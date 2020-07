Dresden

Ihre ersten drei Monate im Vorstand der Sächsischen Aufbaubank (SAB) „waren interessant, eindrucksvoll und ereignisreich“. In ihrer ersten offiziellen Amtshandlung an ihrem ersten Tag als neue Chefin des landeseigenen Förderinstituts präsentierte Katrin Leonhardt gestern in Dresden die Ergebnisse des vergangenen Jahres und zog zugleich eine Corona-Zwischenbilanz. Und die fielen beide positiv aus, zumindest aus ihrer Sicht.

Bewährte Abwicklung

So habe sich die SAB bei der Abwicklung der Corona-Hilfen des Bundes und des Landes bewährt „und die große Herausforderung gemeistert“, meinte die 53-jährige Nachfolgerin des langjährigen Vorstandsvorsitzende Stefan Weber (65), der Ende Juni in den Ruhestand getreten ist. So sei es der Bank „in diesem Ausnahmezustand“ mit einem sonst unüblichen Zwei-Schicht-System gelungen, insgesamt 114.000 Anträge zu bearbeiten und 1,42 Milliarden Euro an Zuschüsse (Bund) oder Darlehen (Land) an die sächsische Wirtschaft zu bewilligen. Knapp 10.000 Anträge wurden abgelehnt oder zurückgezogen. Nach Angaben der promovierten Ökonomin ist das Ziel, besonders den sächsischen Mittelstand, aber auch Klein-und Kleinstbetriebe sowie Sportvereine, soziale Einrichtungen sowie den Kultursektor vor Liquiditätsengpässen zu bewahren, weitgehend aufgegangen.

Start der Hilfsprogramme im März

Leonhardt – sie kam von der staatlichen Förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau nach Dresden – sagte, die Bank sei gut gewappnet, um auch die Abwicklung des soeben beschlossenen Konjunkturprogramms Sachsens zu übernehmen. Die gebürtige Lausitzerin räumte ein, dass es zum Start der Hilfsprogramme im März „etwas geruckelt“ habe. Der Server war in den ersten Tagen massiv überlastet, dass so manche Firma den Antrag nicht herunterladen konnte und letztlich doch auf den Postweg angewiesen war. „Da mussten wir nachjustieren.“ Offenbar mit Erfolg. „Wir sind jetzt in der Lage, täglich 21.000 Anträge, die elektronisch eingehen, umgehend zu bearbeiten.“

Hohe Investitionen geplant

Überhaupt, aus den während der Pandemie gemachten Erfahrungen sollen nun die richtigen Schlüsse gezogen werden. Geplant sind weitere hohe Investitionen in die Informationstechnologie. Die Digitalisierung von Anträgen und Bearbeitung solle intensiviert werden, damit die Fördermaßnahmen „leichter und schneller bearbeitet werden“. Leonhardt, die ihre berufliche Laufbahn einst im sächsischen Innenministerium begann und sich damals mit der Wohnungsbauförderung beschäftigte, kündigte an, das Darlehensgeschäft in Kooperation mit den Banken und Sparkassen auszubauen, um letztlich ein „starker Partner für die sächsische Wirtschaft“ zu sein. „Hier sehe ich noch große Potenziale“, sagte Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann ( CDU), der dem Verwaltungsrat der SAB vorsitzt.

Zeitplan des Teilumzuges steht

Die neue Chefin hält am Zeitplan des Teilumzuges der Bank nach Leipzig fest. Der Neubau an der Gerberstraße werde „Mitte nächsten Jahres in Betrieb genommen“. Bisherigen Planungen zufolge sollen 400 bis 500 der knapp 1200 Bankmitarbeiter dort dann ihren Schreibtisch haben. Dresden bleibt als Standort erhalten. Die bereits 2017 erfolgte Verlagerung des juristischen Firmensitzes nach Leipzig war vom sächsischen Landtag festgeschrieben worden. Welche Funktionen von der Elbe an die Pleiße verlagert werden, steht noch nicht fest. „Das werden wir bis Ende des Jahres festlegen.“ Nach gegenwärtigen Berechnungen wird es bei Baukosten von 161 Millionen Euro bleiben. Ein kleines Restrisiko ist allerdings noch vorhanden, da noch nicht alle Ausschreibungen erledigt sind.

Ordentliches Betriebsergebnis

Finanziell ist die SAB jedenfalls gut gerüstet. Das Institut, das im vorigen Jahr knapp 56.000 Förderentscheidungen traf, erwirtschaftete bei einer Bilanzsumme von 7,05 Milliarden Euro ein Betriebsergebnis vor Bewertung in Höhe von 54,4 Millionen Euro. Das sind drei Millionen Euro mehr als ein Jahr zuvor. Also ist ein ordentliches Polster für Leonhardts nächste Jahre an der Spitze der Bank vorhanden.

Von Ulrich Milde