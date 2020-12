Leipzig

Einer der Teilnehmer und Mitorganisatoren der Leipziger „Querdenken“-Demonstration vor einem Monat wurde acht Tage später auf einer Corona-Intensivstation künstlich beatmet. Das teilte Prof. Christoph Josten, Direktor der Leipziger Uniklinik, am Freitagnachmittag auf der sächsischen Landespressekonferenz mit. „Einer der bekannten Querdenker, der in Leipzig demonstriert hat, wurde acht Tage später intubiert, an Covid“, so Josten.

Drei Leipziger Kliniken nehmen Covid-Patienten auf

Zwei weitere unabhängige Quellen bestätigten der LVZ diese Information. So soll es sich bei dem Demonstranten um einen Mann aus Schkeuditz handeln. Nähere Angaben waren am Freitag nicht zu erhalten. In Leipzig sind mit dem Uniklinikum, dem Klinikum St. Georg und dem Park-Klinikum drei Einrichtungen in der Lage, Covid-Patienten zu versorgen und zu intubieren.

Von Josa Mania-Schlegel