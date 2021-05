Preissprünge an Tankstellen nehmen zu – Sprit in Dresden und Leipzig etwas günstiger

Dresden

Tanken bleibt teuer. Im Jahresvergleich kostete der Liter Super E10 im Mittel rund 30 Cent pro Liter mehr als im April 2020. Diesel kostet aktuell rund 23 Cent mehr als vor einem Jahr. Das macht sich im Portemonnaie vor allem bei Berufspendlern und Vielfahrern fraglos bemerkbar: Für vier Tankfüllungen à 60 Liter Super E10 zahlten Autofahrer im April durchschnittlich 351 Euro. Das waren über 71 Euro mehr als noch im April 2020. Dieselfahrer zahlten für dieselbe Menge im Bundesschnitt etwa 55 Euro mehr als im Vorjahresmonat.

Nach Angaben des Verbraucherportals Clever Tanken kommen Autofahrer zum Beispiel in Leipzig eher günstig davon. Hier kostete der Liter Super E10 im Schnitt 1,45 Euro – der niedrigste Wert im Vergleich von 20 deutschen Großstädten. Im teuren Frankfurt am Main kostete der Liter Super im Schnitt drei Cent mehr. Bei den Dieselfahrern sah es auch für Dresdner günstiger aus: Hier zahlten Tankstellenkunden mit 1,2898 Euro im Schnitt vier Cent weniger pro Liter als im teuren München.

Teils extreme tägliche Preisschwankungen

Insgesamt ist von den Folgen der Corona-Krise bei den Spritpreisen kaum mehr etwas zu spüren. Während im Frühjahr 2020 mit einem unter anderem pandemiebedingt sehr niedrigen Rohölpreis auch die Kraftstoffpreise ein Tief erreicht hatten, lagen sie schon Ende Februar 2021 wieder ähnlich hoch wie Anfang 2020. Neben dem Anstieg des Rohölpreises und anderen Faktoren sind laut Bundeskartellamt hierfür auch die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer und die Einführung des CO2-Aufschlags zum 1. Januar 2021 mitverantwortlich.

Für Ärger aus Verbrauchersicht sorgen die teils extremen täglichen Preisschwankungen an den Tankstellen. „Gab es bis vor wenigen Wochen noch höchstens vier bis fünf Preisspitzen pro Tag und Tankstelle, sind es seit Ende März bis zu sechs – insbesondere an den Markentankstellen. Teilweise kommt es an ein und derselben Tankstelle zu Unterschieden von bis zu 15 Cent pro Tag“, sagt Spritpreisexperte Bock. Beim Vergleich aller Tankstellen einer Stadt gehe die Preisspanne innerhalb von 24 Stunden sogar um bis zu 22 Cent auseinander. An Dresdner Tankstellen wies Montagnachmittag der Literpreis für Super (E5) eine Spanne von 1,43 bis 1,49 Euro auf.

Die Spritpreise-Grafik Quelle: clevertanken.de

Mineralölkonzerne machen es den Sparfüchsen zudem schwerer. Die Zeitfenster zum preiswerten Tanken werden mehr und mehr geschlossen, sagt Florian Heuzeroth, Sprecher des ADAC Sachsen. Bisher galt: Früh am Morgen, am Mittag und am Abend gab es die Chance zum Billig-Tanken. „Das können wir leider so nicht mehr feststellen. Am ehesten kann man noch zum Tanken in der Zeit von 18 bis 22 Uhr raten“, so Heuzeroth. Autofahrer sollten möglichst eine Spritpreis-App auf ihrem Handy installieren.

Nach Einschätzung von Clever Tanken wird es auch im Mai nicht günstiger werden. Ein Grund seien die Corona-Schutzimpfungen, die in Europa an Fahrt gewinnen. „Das beflügelt die Anleger in ihrer Hoffnung auf ein weiteres Erstarken der Wirtschaft in den Industriestaaten. Und das lässt die Rohölpreise anziehen“, so Experte Bock.

Von Olaf Majer und Barbara Stock