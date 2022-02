Probebohrungen für Einstein-Teleskop in der Lausitz beginnen

Ralbitz

Im ostsächsischen Ralbitz beginnen am Donnerstag offiziell Probebohrungen für einen Granitstock, der später einmal das sogenannte Einstein-Teleskop beherbergen könnte. Es soll in 200 Meter Tiefe in der Form eines gleichschenkligen Dreiecks mit einer Seitenlänge von zehn Kilometern entstehen und Gravitationswellen aus dem All messen. „Das Einstein-Teleskop wird in etwa zehn Jahren ganz neue Einblicke ins Universum ermöglichen“, erklärte Christian Stegmann, Direktor des Bereichs Astroteilchenphysik beim Deutschen Elektronen-Synchrotron (Desy).

Augen und Ohren der Astronomie

„Wir sind jetzt das erste Mal in der Lage, alle Informationen, die uns das Universum schickt, erfassen zu können. Denn zu den „Augen“ der Astronomie sind auch „Ohren“ hinzugekommen“, betonte Stegmann. Technische Neuerungen hätten Dinge möglich gemacht, die man vorher nicht für möglich gehalten habe. Es gebe inzwischen auch das erste Bild von einem schwarzen Loch.

Das Einstein-Teleskop gehört zum Projekt Deutsches Zentrum für Astrophysik in der Lausitz, für das sich mehrere Forschungszentren im Zuge des Strukturwandels in früheren Braunkohlegebieten bewerben. Dabei sollen in Sachsen zwei Großforschungszentren entstehen. Die Entscheidung fällt im Sommer.

Von dpa