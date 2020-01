Prozess gegen Halle-Attentäter findet am Landgericht Magdeburg statt

Leipzig

Der Prozess gegen den Attentäter von Halle, Stephan B., wird aller Voraussicht nach im Landgericht Magdeburg stattfinden. Wie Henning Haberland, Sprecher des Oberlandesgerichts ( OLG) Naumburg, gegenüber LVZ.de bestätigte, wurde der größte Sitzungssaal in dem Justizgebäude der Landeshauptstadt „vorsorglich von April bis Juni“ 2020 reserviert. „Wir halten es für möglich, dass der Prozess in dieser Zeit stattfinden könnte“, so Haberland. Falls nötig könne der 300 Quadratmeter große Saal auch über diesen Zeitraum hinaus reserviert werden. Zuerst hatte die „ Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Saal erfüllt hohe Sicherheitsstandards

Die Hauptgründe für diese Entscheidung seien zum einen die hohen Sicherheitsstandards, die der Saal gewährleiste. Zum anderen sei es das „enorme öffentliche Interesse“, mit dem die Justiz rechnet, weshalb der größte Sitzungssaal des Bundeslandes für die Verhandlung eingeplant wurde. Trotz des Ortswechsels bleibe jedoch das OLG Naumburg verantwortlich, so Haberland.

Nach aktuellem Stand wird die vorsitzende Richterin Ursula Mertens von der Staatsschutzkammer des OLG den Prozess leiten, bestätigt Haberland weiter. Welche Vorkehrungen zur Sicherheit getroffen werden, dazu kann der Gerichtssprecher indes nicht äußern.

„Alles steht und fällt mit dem Eingang der Anklage“

Auch wann der Prozess stattfindet, ist nach wie vor unklar und davon abhängig, wann die ermittelnde Generalbundesanwaltschaft (GBA) die Anklage einreicht. „Alles steht und fällt mit dem Eingang der Anklage“, sagt Haberland. Bisher gibt es noch keine konkreten Hinweise, wann dies geschehen wird. Am 10. Oktober hatte die GBA Haftbefehl gegen Stephan B. wegen des Verdachts des zweifachen Mordes und des versuchten Mordes in neun Fällen beantragt.

Unklar ist noch, ob weitere Punkte in die Anklage einfließen werden. So stellt sich etwa die Frage, wie die Staatsanwaltschaft das versuchte Eindringen in die Synagoge oder den Livestream bewertet, mit dem B. seine Tat im Internet publik machte. Auch wie viele Nebenkläger auftreten werden, ist nicht bekannt. Anhand der Vorwürfe könnten es jedoch voraussichtlich elf sein. Eine Anfrage an die GBA blieb am Dienstag zunächst unbeantwortet.

Stephan B. hatte am 9. Oktober 2019 mit teils selbstmontierten Waffen sowie Sprengstoff versucht, zur Mittagszeit in eine voll besetzte Synagoge in Halle einzudringen. Dort wollte er am wichtigsten jüdischen Feiertag Jom Kippur nach eigener Aussage möglichst viele Menschen töten. Er scheiterte an der verschlossenen Tür und tötete daraufhin eine Frau auf der Straße sowie einen Mann in einem Döner-Imbiss. Mehrere Personen wurden überdies verletzt. Eineinhalb Stunden später wurde er von zwei Streifenpolizisten festgenommen. B. streamte die Tat via Kamera ins Internetund veröffentlichte dazu ein Pamphlet mit rechtsextremem und antisemitischem Inhalt.

Von Christian Neffe