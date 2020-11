Die Stadt Leipzig hat den Veranstaltern von „Querdenken“ am Samstag in Leipzig Auflagen erteilt. So wurde die mit 20.000 Teilnehmern geplante Kundgebung auf die Neue Messe verlegt. Zudem ist ein geplanter Aufzug durch die Stadt untersagt worden. Dagegen wehrt sich „Querdenken“ nun juristisch.