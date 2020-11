Leipzig

Trotz massenhaften Verstößen gegen Abstandsregeln und Maskenpflicht geht die “ Querdenken”-Kundgebung in der Leipziger Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen weiter. Die wenigsten der mehreren Tausend Teilnehmer trugen eine Maske oder konnten den Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten.

Der Platz zwischen Gewandhaus und der Leipziger Oper war dicht gefüllt, Beobachter schätzen 20.000 Teilnehmer, in der Innenstadt noch bis zu 10.000 weitere. „Die Kontrolle ist für uns fast unmöglich“, sagte der Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, Olaf Hoppe.

Anzeige

Hunderte Rechtsextreme bei Querdenken-Demo in Leipzig

Die Linken-Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz kritisierte den Polizeieinsatz und kündigte an, das Thema im Innenausschuss aufzubringen. Die Stadt wollte die Kundgebung zunächst auf Parkplätze der Neuen Messe außerhalb des Stadtzentrums verlegen. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen entschied dann aber, dass die Demonstration mit 16.000 Menschen auf dem Augustusplatz stattfinden darf.

Laut „ Leipziger Volkszeitung“ sind auch mehrere Hundert schwarz gekleidete mutmaßliche Rechtsextreme unter den Demonstrierenden.Am Rande der “ Querdenken”-Demo in Leipzig haben sich am Samstag mehrere hundert Gegendemonstranten versammelt. Die meisten von ihnen standen am Nachmittag an einer Zufahrtsstraße zum Augustusplatz, wo die “ Querdenken”-Kundgebung stattfand. Die Stimmung war zunächst friedlich, aber angespannt. Zahlenmäßig waren die Gegendemonstranten der Kundgebung aber deutlich unterlegen.

Unter anderem das Bündnis Leipzig nimmt Platz hatte zu Gegenprotesten aufgerufen. “Es war auch gar nicht unser Ziel, mehr zu sein”, sagte Irena Rudolph-Kokot vom Bündnis. Man habe vor allem Präsenz zeigen wollen.

Von RND/dpa/jps