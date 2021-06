​Public Viewing in Sachsen - darauf müssen Fans achten

Leipzig

Leipzig. Die Menschen in Sachsen dürfen sich trotz der Corona-Pandemie auf gemeinsames Fußballgucken freuen - allerdings unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Je nach Inzidenz und Veranstaltungsort müssen Fans einen tagesaktuellen Test mitbringen und ihre Kontaktdaten hinterlassen, um bei den EM-Spielen die deutsche Nationalmannschaft anzufeuern.

Es gelten die Restaurantregeln

Zeigt ein Restaurant oder eine Kneipe das Spiel im normalen Betrieb, gelten die Gastronomie-Regeln der sächsischen Corona-Verordnung. Bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 brauchen Gäste keinen tagesaktuellen Test. Das betrifft am Dienstag, dem Tag des ersten Deutschland-Spiels, bis auf das Erzgebirge alle Landkreise und kreisfreien Städte in Sachen. Auch die Kontaktdaten müssen nicht erfasst werden, wenn die Spiele im Außenbereich gezeigt werden. Innen müssen die persönlichen Angaben weiter erfasst werden.

Zehn Personen aus unterschiedlich vielen Haushalten dürfen dann zusammensitzen. „So werden wir das bei den ersten Spielen ohne deutsche Beteiligung handhaben“, sagt Torsten Reitler von der „Moritzbastei“ in Leipzig. In welcher Form die Spiele der deutschen Mannschaft gezeigt würden, sei noch nicht ganz sicher.

Großveranstaltungen sind möglich

Anders sieht es aus, wenn etwa Veranstaltungsorte Public Viewing Events organisieren. Diese dürften nach der neuen Corona-Verordnung bei einer Inzidenz unter 50 auch mit mehr als 1000 Teilnehmern stattfinden. Notwendig sind dafür aber: Terminbuchung, Kontakterfassung, ein genehmigtes Hygienekonzept und ein tagesaktueller Test jedes Besuchers.

In Dresden zeigt etwa die Ballsportarena die Spiele auf ihrer 32 Quadratmeter großen Leinwand im Außenbereich. „Direkt vor der Beach Bar stellen wir Bierbänke auf, vor der Leinwand gibt es dann eine Bestuhlung wie im Kino“, sagte ein Sprecher. Er rechne mit etwa 300 bis 400 Gästen - die natürlich ausreichend Abstand einhalten müssten. In Leipzig sind keine Großveranstaltungen geplant. Zahlreiche Kneipen zeigen dafür die EM-Spiele im etwas kleineren Rahmen. Die Stadt Leipzig hat das Public Viewing in einer Allgemeinverfügung geregelt: Gaststätten mit Freisitz dürfen die sogenannte Außenbeschallung für die Übertragung der 21-Uhr-Spiele bis 60 Minuten nach Spielende ausdehnen.

Von Corinna Schwanhold/Matthias Roth