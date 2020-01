Deshalb wird die Zahl Pflegebedürftiger in Sachsen weiter steigen

Kamenz

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Sachsen wird in den kommenden zehn Jahren voraussichtlich um ein Fünftel ansteigen. Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Prognose des Statistischen Landesamt Sachsens (StatLA), die sich auf die Daten der Pflegestatistik 2017 stützt. „Wir sind bei den Berechnungen vom Status-Quo ausgegangen“, sagt Bernd Richter vom StatLA. So habe man etwa angenommen, dass sich die relative Wahrscheinlichkeit, mit der jemand in einem bestimmten Lebensalter zum Pflegefall wird, nicht ändert. Als einzige veränderliche Variable sei die aktuelle Bevölkerungsprognose mit einbezogen worden.

Sachsen altert – Pflegebedarf steigt

Das Ergebnis: Während Ende 2017 rund 205 000 Pflegebedürftige zu versorgen waren, werden es 2030 etwa 242 000 sein. „Ein wesentlicher Grund ist die Verschiebung der Altersstruktur“, erklärt Bernd Richter. So werde sich etwa die Zahl hochbetagter Menschen im Alter von 90 Jahren und mehr innerhalb der nächsten zehn Jahre mindestens verdoppeln. Da diese Altersgruppe besonders anfällig sei, wachse dementsprechend auch die Anzahl zu betreuender Personen.

Fachkräfte aus dem Ausland sollen helfen

Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) äußerte sich am Dienstagnachmittag zu den Zahlen und kündigte an, ihre Amtszeit einer Verbesserung der Pflegesituation in Sachsen widmen zu wollen. Der Freistaat müsse sich in besonderem Maße mit den Folgen von Bevölkerungsrückgang, zunehmender Alterung sowie Fachkräftemangel auseinandersetzen.

„Wir müssen junge Menschen begeistern, sich für einen Beruf in der Pflege zu entscheiden. Dies schaffen wir nur, wenn die Leistung, die das Pflegepersonal jeden Tag erbringt, auch angemessen entlohnt wird und attraktive Arbeitsbedingungen bestehen. Zum anderen heißt dies aber auch, dass Pflege teuer wird, teurer als bisher,“ so die Ministerin. Sie kündigte an, ein neues Pflegepaket schnüren zu wollen – unter anderem mit mehr Plätzen in der Kurzzeitpflege, mehr Kräften aus dem Ausland und der Einführung neuer Pflegemodelle.

Bis 2030 braucht Sachsen 16 000 neue Pfleger

2030 müssen laut Prognose etwa 65 400 Personen in Heimen vollstationär versorgt werden - 28 Prozent mehr als 2017. Auf die Betreuung ambulanter Einrichtungen werden laut Statistik mehr als 72 000 Menschen angewiesen sein, ein Fünftel mehr als bisher. Auch die Zahl der Menschen, die zu Hause von Angehörigen gepflegt werden, soll bis 2030 um 12 Prozent auf 105 000 steigen.

„Zweck der Berechnung ist, darauf aufmerksam zu machen, dass wir in naher Zukunft noch wesentlich mehr Pflegepersonal benötigen“, sagt Bernd Richter vom StatLA. Es sei nicht ausreichend, nur vom momentanen Bedarf an Pflegenden auszugehen, der ebenfalls nicht gedeckt sei. Für den Freistaat erwartet das statistische Landesamt bis 2030 einen Mehrbedarf von knapp 16 000 Vollzeitstellen. „Die Zahlen sind da“, sagt Richter. Nun liege es an den entsprechenden Akteuren zu handeln.

