Bundespolizei kontrolliert die Züge, Polizei hat mögliche Busanreisen im Blick. Aufgabe der Polizei ist es, die Kundgebungs- und Demonstrationsverbote durchzusetzen. Die Polizei zeigt deutliche Präsenz und hat auch Wasserwerfer in der Innenstadt stationiert.

Die Polizei Dresden bereitet sich heute auf einen Großeinsatz vor – und trifft dazu drastische Schutzvorkehrungen. Denn trotz Versammlungsverbot zeichnete sich eine bundesweite Mobilisierung der selbsternannten Querdenker-Szene ab. Erwartet werden Gegendemonstranten, gewaltbereite Hooligans und Rechtsextreme. uh Polizeipräsenz auf dem Neumarkt







