Prozess gegen rechte Terrorgruppe „Revolution Chemnitz“ startet Ende September

Die Mitglieder der rechtsextremen Terrorgruppe „Revolution Chemnitz“ müssen sich ab Ende September vor dem Dresdner Oberlandesgericht ( OLG) verantworten. Wie die Justizbehörde jetzt mitteilte, wird der lang erwartete Prozess am 30. September in der sächsischen Landeshauptstadt beginnen. Bisher sind bereits 22 weitere Verhandlungstermine bis Mitte Dezember terminiert. Im kommenden Jahr soll es dann auch noch weitergehen. Mit einem Urteil könne frühestens im April 2020 gerechnet werden, hieß es.

Vorwurf: Regierung stürzen, Systemwechsel herbeiführen

Angeklagt sind insgesamt acht Männer aus dem Raum Chemnitz. Die Generalbundesanwaltschaft legt ihnen vor allem zur Last, „in einer Chat-Gruppe im Internet Anfang September 2018 unter dem selbst gewählten Namen ‚Revolution Chemnitz‘ eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet zu haben“. Dabei bestehe der dringende Verdacht, „dass im Rahmen einer mitgliedschaftlichen Beteiligung auch Schusswaffen beschafft werden sollten, um unter Inkaufnahme der Tötung von Menschen einen Umsturz der demokratischen Ordnung in Gang zu setzen.“

Die Gruppe um den Elektriker Christian K. soll dafür unter anderem symbolträchtige Gewalttaten am 3. Oktober 2018 in Berlin geplant haben, die – wie es in einem Erklärung der Bundesanwaltschaft heißt – darauf abzielten „das Regime zu stürzen“, eine „Wende in der Geschichte Deutschland einzuleiten“ und einen „Systemwechsel“ herbeizuführen.

Festnahme bei Probelauf in Chemnitz

Fünf der Männer sollen sich zudem bereits am 14. September 2018 mit anderen gewaltbereiten Rechtsextremen im Rahmen eines sogenannten „Probelaufs“ auf der Chemnitzer Schlossteichinsel versammelt haben, um dort Angriffe auf mehrere Personen, darunter sieben Ausländer, durchzuführen. Nach diesem „Probelauf“ war der mutmaßliche Kopf der Gruppe festgenommen worden. Der Tatvorwurf heißt in diesem Fall schwerer Landfriedensbruch.

Alle acht Angeklagten befinden sich seit Monaten in Karlsruhe in Untersuchungshaft. Die Generalbundesanwaltschaft hat während ihrer Ermittlungen unter anderem 900.000 sichergestellte Daten ausgewertet, die bei Razzien in der Szene sichergestellt wurden.

Rädelsführer soll vorher bei „Sturm 34“ gewesen sein

Die Behörden gehen davon aus, dass der zuvor bei der rechtsextremen Kameradschaft „Sturm 34“ in Mittweida ( Landkreis Mittelsachsen) aktive Rädelsführer Christan K. die neue Gruppe spätestens am 10. September 2018 ins Leben gerufen hat und dann einflussreiche Neonazis via Online-Chat kontaktierte, um deren Erfahrungen zu bündeln, um – wie es heißt – „etwas zu bewegen“.

Im Einführungstext zum Chat ist von „effektiven Schlägen gegen Linksparasiten, Merkel-Zombies, Mediendiktatur und deren Sklaven“ die Rede. Sicher ist: Alle eingeladenen Mitglieder von „Revolution Chemnitz“ gehören zur gewaltbereiten Hooligan-, Skinhead- und Neonazi-Szene im Raum Chemnitz und sehen sich selbst als führende Personen der sächsischen Rechtsextremen.

Von Matthias Puppe